Die besten Hüllen für das Galaxy S23 (Plus, Ultra)

Samsung hat mit der aktuellen Flaggschiff-Reihe rund um das Galaxy S23 (S23 Ultra im Test) eine wirklich starke Handy-Generation am Start. Weil aber selbst das günstigste Modell der Reihe zurzeit noch mehr als 600 Euro kostet, lohnt es sich, den empfindlichen Geräten einen Bodyguard zu spendieren – in Form einer robusten Schutzhülle.

Wenn das Hightech-Handy dann mal aus der Hand rutsch, vom Tisch fällt oder wenn man damit irgendwo blöde anstößt, spart man sich manchen Herzinfarkt – und mitunter hohe Kosten für eine Reparatur. Auch das Design lässt sich mit der richtigen Hülle blickfangend aufrüsten. Wir stellen die besten Schutzhüllen und Cases für das Galaxy S23 vor.

Samsung Galaxy S23 Ultra Test lesen

Spigen Liquid Air Hülle (alle Modelle)

Spigen stellt jede Menge Handyhüllen her – und beweist dabei immer ein geschicktes Händchen: Die Cases passen perfekt, sind robust und versprechen festen Griff mit sicherer Bedienung. Auch optisch müssen sich die Handyhüllen keineswegs verstecken, alle Tasten sind tadellos integriert und dank einer speziellen Musterung sind Fingerabdrücke auf der Hülle praktisch nicht zu sehen.

Verstärkte Ecken, ein angehobener Schutzrand für das Display und passgenaue Aussparungen für die Kameras runden den preiswerten Schutzpanzer überzeugend ab.

Preis: ca. 18 Euro

Spigen Tough Armor Hülle (alle Modelle)

Wir bleiben noch kurz bei Spigen: Auch diese Hülle ist in Varianten für alle aktuellen Modelle der S23-Serie verfügbar. Im Vergleich zum obigen Modell, hat man die Hülle hier noch einmal zusätzlich gepanzert: Die doppelschichtige Schutzhülle steckt Stürze damit noch besser weg, ist auch an den Kanten noch weniger schadensanfällig und verfügt über einen kleinen Kickstand, mit dem man das S23 bequem aufstellen kann.

Dafür nimmt das Gerätevolumen mit dieser Hülle aber auch noch einmal etwas zu und das Case wiegt rund 25 Gramm mehr.

Preis: 25 Euro

Giyer Handyhülle für Samsung Galaxy S23 (alle Modelle)

Rundumschutz im (Kunst-)Lederkleid: Bei dieser Schutzhülle trifft schickes Design auf stabile Verarbeitung und gute Haptik. Das Case umschließt Smartphones im geschlossenen Zustand vollständig, bietet praxistaugliche Kartenhalter und eignet sich auch, um das Handy im Querformat aufzustellen – etwa zum Filmegucken.

Insgesamt nimmt die Höhe des Geräts mit dem Case zwar spürbar zu. Dafür liegt es aber gut in der Hand, wird von einem eingearbeiteten Kunststoffrahmen sicher gehalten und lässt sich mit einer Handbewegung schnell öffnen. Der Hersteller liefert die Hülle mit einer zusätzlichen Scheibe Panzerglas aus, auch bei geöffnetem Case verspricht das maximalen Displayschutz.

Preis: ca. 15 Euro

Giyer Panzercase für Galaxy S23 (alle Modelle)

Auch Giyer bietet eine extra dicke Panzerung für das Galaxy S23 an und denkt dabei an alle Modelle. Die in Teilen geriffelte Oberfläche verspricht hier einen sicheren Griff und wenn das Gerät trotzdem mal aus der Hand fällt, sorgen die verstärkten Ecken und die robuste, nach Militärstandards gefertigte Ummantelung für optimalen Schutz.

Eine hilfreiche Halterung auf der Rückseite erleichtert die Bedienung am Smartphone mitunter wesentlich und ein integrierter Ständer macht das Gucken von Videos besonders bequem. Wenn es mal nass und schmutzig zugeht, kann man die Kameras auf der Rückseite auch mit einem integrierten Kameraschutz abdecken – top!

Das Case gibt es in fünf verschiedenen Farben, darunter auch ein dezentes Schwarz.

Preis: 15 Euro

ivoler 3-in-1-Set für Samsung Galaxy S23 (S23 und S23 Ultra)

Preiswertes Komplett-Set: Mit der transparenten Schutzhülle von ivoler verpassen Sie Ihrem Galaxy S23 oder S23 Ultra ein sicheres Kunststoffkleid, bei dem aber nach wie vor das Original-Design von Samsung im Vordergrund steht.

Zum Case liefert der Verkäufer gleich noch zwei passende Schutzfolien mit. Damit können wir das Display zuverlässig vor Kratzern und Verschmutzungen bewahren, die Verwendung ist aber optional.

Das in Teilen gehärtete Case besitzt an kritischen Stellen wie den Ecken einen weichen Stoßfänger, ist besonders resistent gegenüber Verfärbungen und punktet mit individuellen Kamera-Aussparungen sowie schlankem Design.

Preis: 17 Euro

Urban Armor Gear Monarch Pro Case Samsung Galaxy S23 (alle Modelle)

Satter Preis und satte Leistung: Für dieses Case von Urban Armor kann man sich zwar fast ein Zweithandy kaufen, die Schutzhülle sucht aber auch ihresgleichen. Schon das Design macht Smartphones in der Schutzhülle zum absoluten Blickfang. Dazu kommt ein besonders zuverlässiger Stoßschutz mit fünf Schichten, ein eingebauter Magnetring zur Unterstützung drahtlosen Ladens und eine besonders grifffeste Gestaltung am Gehäuserand.

Tasten lassen sich mit der Hülle fast besser bedienen als am Gerät selbst, das Case macht dabei einen fast unzerstörbaren Eindruck. Dafür ist es aber auch etwas klobig – und ziemlich teuer.

Preis: 60 bis 100 Euro

Mous Hülle für Samsung Galaxy S23 (alle Modelle)

Bambus, Leder, Walnuss: Dieses S23-Case von Mous gibt dem aktuellen Flaggschiff von Samsung eine optische Generalüberholung. Gleich fünf verschiedenen Designs stehen zur Auswahl, dabei wirken die Modelle mit Holz-Look besonders edel und blickfangend.

Die „AiroShock“-Dämpfungstechnologie der Schutzhülle will der Hersteller hier sogar selbst entwickelt haben. Modelle mit einer Rückplatte aus Holz sind allerdings nicht besonders grifffest und der Preis ist mit rund 60 Euro durchaus selbstbewusst. Dafür liegt die Hülle sehr gut am Gerät an, schmiegt sich gut in die Hand und ist in Sachen Design ziemlich einzigartig.

Preis: 60 Euro