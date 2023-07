Prime Day: Microsoft Office 2021 zum Knallerpreis erhältlich

Beim Amazon Prime Day (11. + 12. Juli 2023) ist aktuell Microsoft Office 2021 zu einem Top-Preis erhältlich. Prime-Mitglieder können das Office-Paket mit Dauerlizenz für nur noch kurze Zeit für nur 85,99 Euro abstauben. So günstig war Microsoft Office 2021 zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr 2023 bei Amazon erhältlich. Käufer erhalten den Aktivierungscode per Post in einer Box zugeschickt. Sie können 1 Euro sparen, wenn Sie sich den Aktivierungscode per Mail zuschicken lassen. Auch Microsoft 365 Family mit bis zu 6 Nutzern mit Jahreslizenz ist aktuell mit 48,99 Euro sehr günstig verfügbar.



Microsoft Office 2021 Home & Student für 85,99 Euro statt 149 Euro (UVP) Aktivierungscode per Post in einer Box

Microsoft Office 2021 Home & Student für 84,99 Euro statt 149 Euro (UVP) Aktivierungscode sofort per Mail

Microsoft 365 Family | 6 Nutzer für nur 48,99 Euro statt 69,99 Euro (UVP)

Sie haben die Auswahl zwischen einem Aktivierungscode per E-Mail oder einem Aktivierungscode in einer Box. Die Mail-Variante hat jedoch einen höheren Preis von 119,99 Euro. Sie erhalten Sie den Aktivierungscode sofort und können damit Office 2021 Home & Student direkt installieren und aktivieren.

Mit Microsoft Office 2021 Home & Student erhalten die Käufer im Gegensatz zu Microsoft 365 Family eine Dauerlizenz für eine Person für einen Windows 10 / Windows 11 oder Mac-Rechner. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Microsoft-Konto. Enthalten sind die Office-Anwendungen Office 2021 Word (Textverarbeitung), Office 2021 Excel (Tabellenkalkulation) und Office 2021 Powerpoint (Präsentationssoftware). Anders als bei Microsoft-365-Paketen gibt es aber keine Updates, durch die die Funktionen erweitert werden.

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf viele Produkte aus allen Kategorien bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft am 11. und 12. Juli.

