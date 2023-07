Sonos One (2. Gen.) Smart-Speaker bei Amazon zum starken Preis

Zwar kein Prime-Day-Deal, aber dennoch ein sehr preiswertes Amazon-Angebot: Den beliebten Sonos One Smart-Speaker, der 2. Generation gibt es aktuell beim Versandriesen zum Spitzenpreis für 157 Euro in Schwarz, die weiße Variante gibt es für 159 Euro statt des herkömmlichen Preises von 229 Euro – Sie sparen bei dem Deal also über 70 Euro, ein faires Angebot!

Sonos One (2. Gen) bei Amazon im Angebot

Sonos One (2. Gen.) Smart-Speaker – WLAN-Multiroom-Speaker mit Alexa, Airplay, Streaming. In der Farbe Weiß. Für 159 statt 229 Euro bei Amazon

Sonos One (2. Gen.) Der leistungsstarke Smart Speaker mit integrierter Sprachsteuerung. In der Farbe Schwarz. Für 157 statt 229 Euro bei Amazon

Sonos hat einen hervorragenden Ruf, was Soundqualität angeht und die One-Speaker der Marke sind bekannt seine ausgezeichneten Multiroom-Eigenschaften. Dabei können auch zwei oder mehrere Speaker in einem Raum gekoppelt werden, um so etwa Stereo-Sound zu gewährleisten. Auch designtechnisch können die Speaker überzeugen und machen in nahezu in jedem Raum etwas her. Gegenüber der SL-Variante verfügen die herkömmlichen One-Speaker, wie sie hier angeboten werden, auch über Sprachsteuerung durch Alexa.

Folgende Streaming-Clients werden durch die Sonos-Lautsprecher unterstützt: Amazon Music, Apple AirPlay 2, Apple Music, Deezer, Pandora, Qobuz, Roon, Spotify sowie Tidal.

