Das erste faltbare Smartphone von Google hat lange auf sich warten lassen. Aber jetzt nimmt es den Kampf mit einigen Konkurrenten auf, die bereits seit einigen Jahren mit Falt-Handys auf dem Markt sind. Allen voran ist Samsung mit großem Vorsprung. Das erste Galaxy Fold kam 2019 auf den Markt und nun steht bereits die fünfte Generation an.

Am Pixel Fold haben wir viel Positives entdecken können. Es gibt aber auch einige Enttäuschungen, von denen zum Glück einige durch Software-Updates behoben werden könnten. Und dann ist da noch der Preis, der gar nicht so weit weg von der 2.000-Euro-Marke ist.

Design und Verarbeitung

Keine Lücke beim Zusammenklappen

Schlank (relativ gesehen)

IPX8-Wasserbeständigkeit

Wenn Sie das Pixel Fold aufklappen, haben Sie quasi ein Tablet mit einem 7,6 Zoll großen Display in der Hand. Zusammengeklappt ist es im Grunde ein normales Smartphone mit einem etwas anderen Format, als Sie bisher gewohnt sind. Denn das Handy ist mit 140 Millimetern kürzer als viele Modelle und damit tatsächlich recht kompakt und schon fast “niedlich”.

Schwer und dick ist es trotzdem: Das Handy wiegt 284 Gramm – 20 Gramm schwerer als das Galaxy Z Fold 4. Und 12,1 Millimeter dick (ohne den Kamerabuckel) – etwa 30 bis 40 Prozent dicker als normale Handys.

In der Mitte des aufgeklappten Displays befinbefindet sichdet Falte. Die verschwindet auch nicht ganz und je nach Lichteinfall fällt sie mal stärker und mal etwas weniger auf. Wenn Sie etwa auf jeder Seite des Bildschirms eine App ausführen, nimmt man sie fast gar nicht wahr.

Das Pixel Fold unterscheidet sich von seinen Konkurrenten – vor allem vom Samsung Galaxy Fold 4 – durch sein Seitenverhältnis von 6:5. Das bedeutet, dass es mehr im Quer- als im Hochformat ist.

Im zusammengeklappten Zustand gibt es keine Lücke zwischen den Bildschirmen. Die Lücke ist eines der Dinge, die beim Galaxy Fold 4 als erstes auffallen, die Samsung aber wahrscheinlich im Fold 5, das in wenigen Wochen auf den Markt kommt, beheben wird.

Auf der rechten Seite, auf der Rückseite des Telefons (wenn es zusammengeklappt ist), befinden sich die Lautstärkewippe und die Einschalttaste, die gleichzeitig als Fingerabdruckscanner dient.

Die Kanten sind abgerundet und poliert. Das gesamte Handy fühlt sich sehr gut an, aber gerade der Rahmen zieht viele Fingerabdrücke an.

Ein Bereich, der keine Fingerabdrücke aufnimmt, ist das Gorilla Glass Victus auf der Rückseite des Telefons, da es eine matte Oberfläche hat. Ein großer Kamerabereich ragt etwa 3 mm heraus.

Das und die Tatsache, dass sich das Pixel Fold nicht exakt um 180° öffnen lässt, bedeutet, dass es nicht flach auf einer Oberfläche aufliegt. Das ist ärgerlich, wenn man tippen, wischen oder etwas tun möchte, bei dem man den Bildschirm berühren muss, da er in alle Richtungen wackelt.

Man kann ein wenig Druck ausüben, um den Bildschirm die letzten fünf Grad (oder so) aufzuzwingen, um absolut flach zu sein. Aber es fühlt sich nicht ganz so gut an, das bei einem so teuren Gerät zu machen.

In der Tat wird in der Verpackung darauf hingewiesen, dass flexible Bildschirme weicher sind als bei herkömmlichen Smartphones und dass man den Kontakt mit Sand, Krümeln, Fingernägeln oder scharfen Gegenständen vermeiden sollte. Sie werden auch angewiesen, die werkseitig installierte Displayschutzfolie nicht zu entfernen und keine Schutzfolie eines Drittanbieters anzubringen.

Man hat also den Eindruck, dass es sich um ein besonders empfindliches Handy handelt, das viel Pflege benötigt. Enttäuschend ist auch, dass Google trotz des Preises keine Hülle mitliefert. Eine Lederhülle für das Fold kostet schlappe 79 Euro zusätzlich.

Mit einer IPX8-Einstufung ist das Pixel Fold laut Google “spritzwassertauglich”. In der Tat ist das eine Untertreibung: Es kann 30 Minuten lang in bis zu 1 m tiefes Wasser getaucht werden. Nicht, dass Sie das ausprobieren wollen, wohlgemerkt.

Ein Vorteil des starren Scharniers ist, dass man den Bildschirm in einem bestimmten Winkel einstellen kann und er dort bleibt. Das ist nützlich, wenn man im “Zelt”-Modus ein Video freihändig auf dem äußeren Bildschirm ansehen möchte. Aber es bedeutet auch, dass man das Gleiche mit dem internen Bildschirm in einer Art “Laptop-Modus” tun kann.

Das könnte für Videotelefonate nützlich sein, da sich eine Kamera auf der Innenseite des Displays befindet und eine weitere im äußeren Bildschirm integriert ist. Wenn Android 14 auf den Markt kommt, wird es auch ein Update für Youtube geben, das das Video im oberen Teil des Bildschirms anzeigt und die Wiedergabesteuerung auf den flach liegenden Teil legt.

Bildschirm und Lautsprecher

5.8 Zoll großer äußerer 17,4:9-Bildschirm

7.6 Zoll innerer 6:5-Bildschirm

Der äußere Bildschirm des Pixel Fold ist ungewöhnlich für ein Klapphandy, da er in seinen Proportionen einem normalen Smartphone sehr ähnlich ist. Oder zumindest einem normalen Handy von vor ein paar Jahren.

Das Seitenverhältnis von 17,4:9 ist viel brauchbarer als der 23,1:9-Außenbildschirm des Galaxy Z Fold 4. Es handelt sich um ein wirklich helles OLED-Panel, das in der Spitze 1550 Nits erreicht und selbst bei hellen Außenbedingungen eine wahre Freude ist. Die Auflösung ist großartig, die Farben sind toll und – keine Überraschung – die Blickwinkel sind es auch.

Die Selife-Kamera ist jeweils direkt im Bildschirm integriert.

Wenn man das Fold aufklappt – wofür man zwei Hände und einen Fingernagel braucht, weil es überhaupt keinen Spalt gibt – wird es zu einem kleinen Tablet. Der Bildschirm hat die gleiche Diagonale von 7,6 Zoll wie der des Galaxy Z Fold 4, und obwohl beide Geräte damit quadratisch sind, hat das Pixel Fold ein Seitenverhältnis von 6:5 im Gegensatz zum 21,6:18 des Z Fold 4.

Das Pixel Fold ist also breiter und kürzer als die Konkurrenz. Ist das ein Vorteil? Die Antwort ist kompliziert und wird am besten beantwortet, wenn ich später über die Software des Pixel Fold spreche.

Beide Bildschirme unterstützen eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz, aber der interne Bildschirm ist mit 1000 Nits nicht ganz so hell.

Eine weitere Besonderheit ist der Rahmen um den internen Bildschirm. Er ist oben und unten dicker als an den Seiten, aber das ist nichts, was man bei normalem Gebrauch bemerkt. Wenn überhaupt, dann ist er an den Seiten zu dünn und bedeutet, dass es schwierig ist, das Falt-Handy zu halten, ohne versehentlich etwas auf dem Bildschirm zu berühren.

Wie erwähnt ist der Bildschirm nicht perfekt flach. Wir sind alle so sehr an das dicke Glas herkömmlicher Telefone gewöhnt, dass ein flexibler Bildschirm – um den es sich hier handelt – wellenförmig ist und, nun ja, billig aussieht.

Die Falte bleibt auch dann bestehen, wenn das Scharnier vollständig geöffnet ist, genau wie die Falte, wenn man ein Stück Papier in der Hälfte faltet und dann wieder auseinanderfaltet.

Das ultradünne Glas wird von einem Kunststoffschutz abgedeckt, der nicht ganz bis zum äußeren Rand reicht. Am Rand bleibt eine Lücke von 1 bis 2 Millimetern, in der sich Staub und Schmutz gut ansammeln. Das Gleiche passiert in den winzigen Lücken zwischen dem oberen und unteren Rand des Bildschirms und dem Scharnier.

Software und Apps

Android 13

Optimierte Google-Apps

5 Jahre Pixel-Updates

Die Software ist bei jedem Falt-Handy von entscheidender Bedeutung, da Apps im Tablet-Modus anders dargestellt werden müssen, um den zusätzlichen Platz und die Auflösung zu nutzen. Google ist in der glücklichen Lage, wie Apple mit dem iPhone, sowohl die Hardware als auch die Software zu kontrollieren.

So hat Google alle seine Apps für den seltsam geformten Bildschirm des Fold optimiert. Gmail, Kalender, Wetter, Drive, Fotos – sie alle sehen wunderschön aus und zeigen viel mehr, als man auf dem äußeren Bildschirm sieht.

Das ist großartig, aber nicht alle Apps funktionieren gut auf dem Pixel Fold. Die Apps, die nicht optimiert sind, werden mit schwarzen Balken an den Rändern angezeigt – Facebook ist eine davon – und die einzige Möglichkeit, sie bildschirmfüllend darzustellen, besteht darin, das Fold um 90° zu drehen und im Hochformat zu verwenden.

Das Problem ist, dass Apps in vielen Fällen einfach skaliert werden, damit alles größer ist, anstatt mehr Informationen anzuzeigen.

Selbst einige der Google-Apps sind nicht vollständig optimiert. Karten werden manchmal wie bei Facebook in der Mitte des Bildschirms angezeigt, aber mit schwarzen Balken an den Rändern.

Auch für Videos ist das Seitenverhältnis nicht optimal: Wenn Sie ein Video im 16:9-Format vollständig sehen möchten, wird es in einer Größe angezeigt, die kaum größer ist als der äußere Bildschirm. Noch schlimmer ist es, wenn man sich einen Film ansieht, der ein noch schmaleres, breiteres Seitenverhältnis hat.

Youtube ist natürlich optimiert, sodass man hineinzoomen und das Video bildschirmfüllend darstellen kann. Aber es ist, als würde man sich in die Zeit vor den Breitbildfernsehern zurückversetzen.

Der Hauptvorteil besteht vielleicht nicht darin, dass man nicht nur eine App ausführen kann, sondern dass zwei gleichzeitig geöffnet sind. Das funktioniert gut, vor allem, weil Google eine Taskleiste hinzugefügt hat, die erscheint, wenn Sie langsam vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen. Wenn Sie bereits eine Anwendung ausführen, können Sie eine andere nach links oder rechts ziehen, die dann die Hälfte des Bildschirms ausfüllt, auf den Sie sie gezogen haben.

Sie können dann die Trennleiste nach links oder rechts ziehen, um eine App breiter (und die andere dünner) zu machen, und Sie können das Telefon ins Hochformat drehen, wenn die Apps in dieser Ausrichtung besser funktionieren. Wenn Sie ein Video ansehen und gleichzeitig eine Webseite öffnen möchten beispielsweise.

Bei einigen Apps kann man per Drag & Drop zwischen ihnen wechseln, aber ich habe das nie als besonders Gamechanger erlebt. Ja, man kann eine Reihe von Fotos aus Google Fotos auswählen und sie in einer E-Mail oder einem WhatsApp-Chat ablegen, aber es ist genauso einfach, Fotos aus diesen Apps heraus anzuhängen.

Das Kopieren und Einfügen von Text zwischen Apps fühlt sich bequemer an, wenn beide auf dem Bildschirm angezeigt werden, aber selbst nach einer Woche habe ich nicht das Killer-App-Paar entdeckt, das das Fold zu einem unverzichtbaren Werkzeug macht.

Ein Problem, das vielleicht mit der Veröffentlichung von Android 14 behoben wird, ist die fehlende Möglichkeit, ein App-Paar zu starten. Stattdessen müssen Sie eine App im Vollbildmodus starten, die Taskleiste aufrufen und entweder das Symbol “Teilen” verwenden oder die App suchen und auf die andere Seite ziehen.

Ein weiteres Problem ist, dass die Apps nicht gekoppelt bleiben, wenn Sie das Pixel Fold schließen. Beim erneuten Öffnen wird eine der Apps als Vollbild angezeigt, was sehr ärgerlich ist.

Im Gegensatz zum Galaxy Z Fold 4 gibt es weder die Möglichkeit, drei Apps gleichzeitig auszuführen, noch ein schwebendes Fenster. Das Pixel Fold hat auch keine Stylus-Unterstützung, was einige Nutzer enttäuschen könnte.

Der Kauf eines Pixel-Geräts hat aber auch seine Vorteile. Google verspricht fünf Jahre lang Updates!

Specs & Leistung

Tensor G2

12 GB RAM

256 GB UFS 3.1-Speicher

Der Chipsatz, der Arbeitsspeicher und der Speicher des Pixel Fold sind die gleichen wie die des Pixel 7 Pro. Es gibt reichlich Leistung, auch wenn Benchmarks zeigen, dass es nicht das schnellste Gerät auf dem Markt ist. Aber das Pixel Fold fühlt sich im täglichen Gebrauch flüssig und reaktionsschnell an.

Apps werden schnell gestartet und in Kombination mit den Bildschirmen mit hoher Aktualisierungsrate laufen sie außergewöhnlich gut.

Spiele laufen auch ziemlich gut. Nur leider sind so wenige Spiele für die ungewöhnliche Auflösung und das Seitenverhältnis des Fold optimiert. Zu den optimierten Spielen, die im Play Store hervorgehoben werden, gehören Minecraft, Asphalt 9, League of Legends, Genshin Impact, Clash of Clans, Candy Crush und Call of Duty Mobile.

Asphalt 9 lief reibungslos und bot ein ordentliches Erlebnis. Aber nur weil ein Spiel den ganzen Bildschirm ausfüllt, heißt das nicht, dass es einfacher oder besser zu spielen ist als auf einem Standard-Bildschirm mit “Candy Bar”. Nicht optimierte Spiele passen sich zwar an das Seitenverhältnis an, werden aber weniger gut dargestellt als auf einem größeren Bildschirm.

Außerdem wird das Pixel Fold auch bei weniger anspruchsvollen Aufgaben merklich warm. Wenn man die Kamera-App für eine Weile benutzt, erwärmt sich das Gerät schnell.

Das hat zwar nie zu anderen Problemen geführt, wie einer spürbaren Drosselung. Aber es ist nicht das, was man von einem solchen Premium-Gerät erwarten würde.

Wie zu erwarten, verfügt es über Wi-Fi 6E und Bluetooth, Ultrabreitband und NFC. Es gibt einen einzigen Nano-SIM-Einschub, aber Sie können die eSIM für eine zweite Nummer verwenden. Es unterstützt 5G mmWave und Sub 6 GHz.

Kameras

48 Megapixel f/1.7 Weitwinkel

10,8 Megapixel f/2.2 ultraweit

10,8 Megapixel f/3.05 5x Teleobjektiv

9,5 Megapixel f/2.2 Frontkamera

8 Megapixel f/2.0 Frontkamera

Man könnte annehmen, dass Google die Kameras vom Pixel 7 Pro kopiert und eingefügt hat, aber nein. Alle drei Sensoren auf der Rückseite haben unterschiedliche Auflösungen (alle niedriger, überraschenderweise) und die Frontkamera hat eine ungewöhnliche Anzahl von 9,5 Megapixel.

Nicht, dass das wichtig wäre: Es sind großartige Kameras, die in den meisten Situationen sehr ansprechende Fotos – und Videos – liefern. Die Fotos der hinteren Hauptkamera sind scharf, gut belichtet und haben einen guten Dynamikumfang. Hier gibt es eine Auswahl:

Es gibt einen 2-fachen Zoom-Modus in der Kamera-App. Der ist aber nicht optisch, sondern digital. Klicken Sie auf “5x”, kommt das Teleobjektiv zum Einsatz. Sowohl mit dem Ultraweitwinkel- als auch mit dem Teleobjektiv lassen sich gute Fotos produzieren, aber das Teleobjektiv braucht viel Licht, um seine volle Leistung zu bringen.

Hier sind einige Aufnahmen mit dem Ultraweitwinkelobjektiv:

Und eine Auswahl mit dem 5-fach-Teleobjektiv:

Die Leistung bei schwachem Licht ist nicht überragend: Rauschen schleicht sich mehr in die Fotos ein, als man möchte. Außerdem sind die Makrofähigkeiten des Pixel Fold nichts Besonderes.

Das Gleiche würde ich über den Porträtmodus aller Kameras sagen: Er ist nicht der beste. Hier sind eine Reihe von Fotos der Selfie-Kamera:

Glücklicherweise macht Googles Software-Magie dieses Handy zu einem großartigen Fotohandy und die meisten Nutzer werden die Nachteile nicht bemerken. Man kann Objekte aus Fotos löschen, sie unscharf machen, die beste Aufnahme aus einer Serienaufnahme auswählen und all die anderen guten Pixel-Funktionen nutzen.

Es ist ein gutes Handy für Videos, vor allem wegen der hervorragenden Stabilisierung. Sie können mit bis zu 4K/60fps aufnehmen. Hervorzuheben ist auch der Slo-mo-Modus, der im Hauptvideomodus leicht zugänglich ist und hervorragende Ergebnisse liefert.

Ein weiterer Vorteil eines solchen Klapphandys besteht darin, dass man den vorderen Bildschirm als Sucher verwenden kann, um mit den hinteren Kameras qualitativ bessere Selfies zu machen.

Akkulaufzeit und Aufladen

30 Watt Schnellladung

7,5 Watt kabelloses Laden

Kein Netzteil im Lieferumfang

Das Pixel Fold verwendet zwei Akkus, die zusammen eine Kapazität von 4800 mAh bieten. Google sagt, dass das genug ist, um mehr als 24 Stunden durchzuhalten, was in der Regel tatsächlich stimmt.

Ich habe das Fold über eine Woche lang benutzt, bevor ich diesen Testbericht geschrieben habe, und obwohl die clevere adaptive Batterie vielleicht nicht genug Zeit hatte, um richtig zu wirken, variierte meine Laufleistung stark.

Meiner Einschätzung nach habe ich das Pixel Fold jeden Tag etwa gleich lange benutzt – mehr oder weniger – und habe im Grunde die gleichen Dinge getan, indem ich eine Mischung aus dem äußeren und dem inneren Bildschirm zum Surfen, Spielen, Fotografieren und zur Nutzung sozialer Medien verwendet habe: das Übliche eben.

Einige dieser Tage endeten mit angenehmen Werten – etwa 20 bis 25 Prozent – aber an anderen schaffte ich es nicht einmal bis zum Schlafengehen, ohne es wieder aufladen zu müssen. An einem anderen Tag hingegen waren noch fast 40 Prozent übrig, was bis nach dem Mittagessen des nächsten Tages reichte.

Seltsamerweise hat Google nicht mit der Art von Schnellladefunktion Schritt gehalten, die andere Smartphone-Hersteller jetzt anbieten. Google legt kein Ladegerät bei, aber wenn Sie eines haben, das eine Leistung von 30 Watt hat, können Sie es mit dem Pixel Fold verwenden.

Mit einem 61-Watt-Ravpower-Ladegerät, das ich zur Hand hatte, war das Pixel Fold in 15 Minuten von 0 auf 14 % aufgeladen und nach 30 Minuten auf 28 %: schön und linear, aber auch sehr langsam.

Kabelloses Laden ist mit dem Standard von 7,5 Watt mit jedem Qi-kompatiblen Ladegerät möglich.

Fazit

Meine Meinung über das Pixel Fold hat sich innerhalb einer Woche stark verändert. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass diese Art von faltbarem Handy etwas ist, das die Welt braucht. Aber selbst wenn es das ist, ist das Pixel Fold so teuer, dass es für die meisten Menschen nur eine Kuriosität ist.

Auch die Software muss noch verbessert werden. Es ist das klassische Huhn-und-Ei-Szenario, bei dem Entwickler ihre Apps nicht für ein solches Nischengerät optimieren werden, bis es populärer wird, aber die Käufer werden sich mit dem Kauf zurückhalten, bis die Apps richtig funktionieren.

Der andere große Nachteil ist das Gewicht. Es ist ein Wunderwerk der Technik, aber es ist immer noch ein klobiges, schweres Gerät, das in der Hand schmerzt, wenn man es eine Weile gehalten hat.

Letztendlich handelt es sich um ein Gerät der ersten Generation, und wenn Sie es sich leisten können und es wirklich wollen, werden Sie es wahrscheinlich bis ins Kleinste lieben. Alle anderen sollten bei einem normalen Telefon bleiben – vielleicht einem Pixel 7 Pro – und auf ein iPad, einen Laptop oder einen Fernseher umsteigen, wenn sie einen größeren Bildschirm brauchen.

Specs

5.8 Zoll FHD+ 120Hz LTPO OLED

7.6 Zoll 2208 x 1840 120Hz LTPO OLED

Google Tensor G2-Chipsatz

12 GB RAM

128/256 GB nicht erweiterbarer UFS 3.1-Speicher

4800mAh Akku

30W kabelgebundenes Laden

Kabelloses Laden

48Mp f/1.7 Hauptkamera

10.8Mp f/2.2 Ultraweitwinkel-Kamera.

10.8Mp f/3.05 5x Teleobjektivkamera

9.5Mp f/2.2 Frontkamera

8Mp f/2 Innenkamera

5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

IPX8

Gorilla Glass Victus (Vorder- und Rückseite)

140mm x 79.5mm x 12.1mm (5.5 x 3.1 x 0.5in)

284g / 10oz

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei unseren Kollegen von Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.