Prime Day: DECT-Telefone von Gigaset für die Fritzbox: Sparen Sie jetzt über 40%

Auch wenn Fritzbox-Hersteller AVM immer mehr eigenes Zubehör anbietet, können Sie die AVM-Produktwelt verlassen, um die Fritzbox (hier Fritzbox 7590 AX im Prime Day Angebot) zu erweitern. Für das schnurlose Telefonieren können Sie dank DECT-Telefonanlage (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) aber auch beliebige andere unterstützte Telefone verwenden.

Das reibungslose Zusammenspiel von DECT-Basis (Fritzbox) und DECT-Mobiltelefon ist übrigens vollkommen unabhängig vom Hersteller. So können Sie zum Beispiel DECT-Telefone von Gigaset nutzen – auch im Verbund. Und diese gibt es in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen am Prime Day bei Amazon in Angebot. Hier unsere Übersicht:

Gigaset AS690 (schwarz) für 29,99 statt 35,99 Euro

Gigaset AS690 (weiß) für 29,99 statt 35,99 Euro

Gigaset AS690A Quattro (4er-Set schwarz) für 87,99 statt 105,99 Euro

Gigaset C430A mit Anrufbeantworter für 55,99 statt 65,66 Euro

Gigaset C575 mit großem Farbdisplay für 31,99 statt 44,66 Euro

Gigaset C575A mit Anrufbeantworter für 43,99 statt 62,70 Euro

Gigaset C575A Duo (Mobilteil und AB) für 61,99 statt 87,95 Euro

Gigaset C575A Trio (3 x Mobilteil und AB) für 76,99 statt 98 Euro

Gigaset Comfort 520HX für 51,99 statt 62,99 Euro

Gigaset Comfort 520HX Duo (2er-Set) für 85,99 statt 102,99 Euro

Gigaset Premium 300HX für 69,99 statt 82,84 Euro

Gigaset SL450A GO mit VoIP und AB für 109,99 statt 124,99 Euro

Gigaset SL450HX für 69,99 statt 84,99 Euro

Der große Vorteil von DECT

Bei der Einrichtung müssen Sie lediglich die Fritzbox in den Anmeldemodus versetzen und sich mit dem Telefon anmelden. Hat das funktioniert, ist das DECT-Telefon quasi betriebsbereit. Danach richten Sie es nur noch in den Fritzbox-Einstellungen ein und konfigurieren etwa eine Rufnummer für ein- und ausgehenden Anrufe.

Ein weiterer Pluspunkt spricht für die DECT-Telefone als Alternative zum Anschluss kabelgebundener Telefone an die Fritzbox: Sie sparen sich den Kauf einer separaten DECT-Basis. Warum also für eine DECT-Basis bezahlen, wenn Sie schon eine in Ihrer Fritzbox besitzen.

Das zeichnet ein gutes DECT-Telefon für den Alltag aus

Schnurlostelefone mit der digitalen Sendetechnik DECT bieten eine ausgezeichnete rauschfreie Sprachqualität bei aktiver Verschlüsselungstechnik und gelten als nahezu abhörsicher. Eine Weiterentwicklung des einfachen DECT-Standards ist die Implementierung der Technik CAT-iq (Cordless Advanced Technology – internet and quality) mit einer noch besseren Tonqualität und praktischen Extras. An der Fritzbox angeschlossen, ist es möglich, Zusatzdienste aus dem Internet wie Wetterbericht, Nachrichtenschlagzeilen, Status von Internetauktionen, Onlinetelefonbücher, Podcasts und auch Webradio mit dem Schnurlostelefon abzurufen. Die Reichweite von Schnurlostelefonen beträgt in der Regel bis zu 300 Meter im Freien und bis zu 50 Meter in Gebäuden – zumindest in der Theorie.

Gut: Bis zu sechs DECT-Telefone mit Unterstützung des GAP-Standards (Generic Access Profile) lassen sich an der DECT-Telefonanlage der Fritzbox anschließen – ganz gleich, von welchem Hersteller sie sind. Die im Handel angebotenen DECT-Telefone unterscheiden sich im Wesentlichen bei der Ausstattung und beim Display. Ein größeres mehrzeiliges Farbdisplay sorgt für mehr Komfort und eine leichtere Bedienung.

