Windows 11: Diese neue Taskleisten-Funktion bricht mit alter Windows-Tradition

Darf die Uhr in der Taskleiste von Windows auch die Sekunden anzeigen? Darüber gab es innerhalb von Microsoft schon seit vielen Jahren eine Diskussion, die nun mit einem jüngsten Update für Windows 11 beendet wurde. Ja – sie darf. Damit bricht Windows 11 mit einer alten Windows-Tradition. Aber der Reihe nach.

Nach langen Tests in den Insider-Versionen von Windows 11 hat Microsoft nun in der vergangenen Woche mit dem Update KB5028185 die Sekundenanzeige in der Taskleisten-Uhr für alle Windows-11-Anwender aktiviert. Die entsprechende Option findet sich in den Windows-Einstellungen unter “Personalisierung -> Taskleiste -> Verhalten der Taskleiste”. Hier kann ein Haken bei “Sekunden in der Taskleistenuhr anzeigen” gesetzt werden. Microsoft gibt den Nutzern noch ein warnendes “verbraucht mehr Strom” mit auf den Weg.

Ein ungewohntes Bild: Die Uhr in der Taskleiste mit Sekundenanzeige. Screenshot

Deshalb durfte die Taskleistenuhr in Windows bisher keine Sekunden anzeigen

Bereits im Jahr 2003 diskutierte Microsoft darüber, ob es eine gute Idee wäre, die Taskleistenuhr neben Stunde und Minute auch die Sekunden anzeigen zu lassen. Probeweise wurde diese Funktion in Beta-Versionen von Windows integriert, aber schaffte es dann letztlich doch nicht in die finalen Versionen. Der Grund: Vor allem auf schwachen Rechner mit den damals noch üblichen 4 Megabyte Arbeitsspeicher verschlechterte sich die Performance von Windows teils deutlich, wenn die Nutzer sich die Sekunden auf der Uhr anzeigen ließen. Immerhin wurden zusätzliche 4 Kilobyte an wertvollem Speicherplatz verbraucht plus die Rechenleistung, die für die Aktualisierung des Bildschirminhalts notwendig ist. Gemäß dem Entwicklergrundsatz “Der schnellste Code ist der, der nicht läuft”, wurde die Funktion schließlich nicht in Windows eingeführt.

In Windows 10 wurde die Sekundenanzeige dann schließlich doch eingeführt. Allerdings nicht als Option in den Einstellungen. Stattdessen müssen die Nutzer die Sekundenanzeige über einen Registrierungsschlüssel aktivieren. Wie das geht, erläutern wir in diesem Tipp. Mit Windows 11 wurde dieser Trick entfernt.

Im April 2022 veröffentlichte der Microsoft-Entwickler Raymond Chen einen Blog-Beitrag mit dem Titel “Können wir jetzt, wo Computer mehr als 4 MB Speicher haben, Sekunden in der Taskleiste bekommen?” (Original-Titel: “Now that computers have more than 4MB of memory, can we get seconds on the taskbar?”). Mit Verweis auf die Beeinträchtigung der Gesamt-Performance von Windows 11 sprach sich Chen in diesem Blog-Beitrag gegen die Sekundenanzeige aus, worüber wir auch hier ausführlich berichteten.

Alle Neuerungen in Windows 11 mit dem Update KB5028185 lesen Sie hier.

Vorsicht: Das Update KB5028185 bringt nicht nur die Sekundenanzeige zurück, sondern auch neue Probleme:

Wichtiges Windows-Update lässt Rechner abstürzen – die einzige Notlösung