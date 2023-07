Viel Tablet für wenig Geld: Lenovo Tab M10 Plus für nur 149 Euro im Angebot

Ein gutes Tablet muss keine Unsummen kosten. Das beweist Lenovo mit dem Tab M10 Plus, welches viel Ausstattung für wenig Geld bietet. Das Gerät eignet sich laut Hersteller dank dem 2K-IPS-Display mit 10,6 Zoll (26,92 cm) und speziellem Lesemodus mit Low-Blue-Light-Zertifizierung ideal zum Streaming oder Lernen. Für ordentlich Leistung sorgt ein Octa-Core-Prozessor, zudem unterstützt das Tablet Gesichtserkennung und Stifteingabe.

Zum Prime Day ist das ohnehin schon preiswerte Tab M10 Plus für Amazon Prime Mitglieder noch einmal deutlich günstiger für nur 149 Euro zu haben. Ein Blick in den Preisvergleich offenbart: So günstig war das Tablet noch nie, gegenüber dem zweitgünstigsten Angebot sparen Sie sich 30 Euro.

Lenovo Tab M10 Plus für nur 149 Euro

Lenovo Tab M10 Plus 10,6”-IPS-Display mit 2000 × 1200 Pixel, Octa-Core-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB Speicher, Android 13, 12h Laufzeit Für 149 statt 229 Euro

Das Lenovo Tab M10 Plus setzt auf ein 10,6 Zoll (26,92 cm) großes IPS-Display mit einer Auflösung von 2000 × 1200 Pixeln. Die maximale Helligkeit gibt der Hersteller mit 400 cd/m² an, zudem unterstützt das Gerät die Stifteingabe, ein Stylus ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Im Inneren werkelt der Octa-Core MediaTek Helio G80 in Kombination mit dem 4 GB großen Arbeitsspeicher. Für Ihre Apps und Daten stehen 64 GB an Speicher zur Verfügung. Über den microSD-Slot lässt sich der Speicher bei Bedarf um bis zu 1 TB erweitern.

Zur Kommunikation unterstützt das Tabelt Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS und Glonass. Wenn Sie mit dem Tab M10 Plus Bilder aufnehmen wollen, steht Ihnen jeweils eine 8-MP-Kamera auf der Vorder- und der Rückseite zur Verfügung. Auf dem Gerät ist ab Werk Android 12 vorinstalliert, es steht jedoch ein Update auf Android 13 bereit. Die Akkulaufzeit des 465 Gramm schweren Tablets gibt der Hersteller dank des 7500mAh Akkus mit bis 12 Stunden bei der Videowiedergabe an. Speziell fürs Lernen oder Lesen bietet das Gerät einen Lesemodus und zur schnelleren Entsperrung Gesichtserkennung.

Wie gut das Angebot bei Amazon ist, zeigt ein Blick in den Preisvergleich. Mit einem Deal-Preis von 149 Euro für das Lenovo Tab M10 Plus wird nicht nur der bisherige Bestpreis deutlich unterboten, sondern Sie sparen sich im Vergleich zum zweitgünstigsten Händler gute 30 Euro.

