Über 30 % günstiger: Smartes Bosch-Thermostat zum Top-Preis während der Prime Deal Days

Beim Versandriesen Amazon laufen zwischen dem 10. und 11. Oktober 2023 die “Prime Deal Days”. Dabei gibt es viele spannende Technik-Deals wie etwa das neue Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II zum Angebotspreis von nur 54,90 statt 79,95 Euro. Das Thermostat erhalten Sie damit um 31 Prozent günstiger.

Auf Amazon fährt das Heizkörperthermostat durchweg gute Bewertungen ein. Mit der neuen Modell-Variante spielt das Bosch-Thermostat auch bezüglich Optik in der oberen Liga mit.

Bosch Heizkörperthermostat II zum Top-Preis

Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II Smartes Thermostat mit App-Funktion, kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home und Apple Homekit. Für 54,90 statt 79,95 Euro bei Amazon

Mit smarten Heizkörperthermostaten können Sie die Raumtemperatur individuell je nach Belieben einstellen. Sie können einen Heizplan erstellen oder ein Zeitprogramm wählen – unnötiges Heizen können Sie so vermeiden und Energie und Geld sparen.

Wenn Sie alle Räume damit ausstatten, können Sie per App zielgerichtet heizen oder auch von unterwegs Ihre Heizungen an- oder abschalten. Zur Integration in Ihr Smart-Home ist zusätzlich ein Bosch Smart Home Controller erforderlich. Im Lieferumfang ist das Thermostat, 2 AA-Batterien sowie Adapter für verschiedene Heizkörper enthalten.

PC-WELT Kaufberater: Smarte Heizkörperthermostate

Die vielen verschiedenen smarten Heizkörperthermostate haben wir in unserem großen PC-WELT-Kaufberater, für Sie zusammengestellt und miteinander verglichen. Denn bei der großen Auswahl von smarten Thermostaten von den Marken wie AVM, Eve, Hama, Tado, Homematic, Eurotronic, Netatmo, Bosch oder Wiser kann man schnell durcheinander kommen.

Weitere Angebote der Prime Deal Days

Während der Prime Deal Days bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 10. bis Mittwoch, den 11. Oktober 2023.

Die besten Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zu den „Amazon Prime Deal Days“. In diesem finden Sie auch Informationen zum kostenlosen Prime-Testzeitraum, Top-Angebote, spannende Gutscheine und mehr – täglich aktualisiert.

