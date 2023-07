Ecovacs Goat G1 Mähroboter: Endlich lieferbar und gleich 50 Euro günstiger

Den smarten Mähroboter ohne nervendes Begrenzungskabel haben wir ausführlich getestet und für gut befunden: „Der Ecovacs Goat G1 ist ein Paradebeispiel, wie einfach sich die neue kabellose Generation der Rasenmähroboter in Betrieb nehmen lässt: Es werden zwei oder mehr Funkmasten (abhängig von Rasengröße und -form) an den Seiten im Boden eingesteckt. Danach steuert man den Goat G1 per App auf dem Smartphone mit einem virtuellen Joystick an den Rasenkanten entlang ­– fertig! Bei der Fahrt erfassen zwei Kameras die Umgebung und können so Hindernissen ausweichen.“

Nach der erfolgreichen Markteinführung ist der Ecovacs Goat G1 endlich in ausreichenden Stückzahlen lieferbar.

Ecovacs Goat G1 Mähroboter für 1.549 statt 1.599 Euro

Abmessungen: 91 × 50 × 43 cm (T × H × B)

Gewicht Mäher: 13,4 kg

Sensoren: Anheben und Regen

Kameras: Panorama und Fischauge

Diebstahlschutz

Hindernisvermeidung (AIVI 3D-Algorithmus)

IP-Schutzart Mäher: IPX6

IP-Schutzart Ladestation: IPX4

Konnektivität: Bluetooth und WLAN (optional Mobilfunk)

Empfohlene Mähfläche: Bis zu 1.600 qm

Schnittbreite: 220 mm

Schnitthöhe: 30 bis 60 mm

Steigfähigkeit: 45 Grad

