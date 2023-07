Surface Pro 9: Leistungsstarker 2-in-1-Laptop zum Prime Day 30 Prozent günstiger

Der Prime Day ist gestartet und direkt zu Beginn gibt es einige starke Angebote, darunter auch von Microsoft. Das Surface Pro 9 ist eine Laptop-Tablet-Kombination mit starker Leistung und einem deutlich reduzierten Preis. Statt 1.299 Euro UVP zahlen Sie bei Amazon nur 899 Euro – eine Ersparnis von über 30 Prozent. Die UVP ist natürlich nur bedingt aussagekräftig, doch der Preisvergleich verrät uns, dass es derzeit im Netz kein günstigeres Angebot gibt.

Microsoft Surface Pro 9 (mit i5-CPU und 8 GB RAM) für 899 Euro (statt 1.299 Euro) bei Amazon

Microsoft Surface Pro 9 (mit i5-CPU und 16 GB RAM) für 1.079 Euro (statt 1.639 Euro) bei Amazon

Microsoft Surface Pro 9 (mit i7-CPU, 16 GB RAM und 256 GB SSD) für 1.179 Euro (statt 1.859 Euro) bei Amazon

Microsoft Surface Pro 9 (mit i7-CPU, 16 GB RAM und 512 GB SSD) für 1.899 Euro (statt 2.189 Euro) bei Amazon

Microsoft Surface Pro 9 im Detail

Das Surface Pro 9 ist ein 2-in-1-Gerät, vereint also Tablet und Laptop in einem. Sie können es also sowohl mit einer Tastatur (einzeln zu erwerben), als auch über den verbauten Touchscreen bedienen. Technisch ist das Surface Pro performant ausgestattet und eignet sich sowohl für Office- als auch für leichte Kreativaufgaben. Microsoft verbaut als CPU den Core i5-1245U oder den Core i7-1255U von Intel, dazu kommen je nach Ausführung 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher. Als Massenspeicher steht eine SSD mit 256 GB zur Verfügung.

Das Surface Pro 9 kommt mit einem ausklappbaren Stand, den Sie zum Aufstellen des Laptops nutzen können. Tastaturen können über einen magnetischen Anschluss verbunden werden, müssen aber separat erworben werden. Sie haben die Wahl aus vier verschiedenen Farben, zum Zeitpunkt dieser Meldung sind alle davon reduziert. Unseren ausführlichen Test zum Microsoft Surface Pro 9 finden Sie hier.

Alle Angebote des Amazon Prime Day im Überblick

Alle wichtigen Infos zum Prime Day 2023 (am 11.7. und 12.7.2023) und die besten Prime-Day-Angebote finden Sie in diesem Artikel: Die besten Amazon-Prime-Day-Angebote. Wir haben zudem eine spezielle Seite eingerichtet, auf der Sie alle Meldungen zum Amazon-Prime-Day finden.