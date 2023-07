4. Samsung Galaxy S23 Ultra: Phänomenal im Alltag

From $1,199

Akkutest-Ergebnis: 12:43 Stunden // Akku-Kapazität: 5.000mAh

Das Galaxy S23 Ultra hat im PC Mark-Akkutest nicht so gut abgeschnitten wie einige Handys weiter unten in diesem Vergleich. Trotzdem haben wir das Smartphone weiter oben platziert, da die Akkulaufzeit des besten Samsung-Handys in der Praxis phänomenal ist.

Zum ersten Mal verwenden alle Modelle weltweit einen Qualcomm-Prozessor und nicht mehr die Samsung-eigenen Exynos-CPUs, die oft eine schlechtere Akkulaufzeit haben. Stattdessen bietet der Snapdragon 8 Gen 2 eine außergewöhnliche Leistung und Akkulaufzeit. Bei uns hielt das Ultra bis weit in den zweiten Tag hinein durch, selbst wenn das (hervorragende) Display auf die höchste WQHD+-Auflösung und die adaptive 120Hz-Rate eingestellt war.



Genau wie das iPhone 14 Pro Max sollte man dieses Handy kaufen, falls man die besten Spezifikationen auf dem Markt haben möchte, aber keine Kompromisse beim Akku eingehen will. Wenn Sie den S-Pen-Stift nicht brauchen oder das kastenförmige Design mit dem gebogenen 6,8-Zoll-Display zu groß ist, hat das Galaxy S23 Plus (hier im Test) mit seinem flachen 6,6-Zoll-Display und der dünneren Form in unseren Tests beeindruckende 15 Stunden und 47 Minuten erreicht. Es hält im täglichen Gebrauch fast genauso gut durch wie das Ultra.