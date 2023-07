PS5 + 24 Monate PS Plus Premium + 5G-Handyvertrag: 572 Euro sparen

Gamer aufgepasst: Wer aktuell kein neues Smartphone braucht, kann auch eine Sony Playstation 5 zu einem Super-Kurs abgreifen. Bei O2 erhalten Sie aktuell das Bundle Playstation 5 Disc und 24-Monats-Abo Playstation Plus Premium zusammen mit dem Tarif O2 Mobile M Boost 25 GB+ im Aktionsangebot für nur 39,99 Euro im Monat. Beim attraktiven Tarif-/Hardware-Bundle sparen Sie gegenüber der Einzelbuchung des Tarifs und des separaten Hardware-Kaufs rund 572 Euro.

Gutes Extra: Bei dem Mobilfunktarif mit seiner Geschwindigkeit von maximal 300 MBit/s im 4G LTE/5G-Netz wächst das Datenvolumen jedes Jahr um 5 GB an.

Sony Playstation 5 mit PS Plus Premium und 25 GB+-Tarif für 39,99 Euro im Monat

PlayStation 5: Spielen in einer neuen Dimension

Die Next-Gen-Konsole erfreut gleichermaßen Hardcore-Gamer, Gelegenheitszocker und Filmfans. Die PlayStation 5 mit Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk lohnt sich besonders für Gamer, die Spiele auch richtig sammeln und gerne noch Discs nutzen. Dank des PlayStation Plus-Abos kommen Gelegenheitsgamer auf ihre Kosten und erhalten monatlich ein neues Spiel. Das lässt sich digital im PlayStation Store herunterladen und lokal auf der großen SSD speichern. Für die noch bessere Steuerung gibt es den neuen Dual Sense Wireless Controller mit seinen dynamischen, adaptiven Trigger-Tasten.

Auch Streaming- oder Heimkino-Fans profitieren von der PlayStation 5. Sie können die gängigen Streamingdienste wie Amazon Video, Disney+, Netflix oder Sky Q/Wow nutzen – deren Apps lassen sich spielend einfach einrichten.

Tipp: Mit dem passenden Fernseher spielen Sie in brillanter 4K-Auflösung mit 120 Hz Bildwiederholrate – also gestochen scharf und mit extremen flüssigen Übergängen. Zudem sorgt HDR für leuchtende Farben.

Inklusive ist ein Gutschein für PS Plus Premium. Das Abonnement läuft satte 24 Monate und ist ansonsten nicht über einen so langen Zeitraum erhältlich. Die Jahresgebühr (12 Monate) der Premium-Variante liegt normalerweise bei 119,99 Euro – der Gutschein hat also einen Gegenwert von 239,98 Euro.

Lieferumfang

PlayStation 5-Konsole

DualSense Wireless-Controller

DualSense USB-Ladekabel

ASTRO‘s PLAYROOM (vorinstalliertes Spiel)

Sockel

HDMI-Kabel

Netzkabel

Gutschein für PS+ Premium (24 Monate)

Lohnt sich das aktuelle Angebot von O2?

Ohne Smartphone („SIM-only“) kostet der O2-Handytarif Mobile M 25 GB+ 32,99 Euro im Monat. Für nur 7 Euro monatlich mehr bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten gibt es das Paket mit Playstation 5 Disc und 24-Monats-Abo Playstation+ Premium mit dazu.

Die Rechnung im Detail: In diesem Deal kostet Sie das Bundle Playstation 5 Disc und 24-Monats-Abo Playstation Plus Premium mit dem Tarif O2 Mobile M 25 GB+ inklusive Geräteanzahlung (1 Euro) und Versandkosten (4,99 Euro) insgesamt 1.445,63 Euro. Der Anschlusspreis von sonst 39,99 Euro entfällt.

Ohne Playstation 5 und PS Plus-Abo würden Sie 1.187,64 Euro (32,99 Euro × 36 Monate) zuzüglich 39,99 Euro Anschlusspreis bezahlen, also in Summe 1.227,63 Euro. Folglich kostet Sie das Playstation-Bundle (Konsole und Abo) über die Vertragslaufzeit nur 218 Euro. Gegenüber den Einzelpreisen (789,97 Euro) sparen Sie somit 571,97 Euro.

Sony Playstation 5 mit PS Plus Premium und 25 GB+-Tarif für 39,99 Euro im Monat

Infos zum Tarif O2 Mobile M 25 GB+

25 GB Datenvolumen (max. 300 MBit/s) im 4G LTE/5G-Netz

Ab dem zweiten Vertragsjahr 5 GB Datenvolumen im Jahr mehr

Ideal nutzbar für: Extrem schnelle Up- & Downloads, Video-Streaming in UHD-Qualität u.v.m.

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Connect-Option: Auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar

Neu: Handytarifvergleich von PC-Welt

Sie suchen einen günstigen Handytarif (ohne Smartphone)? In unserem Tarifvergleich finden Sie stets die besten Angebote – mit jedem Datenvolumen und in Ihrem Wunschnetz. Hier geht es zum PC-Welt-Handytarifvergleich.