Fritzbox 7590 AX konkurrenzlos günstig – nur noch heute bei Amazon

Sie wollen Ihr Netzwerk mit einem neuen Router aufrüsten? Dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Die Fritzbox 7590 AX als Top-Modell für VDSL-Anschlüsse von AVM bietet eine umfassende Ausstattung und eine hervorragende Leistung. Exklusiv für Prime-Mitglieder gibt es die Fritzbox 7590 AX nur noch heute beim Prime Day 2023 besonders günstig!

AVM Fritzbox 7590 AX für 207,99 statt 258,59 bei Amazon

Auch an Kabel- und Glasfaser-Kunden hat Amazon gedacht und bietet die passenden Fritzboxen ebenfalls zu Tiefstpreisen an:

AVM FRITZ!Box 5590 Fiber für 224,99 statt 249 Euro bei Amazon

AVM FRITZ!Box 6690 Cable für 228,99 statt 266,97 Euro bei Amazon

Passend dazu gibt es noch zwei Mesh-Repeater von AVM, mit denen Sie die WLAN-Reichweite in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus oder im Büro deutlich erhöhen. Das funktioniert einfach, sicher und zuverlässig. Die Installation ist schnell erledigt. Lesen Sie hier, wie das funktioniert.

AVM Fritz Repeater 3000 AX für 129,99 statt 162,89 Euro bei Amazon

AVM Fritz Repeater 6000 für 169,99 statt 213,78 Euro bei Amazon

Fritzbox mit Top-Ausstattung

Die Fritzbox 7590 AX nutzt Wi-Fi 6 und überträgt per WLAN bis zu 2.400 MBit/s über 5 GHz und maximal 1.200 MBit/s über 2,4 GHz. Das Tempo über 5 GHz erreicht sie mit vier parallelen Datenströmen und 80-MHz-Kanalbandbreite oder bei 160-MHz-Kanalbandbreite mit zwei MIMO-Streams, was zur WLAN-Ausstattung der meisten Wi-Fi-6-Notebooks passt.

Für kabelgebundene Netzwerkgeräte stehen vier Gigabit-LAN-Ports zur Verfügung sowie ein Gigabit-WAN-Port, falls die 7590 AX an einem Internet-Modem zum Einsatz kommen soll. Über den internen So-Anschluss lassen sich ISDN-Telefone und -Telefonanlagen per All-IP weiter nutzen, außerdem analoge Telefone oder Faxgeräte mittels zweier a/b-Ports. Als DECT-Telefon-Basis versorgt die Fritzbox 7590 AX bis zu sechs kabellose Endgeräte. Auch lässt sich Peripherie wie Festplatten, USB-Sticks und Drucker an den zwei USB-3.0-Ports anschließen.

Unser Testfazit

Die Fritzbox 7590 AX ist der optimale VDSL-Modem-Router für das größere Heimnetz. Das Wi-Fi-6-Upgrade liefert das erwartbare Tempoplus. Die sonstige Ausstattung ist üppig, aber weitgehend unverändert gegenüber der 7590. Der Wi-Fi-6-Standard macht das Top-Modell zukunftssicher.

ADSL2+, VDSL2 mit Supervectoring 35b

4×4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 2.400 MBit/s bei 5 GHz und 1.200 MBit/s bei 2,4 GHz

Vier Gigabit-LAN-Ports und ein Gigabit-WAN-Port

Zwei USB-3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

Telefonanlage für DECT-, IP-, ISDN- und analoge Telefone

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Fritz OS mit Kindersicherung, Mediaserver, Fritz NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie Myfritz-App, Fritz-App Fon, Fritz-App WLAN oder Fritz-App-Smart-Home

Automatische Updates

Herstellergarantie: 5 Jahre

Weitere Deals an den Prime Days

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 11. Juli bis Mittwoch, den 12. Juli 2023.

Die Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zum „Amazon Prime Day“. In diesem finden Sie auch Informationen zum kostenlosen Prime-Testzeitraum, Top-Angebote, spannende Gutscheine und mehr – täglich aktualisiert.

