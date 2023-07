Windows 11: Viele neue Funktionen jetzt für alle Nutzer

Zum Patch-Day im Juli 2023 schließt Microsoft nicht nur zahlreiche Lücken in Windows und Office – zu diesen Sicherheitsmaßnahmen lesen Sie hier ausführlich mehr. Sondern Microsoft gibt jetzt mit KB5028185 die Neuerungen des Moments-3-Updates für alle Windows-11-Nutzer frei, die Version 22H2 auf ihren Rechnern installiert haben. Das Update Version 22H2 sollten Sie aber ohnehin installieren, weil Microsoft für den Vorgänger Version 21H2 im Oktober 2023 den Support einstellt. Mehr dazu lesen Sie in Windows 11: Für diese Version bringt Microsoft bald keine Updates mehr.

Das sind einige der Neuerungen von Moments 3

Anzeige eines VPN-Symbols in der Windows-11-Taskleiste

eines VPN-Symbols in der Windows-11-Taskleiste Verbesserte Widgets-Verwaltung und -anzeige

Sekundenanzeige in der Taskleistenuhr

Support für Bluetooth Low Energy Audio

Neue Tastenkombination “Bildschirm drucken”

OneDrive-Speicheranzeige

Einen Überblick über alle Neuerungen des Moments-3-Updates finden Sie hier: Diese 20 spannenden neuen Windows-11-Funktionen landen auf Ihren PC. Microsoft wiederum informiert in diesem Blogbeitrag zu KB5028185 über das Moments-3-Update. Die vollständige Bezeichnung des Updates lautet übrigens: “2023-07 Cumulative Update for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5028185)”.

Microsoft hatte bereits im Mai 2023 damit begonnen, das “Windows 11 Moments 3 Update” bereitzustellen. Damals hatte “Moments 3” aber noch den Status eines optionalen Updates, das interessierte Anwender aktiv installieren mussten. Zum Patch-Day im Juni 2023 bot Microsoft “Moments 3” dann standardmäßig zur Installation an. Mit dem Patch-Day im Juli hat Microsoft den Empfängerkreis für das Moments-3-Update noch einmal vergrößert. Sie bekommen das Update also automatisch und ohne Ihr Zutun zur Installation angeboten.

Von Hand können sich Interessierte das Update über diesen Link auch direkt aus dem Microsoft Update Katalog herunterladen.

Das nächste große Feature-Update für Windows 11 wird Microsoft im Herbst 2023 veröffentlichen.

