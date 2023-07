Whatsapp: Genialer Trick verrät, wer Ihre Nummer abgespeichert hat

Sie wollen wissen, wer bei Whatsapp Ihre Telefonnummer gespeichert hat? Kein Problem, mit diesem Trick finden Sie das in wenigen Minuten heraus. Sie müssen dafür nur die Broadcast-Funktion von Whatsapp verwenden. Diese finden Sie in Whatsapp unter “Chats” links oben unter “Broadcasts”.

So bekommen Sie heraus, ob jemand Ihre Telefonnummer gespeichert hat

Erstellen Sie in Whatsapp auf dem iPhone unter “Chats, Broadcasts, Neue Liste” eine Liste – auf Android-Handys finden Sie das Feature über das Drei-Punkte-Menü, klicken Sie dann auf “Neuer Broadcast”.

Zu dieser neuen Liste fügen Sie jetzt mindestens eine Person aus Ihren Kontakten hinzu, von der Sie wissen, dass diese bereits Ihre Telefonnummer abgespeichert hat. Dann wählen Sie die Person oder die Personen aus, von der/denen Sie wissen möchten, ob diese bereits Ihre Nummer abgespeichert hat/haben.

Geben Sie den Empfängern ausreichend Zeit, damit diese Ihre Broadcast-Nachricht lesen können.

Auf einem iPhone sehen Sie neben dem jeweiligen Kontakt den Status der Nachricht und die Uhrzeit. Sie können die Nachricht auch nach links wischen, um alle Infos zu der Nachricht zu sehen. Alternativ drücken Sie länger auf die Nachricht, bis ein Auswahlmenü erscheint, aus dem Sie “Info” auswählen. Bei einem Android-Smartphone drücken Sie länger auf die Nachricht, bis ebenfalls ein Auswahlmenü erscheint. Tippen Sie dann auf die drei Punkte und dann auf “Info”.

Prüfen Sie nun den Status Ihrer versendeten Nachricht. Steht bei einem Empfänger “gelesen” (zwei blaue Haken) oder “zugestellt” (zwei graue Haken), dann ist Ihre Nummer bei diesem Kontakt abgespeichert. Steht dagegen nur “gesendet” (ein grauer Haken), dann hat der entsprechende Kontakt Ihre Telefonnummer noch nicht abgespeichert.

HCD

Eine wichtige Einschränkung

Voraussetzung, damit der oben beschriebene Trick funktioniert: Der Kontakt muss die Lesebestätigung in Whatsapp aktiviert haben.

Broadcasts: Dafür dient diese Funktion in Whatsapp

Mit Broadcasts verschickt man eine Nachricht gleichzeitig an mehrere Kontakte. Hierzu erstellt man in der Broadcastfunktion über “Neue Liste” bzw. “Neuer Broadcast” eine Liste mit allen Empfängern, an die die Nachricht gehen soll.

Broadcasts verwendet man also immer dann, wenn man mehreren Kontakten die gleiche Nachricht schicken will, ohne dafür eigens eine Gruppe anlegen zu müssen. An eine einmal erstellte Broadcasts-Liste können Sie mehrmals Nachrichten verschicken, denn die Liste speichert Whatsapp unter “Broadcast-Listen”. Das klappt mit Android und mit iOS.