Noch zum Prime-Day-Preis: Makita 18V-Akkuschrauber + 2x 5,0Ah-Akku mit 41 % Amazon-Rabatt

Wer auf der Baustelle oder der heimischen Werkstatt sicher und präzise arbeiten möchte, wählt meist bewährtes Werkzeug von Top-Marken. Neben Bosch Professional und Dewalt hat der japanische Hersteller Makita längst das Vertrauen von Profi-Handwerkern und ambitionierten Heimwerkern gewonnen. Sowohl in Tests als auch in Kunden-Rezensionen werden Makita-Geräte gelobt. Dazu gehört auch der 18V-Akkuschrauber Makita DDF485RTJ.

Der Akku-Bohrschrauber ist durch seine kompakte Bauform besonders handlich und bietet dabei viel 18V-Power. Die Amazon-Rezensionen sind überaus positiv. Bei mehr als 2.700 Bewertungen kommt der Akkuschrauber auf eine durchschnittliche Sternebewertung von 4,8/5. Gelobt werden besonders die Genauigkeit und die Haltbarkeit des Gerätes. Bei Amazon bekommt man den 18V-Akku-Bohrschrauber im Set mit 2x Akku 5,0 Ah von Makita und Ladegerät sowie stabilem Koffer zum selben Preis wie am Prime Day, also mit 41 % Rabatt. Ob das Werkzeug auch Ihr Sortiment ergänzen sollte, beleuchten wir hier.

Makita 18V-Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ + 2x Akku 5,0 Ah für 229,99 Euro (UVP 388,60 €)

Deshalb ist der Makita-Akkuschrauber so beliebt

Der 18V-Akku-Bohrschrauber Makita DDF485RTJ hat sich einen Namen als zuverlässiges und leistungsstarkes Werkzeug gemacht, das sowohl bei Profis als auch bei Heimwerkern hoch im Kurs steht. Seine Beliebtheit verdankt er einer Kombination aus Leistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Angetrieben von einem 18V-Antrieb, erreicht der Makita-Akku-Bohrschrauber eine hohe Leerlaufdrehzahl von bis zu 500 Umdrehungen pro Minute im ersten Gang und bis zu 1.900 Umdrehungen im zweiten Gang. Der bürstenlose Motor sorgt für mehr Ausdauer, eine längere Lebensdauer und eine kompaktere Bauweise des Werkzeugs.

Trotz seiner Leistung ist der Akku-Bohrschrauber mit einem Gewicht von nur 1,7 kg (inklusive Akku) sowie kompakten Maßen von 169 x 79 x 255 mm bemerkenswert handlich und kompakt. Die feinfühlig regelbare Drehzahl und die 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe ermöglichen eine präzise Kontrolle über den Akkuschrauber, was die Handhabung noch angenehmer macht.

Für eine gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen, sorgt eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion. Die Akkulaufzeit des Akku-Bohrschraubers ist insbesondere mit 5,0Ah-Akku, der dem Makita-Set gleich doppelt beiliegt, überdurchschnittlich hoch. Je höher die Amperestunden (Ah), desto länger ist der Akku-Bohrschrauber mit einer Akkuladung nutzbar. Die mitgelieferten Akkus sind mit weiteren Makita-18V-Geräten kompatibel, lassen sich also in Winkelschleifer, Multitool oder weiteren Werkzeugen von Makita ebenfalls verwenden.

Trotz all dieser Stärken hat der Makita Akku-Bohrschrauber auch eine Schwäch. Er verfügt nicht über eine Funktion zur Hindernisvermeidung, die bei einigen anderen Modellen verfügbar ist. Insgesamt ist der 18V-Akku-Bohrschrauber Makita DDF485RTJ jedoch ein solides, leistungsstarkes und zuverlässiges Werkzeug, das sowohl für Profis als auch für Heimwerker geeignet ist und in Kunden-Rezensionen gelobt wird. Amazon bietet das Set aus Akkuschrauber und zwei 5,0Ah-Akkus derzeit mit 41 % Rabatt an – zum selben Preis wie am jüngst zu Ende gegangenen Prime Day.

Makita-Akkuschrauber mit 41 % Rabatt bei Amazon

So holen Sie das Maximum aus dem Makita-Akkuschrauber heraus

Der Makita DDF485RTJ ist ein leistungsstarker und vielseitiger Akku-Bohrschrauber, der Ihnen bei einer Vielzahl von Projekten gute Dienste leisten kann. Hier sind einige Tipps, wie Sie das Optimum aus dem Makita-Akkuschrauber herausholen können.

1. Nutzen Sie die Drehmomenteinstellung: Der Makita-Akku-Bohrschrauber verfügt über eine 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Bohrschraubers je nach Material und Aufgabe anzupassen. Experimentieren Sie mit den verschiedenen Einstellungen, um die optimale Leistung für Ihre spezifische Aufgabe zu erzielen.

2. Nutzen Sie die richtigen Bits: Der Akkuschrauber ist mit einem Bohrfutter ausgestattet, das Bits von 1,5 bis 13 mm aufnehmen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Bit für Ihre Aufgabe verwenden, um die beste Leistung zu erzielen und Schäden an Ihrem Werkzeug oder Material zu vermeiden.

3. Pflegen Sie Ihre Akkus: Der 18V-Akkuschrauber wird mit zwei Makita-Akkus BL1850B mit 5,0 Ah geliefert. Um die Lebensdauer Ihrer Akkus zu verlängern, sollten Sie diese nicht vollständig entladen, bevor Sie sie wieder aufladen. Verwenden Sie das mitgelieferte Schnellladegerät DC18RC, um Ihre Akkus effizient und sicher aufzuladen.

4. Nutzen Sie die LED-Lichtfunktion: Die leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion ist ein nützliches Feature, das Ihnen hilft, auch in schlecht beleuchteten Bereichen präzise zu arbeiten. Schalten Sie das Licht ein, wenn Sie in dunklen Bereichen arbeiten, um Ihre Arbeit zu erleichtern und die Genauigkeit zu verbessern.

5. Bewahren Sie Ihr Werkzeug richtig auf: Der Akku-Bohrschrauber wird mit dem Makita-Koffer MAKPAC Gr. 2 geliefert, der ideal zur Aufbewahrung Ihres Werkzeugs ist. Bewahren Sie Ihren Akkuschrauber und Ihre Bits in diesem Koffer auf, um sie vor Staub und Schäden zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Weitere Prime-Day-Deals bei Amazon neben 18V-Akkuschrauber von Makita

