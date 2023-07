Wichtiges Windows-Update lässt Rechner abstürzen – die einzige Notlösung

Das während des Juli-2023-Patchdays erschienene Windows-Update KB5028185 bringt nicht nur im Rahmen von Moments 3 viele spannende neue Funktionen für das Microsoft-Betriebssystem, sondern verursacht leider auch ernste Probleme. Das berichtet das US-amerikanische IT-Nachrichtenportal Windowslatest.

So sehen sich einige Windows-Nutzer nach der Installation von KB5028185 mit Bluescreens (Blue Screen of Death, BSOD) konfrontiert. Der Bluescreen lässt Windows 11 automatisch immer wieder neu starten. Erst durch den Druck auf F8 während des Bootvorgangs lässt sich der Teufelskreis unterbrechen und eine erfolgreiche Systemwiederherstellung in die Wege leiten.

Ein anderes Problem beschreibt ein betroffener Anwender folgendermaßen:

Nachdem ich den Patch KB5028185 auf 7.12 aktualisiert habe, geht meine SN770 (eine SSD) bei einer Spieleaktualisierung auf meinem Laufwerk D nach einer Weile plötzlich auf 100 % Festplattenbelegung hoch und bleibt dort für eine Weile, und dann verschwindet das Laufwerk aus meiner Geräteliste, um erst nach einem Neustart des Systems wieder aufzutauchen. Und nachdem ich alle möglichen Fehler behoben hatte, konnte ich das Problem trotzdem nicht lösen, bis ich den Patch KB5028185 deinstalliert hatte, Zitiert nach Windowslatest

In Zusammenhang mit SSDs berichten viele Nutzer über Performance-Probleme nach der Installation von KB5028185 – und zwar sowohl während der Installation als auch danach im laufenden Betrieb. Andere Betroffene bekommen ein Update für den Windows Defender gleich mehrmals installiert. Wieder andere Nutzer scheinen Probleme mit den USB-Anschlüssen bei bestimmten Hauptplatinen von Asus zu bekommen, sobald sie KB5028185 installiert haben. Gelegentlich kommt es durch das Update wohl auch zu Bildschirmproblemen während Computerspielen.

Da KB5028185 über die Windows-Update-Funktion automatisch auf die Windows-11-Rechner rutscht, können die meisten Anwender diese Probleme nicht vermeiden.

Das ist derzeit die einzige Lösung

Aktuell bleibt betroffenen Nutzern nur eine Lösung: Deinstallieren Sie KB5028185 von Hand. Das geht in den Einstellungen unter Windows Update, Update History, Updates deinstallieren. Suchen Sie dort nach „KB5028185“ und deinstallieren Sie es.

Doch vorsichtig: KB5028185 schließt einige Sicherheitslücken. Diese sind nach der Deinstallation natürlich wieder offen. Sofern Ihre Probleme also nicht zu groß sind, sollten Sie besser auf ein Update von Microsoft warten, das diese Probleme löst.

Windows 11: Viele neue Funktionen jetzt für alle Nutzer