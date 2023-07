Whatsapp lebendiger machen: Neue Funktion bringt animierte Avatare

Erst vor wenigen Tagen hatte Whatsapp bereits neue Funktionen für die Avatare angekündigt. So soll es mehr Auswahl bei den Motiven geben und Nutzer sollen künftig in der Lage sein, ein Foto von sich aufzunehmen und daraus automatisch einen Avatar erstellen zu lassen. Doch das ist noch nicht das Ende der Pläne für die Mini-Abbilder, denn eine kürzliche veröffentlichte Beta hat ein weiteres geplantes Feature offenbart.

Wie WABetaInfo berichtet, enthält die neueste Beta-Version 2.23.15.6 zum ersten Mal animierte Avatare.

WABetaInfo

Das obige Video, angefertigt von WABetaInfo, zeigt, wie die animierten Avatare in Aktion aussehen. Ein ähnliches Feature kennen iPhone-Nutzer bereits, dort können die “Memoji” getauften Mini-Ichs ebenfalls animiert werden und sogar die Bewegungen des Nutzers nachahmen. Ganz so weit geht Whatsapp nicht, bringt mit den Animationen aber frischen Wind in die etwas stiefmütterlich behandelten Avatare.

Die neue Funktion ist derzeit noch Teil des Beta-Tests, wird also nur an eine Auswahl an Beta-Testern ausgespielt. Wenn Sie nicht dazu gehören, werden Sie sich wohl noch eine Weile gedulden müssen, bis Sie Ihre Freunde mit Ihren beweglichen Abbildern beglücken dürfen. Wenn Sie Teilnehmer des Beta-Programms sind, haben Sie eventuell Glück. Überprüfen Sie im Google Play Store, ob ein Update für Ihr Whatsapp mit der Versionsnummer 2.23.15.6 bereitsteht.

