Balkonkraftwerk 800 Watt zum starken Prime-Day-Preis – nur noch wenige Stunden

Bei Amazon läuft mit dem Prime Day 2023 die erste große Rabattaktion des Jahres. Der Versandriese bietet eine Vielzahl an Produkten zu Spitzenpreisen an, unter anderem technische Geräte.

Ein Highlight in diesem Jahr sind die steckerfertigen Balkonkraftwerke mit 800 Watt. Sie können die Ausgangsleistung auf 600 oder 800 Watt einstellen, was in Deutschland relevant ist, da die Bagatellgrenze für den genehmigungsfreien Betrieb bei 600W liegt. Eine Erhöhung um 200 Watt ist jedoch bereits in Aussicht.

Die “Plug & Play”-Anlage von Solarway ist dabei zum Top-Preis erhältlich. Beachten Sie jedoch, dass sich Angebot und Verfügbarkeit aufgrund der hohen Nachfrage schnell ändern können. Zudem gilt das Prime-Day-Angebot nur noch heute, 12. Juli, bis um Mitternacht.

Das Solarway-Komplettset aus Balkonkraftwerk und Wechselrichter wird am Prime Day zu einem besonders attraktiven Preis angeboten. Es enthält zwei “400Wp JaSolar JAM54S31 Solarmodule” im Full-Black-Design sowie einen Deye-Wechselrichter mit einer Eingangsleistung von 800 Watt und einer Ausgangsleistung von 600 Watt. Ein 5 Meter langes Schuko-Kabel liegt ebenfalls bei. Da die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters 600 Watt beträgt, ist keine Genehmigung für die Installation der Anlage erforderlich und sie kann selbstständig durchgeführt werden.

Die WIFI-Funktion des Wechselrichters und die Solarmann-App ermöglichen eine intelligente Überwachung der Anlage und zeigen in Echtzeit an, wie viel Strom erzeugt und wie viel an Stromkosten eingespart wird. Pro Solarmodul kann eine Einsparung von bis zu 180 Euro an Stromkosten erzielt werden. Zudem gibt es in vielen Regionen Förderungen von bis zu 500 Euro.

Laut Produktseite handelt es sich bei Solarway um eine deutsche Marke, die von Ingenieuren geleitet wird, die auf erneuerbare Energien spezialisiert sind. Diese steckerfertige Photovoltaik-Anlage ist derzeit zu einem unschlagbaren Preis erhältlich, aber nur solange der Vorrat reicht. Und das Prime-Day-Angebot für das Balkonkraftwerk 800 Watt gilt nur noch heute.

Dies gilt es bei Installation und Betrieb eines Balkonkraftwerks zu beachten

Die Installation und der Betrieb eines Balkonkraftwerks wie dem von Solarway sind im Allgemeinen recht einfach, aber es gibt einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten.

Genehmigung: In Deutschland ist der Betrieb von Balkonkraftwerken bis zu einer Leistung von 600 Watt genehmigungsfrei. Das bedeutet, dass Sie keine Genehmigung von Ihrem Netzbetreiber benötigen. Allerdings müssen Sie Ihren Netzbetreiber über die Inbetriebnahme informieren. Sicherheit: Achten Sie darauf, dass das Balkonkraftwerk sicher installiert ist und nicht herunterfallen kann. Es sollte auch vor Witterungseinflüssen geschützt sein. Ausrichtung: Die Solarmodule sollten idealerweise nach Süden ausgerichtet sein, um die maximale Sonneneinstrahlung zu nutzen. Anschluss: Das Balkonkraftwerk wird in der Regel über eine Steckdose an das Stromnetz angeschlossen. Achten Sie darauf, dass der Anschluss fachgerecht und sicher erfolgt. Überwachung: Mit der Solarmann-App können Sie die Leistung Ihres Balkonkraftwerks überwachen und sehen, wie viel Strom Sie erzeugen und einsparen. Wartung: Solarmodule sind in der Regel wartungsarm. Es kann jedoch sinnvoll sein, sie regelmäßig auf Verschmutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen, um die Leistung zu optimieren. Förderungen: Informieren Sie sich über mögliche Förderungen für den Betrieb von Balkonkraftwerken. In einigen Regionen gibt es Zuschüsse oder andere finanzielle Anreize. Rechtliche Aspekte: Informieren Sie sich über die rechtlichen Aspekte des Betriebs eines Balkonkraftwerks. In einigen Fällen kann es notwendig sein, eine Zustimmung des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft einzuholen.

Bitte beachten Sie, dass diese Punkte allgemeine Hinweise sind und es je nach individueller Situation und lokalen Vorschriften Abweichungen geben kann. Es ist immer ratsam, sich vor der Installation und dem Betrieb eines Balkonkraftwerks ausführlich zu informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.

