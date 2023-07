Topseller-Saugroboter nie günstiger: Dreame L10s am Prime Day mit traumhaftem Rabatt

Der Prime Day bei Amazon läuft nur bis 12. Juli und bietet Hunderte Rabatt-Angebote, teilweise zu Preisen, die nie zuvor günstiger waren. Dazu zählt auch der Saugroboter Dreame L10s Ultra. Der Roboterstaubsauger leer dank Absaugstation den Schmutzbehälter und bietet neben einer Wischfunktion auch eine Selbstreinigung der Wischpads. So dürfen Sie sich über einen sauberen Boden freuen, müssen dafür aber nicht selbst Hand anlegen. Die Funktionsvielfalt und das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis haben den Dreame L10s Ultra zum Amazon-Bestseller Nr. 1 gemacht, der im PC-Welt-Test top abgeschnitten hat. Am Prime Day gibt es den Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation günstiger als je zuvor. Ob er auch Ihren Traum vom mühelos gereinigten Heim erfüllt, beleuchten wir hier.

Deshalb ist der Saugroboter so beliebt

Der Dreame L10s Ultra ist ein Saugroboter mit Wischfunktion und automatischer Staubentleerung. Er ist am Prime Day der Bestseller Nr. 1 bei Amazon und das aus gutem Grund. Dieser Roboterstaubsauger bietet eine Vielzahl von Funktionen, die ihn von anderen Saugrobotern ohne Absaugstation abheben. Eine der herausragenden Eigenschaften des Dreame L10s Ultra ist seine vollautomatische Wischreinigung und Wischtrocknung. Die beiden rotierenden Wischpads drehen sich mit 180 U/min und nehmen hartnäckige Flecken vom Boden auf. Nach Abschluss der Reinigung reinigt und trocknet die Basisstation die Wischpads mit Heißluft in nur 2 Stunden. Das bedeutet, dass Sie sich nicht mehr mit Schimmel befassen müssen.

Darüber hinaus verfügt der Dreame L10s Ultra über eine automatische Wasserzugabe. Im Gegensatz zu anderen Roboterstaubsaugern, bei denen es schwierig ist, das genaue Lösungs-/Wasserverhältnis für die beste Reinigungsleistung zu erreichen, kann der Dreame L10s Ultra die Lösung beim Wischen automatisch hinzufügen. Dies gewährleistet, dass das Lösungs-/Wasserverhältnis so präzise wie möglich ist, um den Boden sauberer zu machen. Der Dreame L10s Ultra bietet auch eine starke Saugleistung von 5.300 Pa und zwei rotierende Bürsten mit einem starken Druck von 180 U/min, was das Entfernen von Tierhaaren erleichtert. Die automatische Saugkraftanpassung ermöglicht unterschiedliche Leistungseinstellungen je nach Untergrund für Teppich- oder Hartböden.

Ein weiterer großer Vorteil des Dreame L10s Ultra ist seine Fähigkeit, bis zu 60 Tage ohne Ihr Zutun zu reinigen. Nach jedem Reinigungsvorgang kehrt der Roboter automatisch zur Basisstation zurück, wo der Staub automatisch in Sekundenschnelle aus dem Roboter in einen 3-Liter-Staubbeutel entleert wird. Sie müssen den Beutel nur wegwerfen, wenn er voll ist.

Zusätzlich bietet der Dreame L10s Ultra AI-3D-Navigation, die anpassbar ist per App und Sprachbefehlen. Das strukturierte 3D-Licht erkennt die Form und Entfernung von Objekten und die RGB-Kamera erfasst die Umgebung, um der KI zu helfen, verschiedene Hindernisse im Haushalt zu erkennen und automatisch Wege zu generieren. Schließlich verfügt der Dreame L10s Ultra über einen Hebemopp für die Teppichreinigung. Mit einer maximalen Hubhöhe von 7 mm ermöglicht das innovative Design des Roboters, den Mopp einfach anzuheben, ohne befürchten zu müssen, dass Ihre empfindlichen Teppiche versehentlich nass werden. Mit all diesen Funktionen und Vorteilen ist es kein Wunder, dass der Dreame L10s Ultra bei Amazon so beliebt ist. Am Prime Day lässt sich der Saugroboter günstiger denn je kaufen. Der Online-Riese gewährt einen Rabatt von 400 Euro, sogar Nicht-Prime-Mitgliedern. Wir rechnen damit, dass es diesen hohen Rabatt nur bis zum Ende des Amazon Prime Day am 12. Juli gibt.

Saugroboter bei Amazon am Prime Day zum neuen Tiefstpreis

Porentief sauber: Dreame L10s Ultra im Test bei PC Welt

PC Welt hat den Bestseller-Saugroboter Dreame L10s Ultra getestet und konnte eine eindeutige Empfehlung aussprechen. Der Dreame L10s Ultra vereint eine umfassende Ausstattung mit einer einfachen Bedienung per App. Die Inbetriebnahme ist einfach, im laufenden Betrieb benötigt der Saug-Wischroboter wenig Aufmerksamkeit. Im Alltagstest kann der Dreame L10s Ultra überzeugen. Dank der hohen Saugleistung von 5300 pa, der Vollgummi-Bodenbürste, den zwei rotierenden Wischmopps und der effektiven Hinderniserkennung werden die Bodenbeläge zufriedenstellend sauber. Wer den

