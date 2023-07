VW verkauft ID.3 in China für 16.000 Euro, in Deutschland für 40.000 Euro

Wer sich in Deutschland für den vollelektrischen ID.3 von Volkswagen entscheidet, zahlt für das Auto mindestens 39.990 Euro. In China gilt VW zwar als begehrter Autohersteller, doch der Wechsel von Verbrennern zu Elektrofahrzeugen hat dort auch Konkurrenten wie Tesla oder BYD auf den Plan gerufen. Deswegen hat VW den Preis des ID.3 in China um 22 Prozent gesenkt: Ein Rabatt von 5.000 Euro sorgt dafür, dass der ID.3 “Pure“ in China nur noch umgerechnet 15.900 Euro kostet. Bislang lag der Einstiegspreis noch bei 20.000 Euro. Die Sonderaktion soll neue Kunden anlocken, ist jedoch auf 7.000 Fahrzeuge begrenzt.

Wobei betont werden muss, dass der ID.3 in Deutschland und in China nicht identisch ausgestattet ist.

ADAC-Vergleich: VW ID.3 günstiger als Golf und Tesla

ID.3 in zwei Versionen

Grundsätzlich hat VW in China gleich zwei Modelle des ID.3 im Angebot: Das Basismodell “Pure“ für aktuell 15.900 Euro sowie eine besser ausgestattete Version für rund 20.000 Euro. In beiden Fahrzeugen verbaut VW einen 125 kW starken Heckmotor mit 310 Newtonmeter Drehmoment.

Konkurrenz durch BYD und Tesla

China gilt weltweit als boomender Markt für Elektrofahrzeuge. Dennoch stocken die Verkäufe des deutschen Herstellers VW in China. Lediglich 2.500 Modelle des ID.3 konnten bislang verkauft werden. Ebenfalls interessant für Käufer ist der ID.4 sowie der elektrische SUV ID.6. Dennoch kommt VW in China bei den E-Fahrzeugen nur auf einen Marktanteil bei 2,9 Prozent. Dieser Wert nahm in den letzten Monaten sogar ab.

Wohl aus genau diesem Grund hat sich VW für diese neue Rabattaktion für den ID.3 entschieden, um besser gegen die Konkurrenz in Form von BYD und Tesla bestehen zu können. BYD hat bei E-Autos mittlerweile einen Marktanteil von 28 Prozent in China, Tesla liegt mit 11 Prozent dahinter. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich VW mit dem preisreduzierten ID.3 tatsächlich in China behaupten kann.