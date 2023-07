Portable Kraftwerke gibt’s am Prime Day bis zu 42% günstiger – echte Bestpreise

Auf den ersten Blick sind die portablen Kraftwerke einfach nur große Akkus zum Aufladen von Geräten wie Notebooks, Tablets und Smartphones abseits einer Steckdose über mehrere Tage hinweg. Tatsächlich können sie aber viel mehr. Mithilfe einer tragbaren Stromversorgung beleuchten Sie einen Raum und halten einen Kühlschrank während eines Stromausfalls einige Stunden am Laufen.

Auch bei Campingausflügen kann eine Powerstation eine große Hilfe sein oder bei einem Filmabend im Garten, um Projektor und Lautsprecher mit Strom zu versorgen. Ein tragbares Kraftwerk ist so vielseitig, wie Sie es brauchen. Am Prime Day gibt es viele empfehlenswerte Modelle zu attraktiven Angebotspreisen – in vielen Preis- und Leistungsklassen.

Ef Ecoflow Delta Pro

Ecoflow

EF Ecoflow Delta Pro für 3.199 statt 3.599 Euro

Kapazität: 3.600 Wh

Maximale Leistung: 4.500 Watt mit X-Boost

Gewicht: 44,4 Kg

Besonderheit: Schnellladung in weniger als 1,7 Stunden, langlebiger LFP-Akku für mehr als 6.500 volle Ladezyklen, erweiterbar

Ecoflow Delta 2

Ecoflow

EF Ecoflow Delta 2 für 959 statt 1.199 Euro

Kapazität: 1.024 Wh

Maximale Leistung: 1.800 Watt

Gewicht: 12 Kg

Besonderheit: 80 Prozent Ladekapazität nach einer Stunde, langlebiger LFP-Akku für mehr als 3.000 volle Ladezyklen, erweiterbar

EcoFlow River 2 Pro

Ecoflow

EF Ecoflow River 2 Pro für 559 statt 799 Euro

Kapazität: 768 Wh

Maximale Leistung: 1.600 Watt

Gewicht: 7,6 Kg

Besonderheit: 80 Prozent Ladekapazität nach 1,6 Stunden, erweiterbar auf 1,44 KWh

Jackery Explorer 2000 Pro

Jackery

Jackery Explorer 2000 PRO für 1.724 statt 2.299 Euro

Kapazität: 2.160 Wh

Maximale Leistung: 4.400 Watt

Gewicht: 19,5 Kg

Besonderheit: SOS-Modus, mit optionalen Solarmodulen erweiterbar (Anderson-Eingang)

Jackery Explorer 1000

Jackery

Jackery Explorer 1000 für 719,40 statt 1.249 Euro

Kapazität: 1.002 Wh

Maximale Leistung: 2.000 Watt

Gewicht: 10 Kg

Besonderheit: mit optionalen Solarmodulen erweiterbar (Anderson-Eingang)

Jackery Explorer 500

Jackery

Jackery Explorer 500 für 395,95 statt 659,99 Euro

Kapazität: 512 Wh

Maximale Leistung: 1.000 Watt

Gewicht: 6 Kg

Besonderheit: mit optionalen Solarmodulen erweiterbar (Anderson-Eingang)

Jackery Explorer 240

Jackery

Jackery Explorer 240 für 179,99 statt 299 Euro

Kapazität: 240 Wh

Maximale Leistung: 400 Watt

Gewicht: 3 Kg

Besonderheit: mit optionalen Solarmodulen erweiterbar (Anderson-Eingang)

Bluetti AC200 MAX

Bluetti

BLUETTI Solar Generator AC200MAX für 1.499 statt 2.099 Euro

Kapazität: 2.048 Wh

Maximale Leistung: 4.800 Watt

Gewicht: 28,1 Kg

Besonderheit: erweiterbar bis 8.192 KWh, Aufladung per Solar möglich, bis zu 3.500 Ladezyklen

Bluetti Powerstation AC200P

Bluetti

BLUETTI Solar Generator AC200P für 1.499 statt 1.799 Euro

Kapazität: 2.000 Wh

Maximale Leistung: 4.800 Watt

Gewicht: 27,5 Kg

Besonderheit: Schnellaufladung per Solar möglich

