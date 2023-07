Corsair Darkstar Wireless MMO im Test: Innovative Highend-Gaming-Maus

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro automatische Lift-off-Erkennung

innovative Neigungsgestensteuerung

Quickstrike-Tasten und optische Schalter

flotter 2,4-GHz-Funk und Bluetooth

viele programmierbare Tasten Kontra Neigungsgestensteuerung erfordert Eingewöhnung

hoher Preis

mäßige Akkulaufzeit Fazit Die Corsair Darkstar Wireless ist eine technologisch ausgereifte Option für anspruchsvolle Gamer. Ihre Funktionen wie die automatische Lift-off-Erkennung und die Neigungsgestensteuerung sind innovative und praktische Aspekte, die das Spielerlebnis definitiv aufwerten. Mit den Quickstrike-Tasten und optischen Tastenschaltern ist die Maus unglaublich reaktionsschnell, was besonders für FPS-Spieler von Bedeutung ist.

Allerdings kann es für einige Benutzer schwierig sein, sich an die einzigartigen Funktionen zu gewöhnen, insbesondere die Neigungsgestensteuerung erfordert etwas Eingewöhnung. Zudem ist der Preis in Höhe von aktuell rund 170 Euro heftig. Trotz kleinerer Schwächen, wie auch der eher mäßigen Akkulaufzeit, ist die Corsair Darkstar Wireless Gaming-Maus ein beeindruckendes Gerät, das die hohen Erwartungen anspruchsvoller Gamer mehr als erfüllt.

In der Welt der Gaming-Mäuse, wo viele Modelle kaum voneinander zu unterscheiden sind, sticht die Corsair Darkstar Wireless mit ihrem markanten Design und modernen technischen Spezifikationen hervor. Doch wie schlägt sie sich im Vergleich zur Konkurrenz – wir finden es heraus.

Futuristische Ästhetik trifft auf RGB-Lichtshow

Die Corsair Darkstar Wireless beeindruckt mit ihrer futuristischen Optik, die an das Universum des Spiels Cyberpunk 2077 erinnert. RGB-Beleuchtung erweckt das Corsair-Logo am Heck, die LED-Streifen in der Mitte und das Mausrad zum Leben.

Vor allem der mittige RGB-Streifen erinnert an Cyberpunk. Corsair

Spielend leicht

Mit Abmessungen von 13 x 7 x 4 Zentimeter (L x B x H) fällt die Corsair Darkstar Wireless in etwa genauso groß aus wie viele ihrer Mitbewerber, allerdings punktet sie durch ein geringeres Gewicht von etwa 96 Gramm. Dieser Gewichtsunterschied kann bei temporeichen Spielen wie Counter-Strike einen bedeutenden Unterschied machen. Unterstützt wird das reibungslose Handling durch Maus-Skates aus 100-prozentigem PTFE.

In der Darstar selbst lässt sich auch der USB-Dongle verstauen. Friedrich Stiemer

Ein technologisches Kraftpaket

Die Corsair Darkstar Wireless brilliert nicht nur durch ihr unverwechselbares Design, sondern auch durch ihre technischen Daten. Ihr maßgeschneiderter Sensor „Corsair Marksman“ bietet eine maximale Auflösung von 26.000 DPI und eine blitzschnelle Signalübertragung dank einer 2,4-GHz-Funkanbindung via eines USB-Nano-Dongles, der eine Latenz von weniger als 1 Millisekunde ermöglicht.

Corsair nennt die Wireless-Technik Slipstream: Dank smarter Frequenzwechsel und Priorisierungen des Datenverkehrs soll die Anbindung stabiler und flotter sein als herkömmliche 2,4-GHz-Lösungen – was wir insgesamt auch bestätigen können. Zusätzlich ist auch Bluetooth an Bord, womit sich die Gaming-Maus auch an vielen weiteren Geräten einsetzen lässt.

15 programmierbare Schalter und 6-Tasten-Cluster

Die Corsair Darkstar verfügt über ein clever konzipiertes, ergonomisches Design mit einem sechsteiligen Seitentastenfeld, das optimal positioniert ist, um die Handbelastung zu minimieren. Ein texturierter Daumengriff fördert zudem längere Spielzeiten. Zusätzlich bietet die Maus mit 15 vollständig programmierbaren Tasten, einschließlich eines neigbaren Scrollrades, umfassende Möglichkeiten zur Anpassung, wodurch alle wesentlichen Spielbefehle und Aktionen leicht zugänglich sind.

Das 6-Tasten-Cluster ist vor allem für MMO-Gamer interessant. Friedrich Stiemer

Präzision und Geschwindigkeit

Die Corsair Darkstar Wireless bietet auch bei den Maustasten zwei bemerkenswerte Techniken: Das Quickstrike-Feature und optische Schalter. Quickstrike, eine Methode zur Vorspannung der linken und rechten Maustaste, minimiert den Abstand zwischen den Tasten und den eigentlichen Schaltern, was zu einem beinahe sofortigen Feedback beim Betätigen führt. Die Federkraft reduziert den Widerstand beim Klicken und liefert somit eine reibungslosere, effizientere Klickerfahrung.

Die linke und rechte Taste der Darkstar Wireless sind zusätzlich mit aktuellen, optischen Schaltern von Omron ausgestattet. Diese Switches setzen auf Infrarotlicht zur Erkennung der Klicks anstatt auf traditionelle Metallkontakte. Dies resultiert in einer sehr schnellen Auslösung und minimaler Latenz.

Dabei sollen die optischen Schalter gleichzeitig eine bemerkenswerte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten. In Kombination erzeugen diese beiden Funktionen eine außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit bei Klicks, was sich gerade in intensiven Gaming-Situationen als Vorteil erweisen kann.

Das markante Design der Corsair Darkstar Wireless. Friedrich Stiemer

Automatische Lift-Off-Erkennung

Die Corsair Darkstar Wireless hat eine bemerkenswerte Eigenschaft – sie erkennt sofort, wenn sie angehoben wird (Lift-Off). Dies ist besonders für FPS-Spieler interessant, die häufig ihre Maus neu positionieren müssen und dabei das Anheben vom Mauspad nicht in einer Bewegung auf dem Bildschirm resultieren soll. Die traditionelle Methode besteht darin, die Distanz vom Sensor zur Oberfläche zu messen und dann die Abtastung zu stoppen.

Die Darkstar Wireless geht jedoch einen Schritt weiter und implementiert ein Gyroskop, das die minimale Drehbewegung erkennt, die beim Start des Neupositionierens entsteht. Damit wird das Tracking sofort gestoppt und das Fadenkreuz bleibt unverändert, was zu einer höheren Präzision im Spiel führt.

Neigungsgesten für mehr Befehle

Doch die Corsair Darkstar Wireless nutzt ihre 6-Achsen-Gyroskop nicht nur für die Lift-Off-Erkennung, sondern auch für eine innovative Funktion: Neigungsgesten. Mit diesen Gesten kann der Benutzer zusätzliche Befehle auslösen, indem er die Maus nach links, rechts, vorne oder hinten neigt.

Die Aufladung erfolgt via USB-C. Friedrich Stiemer

Diese Gesten können auf jede beliebige Aktion programmiert werden, von In-Game-Bewegungen bis hin zu alltäglichen Aufgaben wie Screenshots erstellen oder zwischen Fenstern wechseln. Dies eröffnet eine Fülle von Möglichkeiten für die individuelle Anpassung der Maus und fördert das Experimentieren mit neuen Steuerungsmethoden.

Leistungsstark, aber stromhungrig

Eines der weniger überzeugenden Features der Corsair Darkstar Wireless ist ihre Akkulaufzeit. Mit eingeschaltetem RGB hält sie nur etwa 20 Stunden durch, während sie ohne Beleuchtung bis zu 65 Stunden betriebsbereit bleibt. Lassen Sie die RGB-Beleuchtung deaktiviert und nutzen die Maus nur noch via Bluetooth, dann steigt die Akkulaufzeit auf immerhin bis zu 80 Stunden. Doch im Vergleich zur Konkurrenz, die stellenweise bis zu 300 Stunden Akkulaufzeit bieten, bleibt sie hier deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Einfache Anpassung, hohe Vielseitigkeit

Die individuelle Anpassung der Corsair Darkstar Wireless gelingt dank der iCUE-Software von Corsair im Handumdrehen. Sie ermöglicht das Neubelegen der 15 programmierbaren Tasten, das Einstellen der RGB-Beleuchtung und die Feinjustierung der DPI-Empfindlichkeit für fünf verschiedene Onboard-Profile.