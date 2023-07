Gratis-Spiele bei Epic und Steam: Eisenbahn-Romantik, Minecraft-Metzeln, Battle-Royale im Farbenrausch

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: Eisenbahn-Romantik zum Nulltarif

Im Epic Games Store steht in dieser Woche die 2019 veröffentlichte Eisenbahnsimulation “Train Valley 2“ zum kostenlosen Download zur Verfügung. Der zweite Teil mischt Städtebau und Puzzle-Game: Zugstrecken müssen gebaut, Lokomotiven verbessert und Unfälle vermieden werden. Dazu kommen über 1.500 von Spielern generierte Level und ein mächtiger Editor. Mit 18 unterschiedlichen Lokomotiven und 45 Waggontypen lassen sich sehr komplexe Strecken realisieren. Die comichafte Präsentation erinnert an Klassiker wie “Sim City“.

Train Valley 2 kostenlos im Epic Store

Steam: Minecraft-Metzelspiel

Vor wenigen Tagen ist das von “Minecraft“ inspirierte “Cave Crawlers“ in die Early-Access-Phase gestartet. Als Zwerg muss der Spieler dabei riesige Höhlen durchqueren und unterschiedliche Gegnertypen besiegen. Zahlreiche Biome, Mobs und Rätsel sollen die Spieler bei der Stange halten. Im Koop-Modus können bis zu 10 Spieler gleichzeitig antreten und sich gegenseitig mit ihren Spezialfähigkeiten helfen. Jede Welt endet mit einem Level-Boss, der einzigartigen Loot hinterlässt. Wer am Wochenende gemeinsam mit Freunden einen neuen Titel ausprobieren möchte, dürfte hier fündig werden.

Cave Crawlers kostenlos bei Steam

Steam: Doppelter Cheeseburger und mittlere Pommes

Im kostenlosen Steam-Spiel “Double Cheeseburger, Medium Fries“ ist der Name Programm: Der Spieler muss in einem Fast-Food-Restaurant seine Kunden so schnell wie möglich bedienen. Dafür müssen Bürger gedreht, Pommes frittiert und Böden gewischt werden – alles unter Zeitdruck. Die Präsentation erinnert an alte 16-Bit-Klassiker. Die Community hat den Titel bislang positiv aufgenommen. Wer das Genre mag, sollte unbedingt eine Bestellung aufgeben.

Double Cheeseburger, Medium Fries kostenlos auf Steam

Steam: Battle-Royale im Farbenrausch

Bei dem ebenfalls erst vor wenigen Tagen erschienenen “Yappie! Knockout“ handelt es sich um ein kostenloses Actionspiel für bis zu 24 Spieler. Alle Teilnehmer müssen in einer Reihe von Mini-Spielen antreten und eine farbenfrohe Welt mit Fallen und Hindernissen überwinden. Der letzte Spieler, der noch lebt, hat gewonnen. Die Welten werden per Zufall generiert, dazu kommen Spielmodi wie Rennen, Überleben oder Teamkampf. Die Community hat den Titel bislang größtenteils positiv aufgenommen. Es spricht also nichts gegen eine Proberunde.

Yappie! Knockout kostenlos bei Steam