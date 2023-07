Opera GX HMX4 Edition: Der offizielle Browser der Höllenmaschine jetzt zum Download

Opera GX ist nicht irgendein Internet-Browser. Denn Opera GX ist speziell für das Gaming entwickelt. Für diesen Zweck besitzt der Opera-Browser eine “GX Corner”-Funktion. Diese hält Sie über neue Spiele und Neuerungen bei Games auf dem Laufenden. Zudem hält Opera GX Tools bereit, mit denen Sie CPU-, RAM- und Netzwerk-Auslastung anpassen können. Damit vermeiden Sie Engpässe bei Ressourcen-hungrigen Spielen. Mit einem “Hot Tab Killer” beenden Sie außerdem Browsertabs, die besonders viel Leistung belegen.

Twitch und Discord sind bereits in die Seitenleiste von Opera GX integriert, ebenso wie Instagram, Facebook Messenger und Whatsapp. Mit der “Force Dark Pages”-Funktion schalten Sie jede beliebige Website in ein augenfreundlicheres dunkles Design um. Sie können außerdem die Farbgebung des Browsers an Ihre Vorlieben anpassen. Über die Video-Pop-Out-Funktion holen Sie Videos in den Vordergrund und können diese sogar während eines Spiels verfolgen.

Opera GX HMX4 Edition: Vorteile und Download

Opera GX gibt es jetzt als Opera GX HMX4 Edition gratis für Windows 10 und 11 und macOS. Fans der PC-WELT-Höllenmaschine erwarten damit eine schicke HMX4-Optik und diverse (versteckte) Überraschungen.

Wichtig: Nach der Installation zeigt Ihnen Opera GX HMX4 Edition einen Code an, den Sie dann bitte beim untersten Punkt in unser Gewinnspiel-Formular eintragen – damit haben Sie Ihre Gewinn-Chancen verdreifacht (siehe unten)!

Das ist die Höllenmaschine 2023 HMX4

Die Höllenmaschine ist seit 2006 eine Machbarkeitsstudie, die jedes Jahr die aktuell beste Gaming-Hardware in einem einzigartigen Gehäuse vereint – und dann per Verlosung unters Volk kommt. Auch im Jahr 2023 schnüren wir wieder fette Zusatzpakete aus Peripherie und Software, sodass sich ein(e) Gewinner(in) auf einen Preis von mehreren 10.000 Euro freuen darf.

Dieses Jahr steht die HMX4 unter dem Motto “Gamers United”, denn wir rüsten die PS5 und die Xbox X Series auf Wasserkühlung um – und verbauen die Konsolen dann zusätzlich in unseren Gaming-PC.

Mehr zur Höllenmaschine 2023 (HMX4) erfahren Sie hier: www.pcwelt.de/hmx.

Gewinnen Sie die Höllenmaschine 2023

Den Browser Opera GX HMX4 Edition im Design der aktuellen Höllenmaschine kann jeder Interessierte installieren. Doch die Höllenmaschine 2023 gewinnen: Das gelingt nur einer oder einem. Machen Sie mit bei unserem HMX4-Gewinnspiel und werden Sie zu der glücklichen Person, die unsere neue Höllenmaschine geschenkt bekommt.

Sie können bis zu sechs Lose in die Lostrommel werden. Wie das geht, lesen Sie in Höllenmaschine 2023: So nehmen Sie am HMX4-Gewinnspiel teil. Ganz wichtig ist dabei die Installation von Opera GX HMX4 Edition, den damit vergrößern Sie Ihre Gewinn-Chancen erheblich.