Thunderbird 115 im neuen Supernova-Kleid

Mozilla und seine Tochter MZLA Technologies feiern den 20. Geburtstag des quelloffenen Mail-Programms Thunderbird. Passend zum Anlass gibt es eine neue, stark überarbeitete Fassung im „Supernova“-Design: Thunderbird 115. Die neue Version wird nach einer Übergangsphase den alten Versionszweig 102.x ablösen. Dieser hat ein Sicherheits-Update auf Version 102.13.0 erhalten.

Die Thunderbird-Entwickler haben dem „Donnervogel“ nicht nur ein neues Logo und einen frischen Anstrich verpasst. Vielmehr haben sie viele Funktionen neu entwickelt, alten Code-Ballast über Bord geworfen und die Menüstruktur verschlankt. Damit soll das Fundament für alles gelegt sein, was noch kommen soll. Das dreispaltige Layout der Oberfläche („Card View“) erinnert (durchaus gewollt) an Web-Mail-Dienste. Wer sich daran noch gewöhnen muss, kann auf die bislang gewohnte Aufteilung umschalten.

Ein neues Logo

Auch das neue Logo ist erst einmal gewöhnungsbedürftig, passt jedoch zum „Proton“-Design des Firefox-Logos, das bereits vor zwei Jahren eingeführt wurde. Wieder hat Jon Hicks das Logo entworfen, der schon die originalen Firefox- und Thunderbird-Logos gestaltet hat.

Entwicklungsstufen des Thunderbird-Logos – zum Vergleich das aktuelle Firefox-Logo MZLA / fz

Dynamische Werkzeugleiste, neues App-Menü

Es gibt genau eine Werkzeugleiste in Thunderbird 115, doch die passt sich stets an den gerade aktiven Teilbereich des Programmfensters an. Die Toolbar mit ihren neuen Symbolen ist wie das Fenster-Layout konfigurierbar, um es an die persönlichen Vorlieben anpassen zu können. Das App-Menü (≡) haben die Entwickler aufgeräumt, die Zahl der Untermenüs verringert und auch hier das neue Symboldesign umgesetzt. Zudem ist das Menü jetzt mit der Tastatur bedienbar. Neben vielen anderen Weiterentwicklungen für mehr Bedienkomfort haben die Mozillians auch die Unterstützung für Menschen mit visuellen oder anderen Einschränkungen verbessert.

Thunderbirds neue Fensteraufteilung MZLA

Die nächsten Schritte

Ähnlich wie bei Firefox ESR wird Thunderbird 115 nach einer Übergangsphase bis etwa zum Sommerende den alten Versionszweig 102 ersetzen. Einstweilen gibt es Thunderbird 115 nur als Komplett-Download, nicht als Update für v102. Das wird sich jedoch im Laufe dieses Sommers ändern. Das Update auf Thunderbird 102.13.0 ist bereits in der letzten Woche erschienen. Es beseitigt einige meist von Firefox geerbte Sicherheitslücken sowie andere Bugs.

Der Blick in die nähere Zukunft verheißt neben weiteren Verbesserungen an Thunderbird für Windows, macOS und Linux auch eine Android-Fassung. Daran arbeiten die Berliner Entwickler der Mail-App K9-Mail, die Mozilla 2022 übernommen hat. Wann aus K-9 Mail Thunderbird für Android wird, ist noch nicht bekannt. Noch etwas weiter in der Zukunft liegt der erste Auftritt der geplanten Thunderbird-Version für iOS, denn hierfür gibt es keine bestehende App, auf der man aufbauen könnte.