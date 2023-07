Top-Kopfhörer Bose QuietComfort 45 zum Tiefstpreis – 170 Euro zum UVP sparen

Die QuietComfort-Kopfhörer von Bose (hier im Test) spielen seit Jahren in ersten Liga mit – vor allem beim Komfort und der Geräuschunterdrückung. Die Kunstlederpolster sind weich und gepolstert, mit gerade genug Druck, um nicht herunterzurutschen, aber ohne das Gefühl unangenehm zu drücken.

Die Kopfhörer haben einen Listenpreis von knapp 350 Euro, sind aber bei Amazon am Prime Day mit einem attraktiven Preisvorteil zu haben. Sie sparen fast 50 Prozent.

Das sind die Highlights des QC45

Mit den Tasten an beiden Hörmuscheln können Sie problemlos die Wiedergabe und die ANC-Modi steuern. Der Klang überzeugt. Was die bekannten Spezifikationen betrifft, so arbeitet der Kopfhörer mit Bluetooth 5.1 und dem AAC-Codec.

Wenn es um Geräuschunterdrückung geht, gehört Bose seit vielen Jahren zu den Besten. Das ist auch hier nicht anders, wenn es um die reine Leistung geht. Der QC45 kann alles, was um Sie herum passiert, ohne zu zögern ausblenden.

Der Aware-Modus ist eine bedeutende Neuerung mit einem Zweck: Sie können hören, was um Sie herum geschieht, ohne den Kopfhörer abzunehmen.

Sie können zwei Geräte gleichzeitig anschließen und der Ton wird automatisch umgeschaltet, je nachdem, was Sie gerade tun.

Was die Akkulaufzeit betrifft, so gibt Bose jetzt eine Nutzungsdauer von bis zu 24 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung an.

Das Aufladen erfolgt über USB-C und Bose gibt drei Stunden Wiedergabezeit mit einer 15-minütigen Aufladung an.

Wie bei dem Vorgängermodell lässt sich auch der QC45 ordentlich zusammenfalten und Bose liefert eine längliche Tragetasche mit, in der auch ein kleines Fach für die Kabel vorhanden ist.

