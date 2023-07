Günstig wie noch nie: Samsung-SSDs beim Prime Day im Preisrutsch

Eine alte Binsenweisheit besagt, dass man nie genügend Speicher zur Verfügung haben kann. Heute ist ein guter Zeitpunkt, um diese Weisheit in die Tat umzusetzen, denn einige Modelle (darunter die sehr beliebte Samsung 970 EVO Plus) sind beim Amazon Prime Day stark reduziert. Tatsächlich gab es die SSDs noch nie günstiger! Ein Beispiel: Die Samsung 970 EVO Plus mit 1 TB kostet derzeit nur 42,90 Euro, die UVP liegt bei 99,90. Und unsere Preisdatenbank verrät uns: Diese SSD war noch nie günstiger.

Da aber nicht alle Modelle reduziert sind und man bei der großen Auswahl leicht den Überblick verliert, haben wir die spannendsten Angebote für Sie zusammengefasst:

M.2 NVMe SSDs:

Tiefstpreis: Samsung 970 EVO Plus 1 TB für 42,90 Euro statt 99,90 Euro UVP bei Amazon

Tiefstpreis: Samsung 970 EVO Plus 2 TB für 93 Euro statt 164,90 Euro UVP bei Amazon

Samsung 980 Pro 1 TB für 68,99 Euro statt 124,90 Euro UVP bei Amazon

Samsung 980 Pro 2 TB für 128,99 Euro statt 199,90 Euro UVP bei Amazon

SATA-SSDs:

Samsung 870 EVO 500 GB für 35,90 Euro statt 54,90 Euro bei Amazon

Samsung 870 EVO 1 TB für 59,90 Euro statt 104,90 Euro bei Amazon

Samsung 870 EVO 2 TB für 109,90 Euro statt 174,90 Euro bei Amazon

Samsung 870 EVO 4 TB für 189,99 Euro statt 349,90 Euro bei Amazon

Weitere Deals am Prime Day

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 11. Juli bis Mittwoch, den 12. Juli 2023.

Die Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zum „Amazon Prime Day“. In diesem finden Sie auch Informationen zum kostenlosen Prime-Testzeitraum, Top-Angebote, spannende Gutscheine und mehr – täglich aktualisiert.

