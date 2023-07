Wie schnell muss mein mobiles Internet sein?

Alle Mobilfunktarife von Freenet ansehen

5G – Mobiles Netz mit Überschallgeschwindigkeit

5G ist das aktuell schnellste verfügbare Netz fürs mobile Surfen. Der Standard stellt erneut einen großen Schritt nach vorne dar: Übertragungsraten sind hier so hoch und Latenzen derart niedrig, dass man kaum eine Anwendung findet, die das tatsächlich ausnutzt.

Generell ist es natürlich komfortabel, wenn praktisch alle Downloads mit einem Augenzwinkern erledigt sind. Grundsätzlich ist 5G seiner Zeit aber noch etwas voraus, erst zukünftige Apps und Netzdienste werden das Leistungspotential der fünften Mobilfunkgeneration wirklich ausschöpfen.

Maximale Datenübertragung: 10 Gbit/s (in der Praxis aktuell maximal 250 Mbit/s, auch wenn 500 Mbit/s versprochen werden)

Ping/Latenz: 1-5 ms

Download MP3-Datei (10 MB): 8 ms (reell: 0,3 Sekunden)

Download Video (500 MB): 0,4 Sekunden (reell: 16 Sekunden)

Geeignet für: Alles, was das moderne Internet bietet – und alles, was in den nächsten Jahren noch kommen wird. 5G ist derart schnell, dass man auch die in der Praxis deutlich reduzierte Bandbreite von 250 Mbit/s aktuell kaum ausschöpfen kann. Es ist aber eine gute Investition für die Zukunft, wenn datenintensive Anwendungen wie VR- oder AR-Apps eine zunehmende Rolle spielen werden. Auch fürs Online-Gaming ist 5G prima: vor allem wegen des sehr niedrigen Pings.

Hinweis: Der 5G-Ausbau in Deutschland schreitet zwar voran – allerdings nur langsam. Bei einer kürzlichen Untersuchung von opensignal zeigte sich, dass die Download-Geschwindigkeiten von 5G in deutschen Großstädten zuletzt nur wenig zugelegt hat. Mehr als 250 Mbit/s steht Nutzern dabei aktuell auch gar nicht zur Verfügung – und das bisher auch nur in einer Stadt: Bonn.