Roccat Vulcan II im Test: Gaming-Tastatur mit “vorgeschmierten” Titan-II-Schaltern

Auf einen Blick

Unsere Wertung

Pro edles Design

vorgeschmierte Titan-II-Switches

abnehmbare Handgelenkauflage

Easy-Shift-Technik ermöglicht zweite Funktionsebene

dedizierte Mediensteuerung Kontra teuer im Vergleich

mäßige Tasten-Haptik und Akustik

harte Handgelenkauflage

Fazit

Die Roccat Vulcan II ist eine durchweg solide Gaming-Tastatur. Ihre Stärken liegen in den reaktionsschnellen Titan-II-Schaltern und der Easy-Shift-Technik. Diese Features stellen für ernsthafte Gamer echte Vorteile dar. Außerdem ist sie, trotz des bereits bekannten Designs, immer noch auffällig edel. Aber wirkliche Innovation suchen wir für eine Gaming-Tastatur aus dem Sommer 2023 eher vergebens. Viele andere Hersteller sind hier schon weiter und bieten integrierte Geräuschdämmung, Hot-Swap-Schalter, höhere Polling-Raten und andere Zusatz-Funktionen wie extra Makro-Tasten.



Denn in Sachen Haptik enttäuschen die Tasten: Sie lösen zwar vorbildlich und schnell aus, fühlen sich insgesamt aber billig an – und sie klingen auch so. Wer also auf das markante Design verzichten kann, der findet günstigere Alternativen mit einem ähnlichen Funktionsumfang. Denn mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 160 Euro spielen wir hier schon in der Oberliga, die mittlerweile aber schon mehr zu bieten hat.