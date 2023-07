GoPro HERO10 Black Hard Bundle so günstig wie nie zuvor

Actionfans aufgepasst, bei Amazon gibt es während des Prime Days am 11. und 12. Juli die GoPro HERO10 Black mit Hard Bundle zum Schnäppchenpreis von nur 299,99 Euro für Prime Mitglieder. In dem Paket sind neben der Actioncam ein magnetischer Drehclip, zwei wiederaufladbare Akkus, ein Shorty – bestehend aus Stativ und Griff – sowie eine Tragetasche enthalten. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt, dass es sich nicht nur um einen neuen Bestpreis handelt, sondern Sie sich gegenüber dem zweitgünstigsten Angebot 70 Euro sparen können.

GoPro HERO10 Black Hard Bundle für nur 299,99 Euro

GoPro HERO10 Black Hard Bundle GoPro HERO10 mit magnetischem Drehclip, 2 wiederaufladbaren Akkus, Shorty (Stativ + Griff) und Tragetasche Bestpreis: Für 299,99 statt 449,99 Euro

Die HERO10 Black ist mit einem 23-Megapixel-Sensor ausgestattet, mit dem Sie Fotos oder Videos nach Belieben in 5,3K60, 4K120 oder 2,7K240 aufnehmen können. Im Inneren werkelt der GP2-Prozessor. Ihre Aufnahmen können Sie sich direkt auf den beiden Displays ansehen – 2,27“ LCD mit Touchscreen auf der Rückseite und 1,4“ LCD auf der Vorderseite. Für verwacklungsfreie Aufnahmen sorgt die HyperSmooth 4.0-Videostabilisierung.

Neben der Kamera sind im Hard Bundle ein magnetischer Drehclip, zwei wiederaufladbare Akkus, ein Shorty – bestehend aus Stativ und Griff – sowie eine Tragetasche enthalten.

Ein Blick in den Preisvergleich zeigt, dass der bisherige Tiefstpreis für das Bundle von 369 Euro vom Prime Day Angebot deutlich unterboten wird. Sie können sich dementsprechend 70 Euro sparen.

