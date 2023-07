Amazon verschenkt 10 Euro Gutschein an Kunden, die sich neu zu Prime anmelden

So erhalten Sie den Amazon-Gutschein

Amazon-Kunden, die noch keine Prime-Mitglieder sind, erhalten zum Prime Day ein besonderes Angebot. Denn noch bis zum 12. Juli 2023 können Sie den 30-tägigen Prime-Gratiszeitraum starten und erhalten 10 Euro Rabatt für den nächsten Einkauf. Nach dem 30-Tage Gratiszeitraum kostet Prime nur 8,99 Euro im Monat, falls Sie entscheiden Ihre Prime-Mitgliedschaft zu behalten.

Und das könnte sich für Sie heute tatsächlich noch lohnen, denn Zugriff auf die Jahres-Bestpreise haben ausschließlich Kunden mit einem Amazon Prime Account. Wer noch keinen hat, schließt die 30-tägige Test-Mitgliedschaft ab und kann nach dem Prime Day wieder kündigen. So hat man keine zusätzlichen Kosten und kann dennoch von der riesigen Schnäppchen-Aktion von Amazon profitieren.

Und so funktioniert es:

Zunächst melden Sie sich normal in Ihrem Amazon Konto an. Danach melden Sie sich über folgenden Link zu Prime an:

Prime-Testzeitraum nutzen und 10 Euro geschenkt erhalten

Das Aktionsguthaben von 10 Euro gilt nur für Bestellungen im Wert von mindestens 30 Euro. Steuern, Versand und Bearbeitung sowie Gebühren für Geschenkverpackungen werden hierbei nicht mitgerechnet.

Einlösung: Amazon sendet berechtigten Kunden nach der Aktivierung des Angebots und Start des Gratiszeitraums eine E-Mail und bestätigt, dass das Aktionsguthaben in Höhe von 10 Euro dem entsprechenden Kundenkonto hinzugefügt wurde. Die Aktionsprämie muss zwischen 10:00 Uhr am 26. Juni 2023 und 23:59 Uhr am 12. Juli 2023 eingelöst werden. Die 10 Euro werden dann automatisch dem Kundenkonto gutgeschrieben und können für den nächsten qualifizierten Kauf mit einem Wert von 30 Euro oder mehr verwendet werden. Das Aktionsguthaben läuft am 12. Juli 2023 um 23:59 Uhr ab.

Weiterhin gibt Amazon an: Um zu erfahren, ob man die Voraussetzungen für den Erhalt des Gutscheins erfüllt, muss man sich in sein Amazon Konto einloggen und die folgende URL aufrufen:

https://www.amazon.de/-/en/b/?ie=UTF8&node=22775667031&language=de_DE





Deals zum Amazon Prime Day

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 11. Juli bis Mittwoch, den 12. Juli 2023.

Die Vorab-Deals sowie regulären Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zum „Amazon Prime Day“. In diesem finden Sie auch weitere Informationen zu aktuellen Top-Angeboten, spannende Gutscheine und mehr – täglich aktualisiert.

