Zu krass: Dieser Amazon-4K-Fernseher mit 55 Zoll kostet nur 190 statt 700 Euro – Sie müssen schnell sein

Günstiger bekommen Sie keinen 55 Zoll großen Fernseher – Punkt! Am Prime Day zahlen Sie für diesen Smart-TV der Amazon-eigenen Fire TV-4-Serie mit 55 Zoll und 4K nur 189,99 statt 699,99 Euro! Sie zahlen also 510 Euro weniger als regulär. Und gegenüber dem günstigsten 55-Zoll-TV im Billiger-Preisvergleich sparen Sie 160 Euro! Dieses Angebot ist also wirklich unglaublich stark!

Zum Hammer-Deal: Amazon-Smart-TV mit 55 Zoll für 189,99 Euro

Das Angebot startet am 12.07. um 7:30 Uhr. Weil der Deal so gut ist, sollten Sie sich unbedingt den Wecker stellen, um ihn nicht zu verpassen. Wir gehen davon aus, dass der Fernseher innerhalb kurzer Zeit ausverkauft sein wird.

Um den Prime-Day-Deal wahrzunehmen, müssen Sie Prime-Mitglied sein. Falls noch kein Abo haben, können Sie Amazon Prime auch 30 Tage lang kostenlos testen. Registrieren Sie sich am besten schon jetzt, um sofort zum Aktionsstart vorbereitet zu sein.

Zum Hammer-Deal: Amazon-Smart-TV mit 55 Zoll für 189,99 Euro

Das kann der Amazon-TV der Fire TV-4-Serie

Der Smart-TV bietet eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll, was 140 Zentimetern entspricht. Inhalte zeigt der Fernseher in 4K (3.840 x 2.160 Pixel) bei 60 Bildern pro Sekunde an – also gestochen scharf. Darüber hinaus ist der Fernseher mit LED-Display-Technik und HDR10 ausgestattet.

Im Fernseher ist quasi ein Fire TV integriert, Sie haben also Zugriff auf alle Streaming-Inhalte und die Sprachassistentin Alexa. Die können Sie einfach über die mitgelieferte Fernbedienung aufrufen und sie bitten, die Inhalte abzuspielen, die Sie sehen möchten.

Zusätzlich gibt es einige Anschlüsse: 3x HDMI 2.0, 1x HDMI 2.1 mit aARC, 1x Ethernet und 2x USB.

Zum Hammer-Deal: Amazon-Smart-TV mit 55 Zoll für 189,99 Euro

Weitere Deals zum Amazon Prime Day

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf viele Produkte aus allen Kategorien bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft am 11. und 12. Juli.

Die besten Prime-Day-Deals