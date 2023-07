Abkühlung tut gut: Ventilatoren am Prime Day besonders günstig kaufen

Der Sommer ist da, und es ist heiß. Bei Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius ist Schwitzen angesagt – nicht nur im Freien. Sind Gebäude erst mal aufgeheizt, lässt es sich in der Wohnung oder im Büro oft kaum noch aushalten. Es sei denn, Sie haben einen Ventilator. Die kostengünstigen Modelle (speziell am Prime Day) sind flexibel beim Aufstellort und in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Als Standgerät, als Turm oder Säule, für den Schreibtisch oder als Hybrid-Modelle mit zusätzlichen Funktionen.

Das hier sind die besten Ventilator-Angebote am Prime Day

Es gibt drei Haupttypen von Ventilatoren: Tisch-, Turm- und Standventilatoren. Das sind die besten Deals am Prime Day:

Tischventilatoren sind kleiner und kühlen einen kleinen Bereich. Es gibt auch kleinere Ventilatoren, von denen einige sogar mit USB-Strom versorgt werden. Sie sind aber meist schwächer und nur bedingt zu empfehlen.

Standventilatoren sind so etwas wie Tischventilatoren auf einem höheren Ständer. Sie haben ebenfalls ein rundes Design, sind aber bis zu einem Meter hoch. Das Ventilatorelement selbst ist größer für mehr Leistung. Daher eignen sich Standventilatoren gut zur Kühlung größerer Räume. Der Nachteil: Die großen Ventilatorköpfe beanspruchen viel Platz und sehen nicht immer so elegant aus, dass man sie in seinem Wohnzimmer ausstellen möchte.

Turmventilatoren schließlich sind in der Regel ähnlich hoch wie Standventilatoren, allerdings mit einem schlankeren Design. Die Ventilatorelemente befinden sich im Gehäuse. Turmventilatoren haben in der Regel eine geringere Leistung, bieten aber oft zusätzliche Funktionen wie eine Luftreinigung.

Weitere Deals an den Prime Days

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 11. Juli bis Mittwoch, den 12. Juli 2023.

Die Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zum „Amazon Prime Day“. In diesem finden Sie auch Informationen zum kostenlosen Prime-Testzeitraum, Top-Angebote, spannende Gutscheine und mehr – täglich aktualisiert.

