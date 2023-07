Peloton Bike aus der TV-Werbung knapp 350 Euro günstiger (Amazon Prime-Angebot)

Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen bis 60 will mehr Sport oder endlich Sport treiben ­– das sind zumindest die Ergebnisse vieler Umfragen im Internet. Bei vielen Sportwilligen scheitert das ambitionierte Vorhaben an zwei Dingen: An Ausrüstung und Motivation. Peloton kombiniert mit einem stationären Indoor-Bike und passenden Trainingskursen genau diese beiden Voraussetzungen. Am Amazon Prime Day gibt es das aus der Werbung bekannte Fitness-Bike für Zuhause jetzt ganze 346 Euro günstiger als normal. Statt 1.445 Euro kostet es für kurze Zeit 1.099 Euro. Das Angebot gilt nur für Amazon Prime-Mitglieder und ist nur bis 12. Juli gültig.

Peloton Bike für 1.099 statt 1.445 Euro

Das Angebot von Amazon umfasst nicht nur die kostenfreie Lieferung, sondern auch den Aufbau am Aufstellort ohne Aufpreis. Das heißt: Nur wenige Tage nach der Bestellung können Sie sofort loslegen und mit dem Training beginnen.

Erleben Sie intensive Workouts und verfolgen Sie auf dem 22-Zoll-Display etwa Geschwindigkeit, Widerstand, Herzfrequenz und Leistung. Gut: Das Peloton Spinning Bike ist mit der Apple Watch kompatibel. Um in den Genuss aller Vorteile zu kommen, ist jedoch eine separate Peloton Mitgliedschaft für 39 Euro im Monat fällig. Sie haben dann Zugriff auf die gesamte Kursbibliothek mit geführten deutschsprachigen Kursen von mehr als 4.500 Trainern für Fitness-Enthusiasten jeden Niveaus. Die Konto-Aktivierung ist direkt bei der Bike-Montage möglich.

Peloton

Im Lieferumfang enthalten ist das Peloton Fitnessbike mit Montage-Anleitung, Bike-Rahmen, Stabilisatoren, Lenker, Wasserflaschenhalter, Pedalen, Hantelhalter, Touchscreen und Werkzeug-Set. Schuhe, Matte und anderes Zubehör sind separat erhältlich.

Technische Daten:

Abmessungen: 149,9 × 58,4 × 134,6 cm (T × B × H)

Grundfläche: 120 × 60 cm

Gewicht: 82 kg

Maximale Tragkraft: 135 kg

Materialtyp: ‎Alloy Steel, Polypropylene (PP)

Ausstattung: Verstellbarer Sitz, Lenker und neigbarer Bildschirm, Widerstands-Drehknopf, 2-Kanal-Stereo-Lautsprechersystem mit 16 Watt Leistung, 10-Punkt-Multitouch-Touchscreen, USB-Mikroport, 3,5 mm Kopfhörerbuchse, Bluetooth 4.0-Konnektivität, 5-Megapixel-Frontkamera, integriertes Mikrofon und Lautstärkeregler

