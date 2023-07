Prime Day: Heißluftfritteusen zu absoluten Top-Preisen – bis zu 64 Euro sparen

Sauber, einfach und bequem: Heißluftfritteuse sind der Star für Leckereien aus der eigenen Küche. Sie kommen ohne teures Öl oder Fett aus und Geruch ist beim Heißluftfrittieren kaum vorhanden. Dazu kommt noch der Gesundheitsaspekt: Pommes, Hühnchen oder Frikandel aus der heißen Luft haben weniger Kalorien als aus schwimmendem Fett.

Philips zählt zu den bekanntesten Marken für Heißluftfritteusen. Und die Philips Airfryer 3000 Serie L mit Touchscreen ist eines der angesagtesten Modelle. Durch den Prime-Day-Deal zahlen Sie bei Amazon aktuell nur 99 Euro für das vielseitige Gerät mit 0,8-kg-Korb. Zuletzt hat Amazon noch knapp 129 Euro verlangt. Sie sparen also satte 30 Euro – dafür können Sie etliche Tüten TK-Pommes kaufen. Noch mehr sparen Sie bei der XL-Variante mit 1,2-kg-Korb.

Philips Airfryer 3000 Serie L, 4.1L für 99 statt 128,99 Euro

Philips Airfryer 3000 Serie XL, 6.2L für 105,99 statt 169,90 Euro

So geht’s: Ob Frittieren, Backen, Rösten, Grillen oder Aufwärmen: Heizen Sie kurz vor und legen Sie die Speisen in den Korb – schon geht’s los! Der Rapid-Air-Heißluftstrom von Philips verwirbelt heiße Luft, damit es außen knusprig und innen zart wird. Die Reinigung hinterher ist einfach: Fast alle relevanten Teile können in die Spülmaschinen.

Im Prime-Deal: Heißluftfritteusen von Cosori

Die Cosori Heißluftfritteuse 5,5L XXL bietet viel Platz für Pommes & Co. Auch ein ganzes Huhn passt locker in den Garkorb. Falls Ihnen Cosori (noch) nichts sagt: Die Marke ein echter Spezialist fürs Heißluftfrittieren.

Cosori Heißluftfritteuse 5,5L XXL für 99,99 statt 134,99 Euro

Sie benötigen eine kleineres oder größeres Modell? Dann werden Sie ebenfalls bei Cosori fündig:

Cosori Heißluftfritteuse 6,4 L für 143,99 statt 179,99 Euro

Cosori Lite Heißluftfritteuse 3.8L, Amazon Exclusive für 87,99 statt 109,99 Euro

Weitere Angebote verschiedener Hersteller

Ninja Foodi MAX 2-Zonen Heißluftfritteuse 9.5L für 189,99 statt 299,99 Euro

Klamer Heißluftfritteuse XL 5,5l für 109,99 statt 129,99 Euro

AEG AF6-1-4ST Heißluftfritteuse für 89,99 statt 129,95 Euro

Balter Heißluftfritteuse HL-1200 für 104 statt 149 Euro

Kesser XXL Airfryer 9in1 für 89,80 statt 109,80 Euro

MEDION E30 XL Heißluftfritteuse für 67,99 statt 84,99 Euro

