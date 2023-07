Updates für Windows 95 bis XP – cooles Community-Projekt macht das möglich

Ein absolut schräges Community-Projekt will die alten Windows-Update-Websites wiederherzustellen. Darüber sollen Sie für die uralten und von Microsoft schon lange nicht mehr unterstützten Betriebssysteme Windows 95, NT 4.0, 98, Me, 2000 und XP Updates wie früher beziehen.

Um diese Seite geht es

Die Projekt-Webseite lautet windowsupdaterestored.com. Microsoft hat damit nichts zu tun, es handelt sich also keinesfalls um ein offizielles Microsoft-Projekt und Microsoft unterstützt die alten ausrangierten Windowsversionen auch weiterhin nicht.

Die Projektmacher beschreiben Ihr Vorhaben folgendermaßen:

Seit 2011, als Microsoft fast allen Windows Update-Websites den Stecker zog, war die Windows Update-Funktion für ältere Windows-Betriebssysteme nicht mehr funktionsfähig. Die einzige Möglichkeit, Updates zu installieren, waren externe Installationsprogramme von Drittanbietern, die nicht alle Updates abdecken, die das Betriebssystem vollständig unterstützt. Mit diesem Projekt können wir nun Betriebssysteme von Windows 95 bis hin zu Windows XP RTM aktualisieren, so wie wir es früher getan haben. Die Windows Update-Website bietet Benutzern Sicherheitsupdates, optionale Updates, Treiberupdates und andere Arten von Software für das Betriebssystem. Dieses Projekt stellt nur die Windows Update-Website wieder her, nicht die Funktion “Automatische Updates”. Diese Website zielt darauf ab, jede einzelne Version der Windows Update-Website, die jemals existiert hat, wiederherzustellen (nicht offiziell). Dies wird die Windows Update-Funktion für ältere Betriebssysteme wie Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows ME, Windows 2000 und Windows XP wiederherstellen! Wir arbeiten zwar noch daran, aber wir sind mit der Wiederherstellung fast fertig! Bleiben Sie dran, bis wir eine fertige Version der Website veröffentlichen!

Auf dieser Seite sehen Sie, welche Windowsversionen die wiederhergestellten “Windows Update”-Seiten unterstützen: Windows 95, NT 4.0, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista “und neuer”. Wobei der Umfang der Unterstützung aber erheblich variiert.

Dieses Youtube-Video stellt das Projekt vor:

So funktioniert das Ganze überhaupt

Die Macher erklären ihre Vorgehensweise so:

Diese Websites funktionieren, weil wir sie zunächst von The Wayback Machine herunterladen konnten. Dann haben wir die heruntergeladenen Dateien geändert und fehlende Dateien gefunden, um die Websites zum Laufen zu bringen. Außerdem konnten wir die Updates, die von den Microsoft-Servern heruntergeladen wurden, auf unsere Server umleiten, um sicherzustellen, dass Sie jedes einzelne verfügbare Update erhalten und sich keine Sorgen machen müssen, dass die Datei aus dem Internet entfernt wird. Wir waren auch in der Lage, die fehlenden Aktualisierungsdateien über The Wayback Machine zu beschaffen, was sich während des gesamten Projekts als äußerst nützlich erwiesen hat.

Voraussetzung

Um auf die rekonstruierten Windows-Update-Seiten zugreifen zu können, benötigen Sie den Internet Explorer 5.0 oder höher. Die Projektmacher empfehlen den Internet Explorer 5.5. Hier können Sie sich diesen von Microsoft schon lange nicht mehr unterstützten Browser-Dinosaurier für diesen Zweck herunterladen. Achtung: Gehen Sie mit diesem Browser keinesfalls für andere Zwecke online.

Sie benötigen zudem die alten Windowsversionen. Denn über die Projektseite bekommen Sie ja nur die Updates.

Ganz wichtig

Nutzen Sie derart alte Windowsversionen keinesfalls auf Ihrem Hauptrechner oder Produktivrechner. Denn diese alten Windowsversionen sind ungeschützt gegen neue Bedrohungen.

Das Ganze ist ein Fun-Projekt. Auf Rechnern mit solch alten Windowssystemen können Sie aber beispielsweise alte Spiele oder Anwendungen laufen lassen, die auf neuen Windowsrechnern nicht mehr laufen. Zudem können Sie damit eine Zeitreise machen:

