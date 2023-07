55-Zoll-Smart-TV von Samsung zum Bestpreis: Nur 464,55 Euro am Prime Day

Der 55-Zoll-UHD-Fernseher kann nicht beim Design punkten, sondern auch mit einer umfassenden Ausstattung. Aber vor allem die Bildqualität ist das große Plus des Samsung Crystal UHD CU7179: Die PurColor-Technologie ermöglicht lebensechte Farben, die einen in ihren Bann ziehen. Der Crystal-Prozessor 4K zeigt durch leistungsstarkes 4K-Upscaling Farbnuancen fast so, wie sie wirklich sind. Und dank Motion Xcelerator erleben Sie flüssige Bewegungen für ein klares Bild.

Samsung Crystal UHD CU7179 55 Zoll für 464,55 statt 549 Euro (UVP)

Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit Sie weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen Ihrer Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen können. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird das Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie Sie den Fernseher nutzen.

Artikelname: Crystal UHD 4K CU7179 (2023)

Artikelnummer: GU55CU7179UXZG

Maße mit Fuß: 1230,5 × 783,3 × 250,2 mm

Maße ohne Fuß: 1230,5 × 707,2 × 59,9 mm

Bildschirmdiagonale: 55 Zoll (138 cm)

Bildwiederholfrequenz: 50 Hz

Bildschirmform: Flat

Bildschirmauflösung: 3.840 × 2.160 Pixel

10 Bit Unterstützung / 1 Milliarde Farben: Ja

VESA- Wandhalterungsnorm: 200 x 200 mm

Energieverbrauch pro 1000 h: 83 Watt

Konnektivität: 3 × HDMI, 1 × USB, CI+-Slot, WLAN, Bluetooth, Digital-Audioausgang (optisch), 2 × Antenneneingang, HDMI-eARC, Anynet+

Digitaler Fernsehempfang (DVB): DVB-C/S2/T2 HD

Video: Crystal Prozessor 4K, HDR, HDR 10+, HLG, Mega Contrast, PurColor, UHD Dimming

Audio: 2-Kanal Dolby Decoder, OTS Lite, Q-Symphony, 20 Watt Ausgangsleistung

Extras: Adaptive Sound, Ambient Modus-Helligkeitssensor, ConnectShare, EPG

Weitere Deals an den Prime Days

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 11. Juli bis Mittwoch, den 12. Juli 2023.

Die Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zum „Amazon Prime Day“. In diesem finden Sie auch Informationen zum kostenlosen Prime-Testzeitraum, Top-Angebote, spannende Gutscheine und mehr – täglich aktualisiert.

