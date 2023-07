Den BT-Kopfhörer Beats Studio3 gibt’s am Prime Day zum Top-Preis: Nur 235 Euro

Der zu Apple gehörende Hersteller Beats hat viele Kopfhörer im Angebot. Der ursprünglich rund 350 Euro teure Beats Studio 3 ist zwar schön etwas älter, aber nach wie vor eine Empfehlung wert. Vor allem zum Deal-Preis am Prime-Day. Im Apple Store kosten die Beats Studio3 fast 400 Euro!

Beats Studio3 Over-Ear BT-Kopfhörer für 234,99 statt 399,95 Euro (UVP)

Im Inneren arbeitet der W1-Chip, den Apple auch in seinen Airpods verbaut. Das von Apple entwickelte Bauteil übernimmt die Verbindung via Bluetooth und synchronisiert die Signale für beide Ohren miteinander. Wird der Kopfhörer abgenommen, so pausiert auch automatisch die abgespielte Musik.

Das sind die Highlights

Aktive Geräuschunterdrückung (Pure ANC) blockiert externe Geräusche

Audio-Kalibrierung in Echtzeit für ein herausragendes Sounderlebnis

Bis zu 22 Stunden Batterielaufzeit für kabellose Wiedergabe mit allen Features den ganzen Tag

Apple W1 Chip für kabelloses Bluetooth der Klasse 1 und effizienten Stromverbrauch

Mit Fast Fuel reichen 10 Minuten Aufladen für 3 Stunden Wiedergabe, wenn die Batterie fast leer ist

Schalten Sie Pure ANC aus, um Strom zu sparen, und Sie haben bis zu 40 Stunden Batterielaufzeit

Nehmen Sie Anrufe an, steuern Sie Musik und aktivieren Sie Siri mit der Multifunktionssteuerung direkt am Ohr

Weiche Over-Ear Kissen für einen bequemen Sitz und zusätzliche Geräuschisolierung

Die rund 260 Gramm schweren Studio-3-Kopfhörer von Beats sollen bis zu 40 Stunden lang ohne Aufladen auskommen. Wird die integrierte Geräuschunterdrückung zugeschaltet, sinkt der Wert auf 22 Stunden. Nach zehn Minuten an der Steckdose können die Kopfhörer laut Hersteller wieder drei Stunden lang funken. Aufgeladen werden die Kopfhörer über eine Micro-USB-Buchse. Bei anderen Kopfhörern setzt Beats schon auf eine Lightning-Buchse. In beiden Fällen können die Kopfhörer unterwegs schnell per Akku-Pack aufgetankt werden.

Beats Studio3 Over-Ear BT-Kopfhörer für 234,99 statt 399,95 Euro (UVP)

Weitere Deals an den Prime Days

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 11. Juli bis Mittwoch, den 12. Juli 2023.

Die Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zum „Amazon Prime Day“. In diesem finden Sie auch Informationen zum kostenlosen Prime-Testzeitraum, Top-Angebote, spannende Gutscheine und mehr – täglich aktualisiert.

NOCH MEHR PRIME-DAY-DEALS ENTDECKEN

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Mit dem PC-WELT-Deal-Newsletter verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf pcwelt.de/newsletter-anmeldung für unseren “Schnäppchen & Deals”-Newsletter, um keine Sonderangebote mehr zu verpassen. So bleiben Sie jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden – natürlich kostenlos!