Meater: Smarte Grillthermometer 30 % günstiger am Prime Day

Am aktuell laufenden Amazon Prime Day (11. bis 12. Juli) gibt es jede Menge Schnäppchen. So ist etwa das smarte Fleischthermometer von Meater derzeit besonders stark reduziert – Sie sparen 2 Tage lang bis zu 30 Prozent! Diese drei Produkte bekommen Sie jetzt besonders günstig, um top ausgerüstet in die Grillsaison zu starten:

Meater Original für 76,30 Euro (statt 109 Euro) bei Amazon

Meater Plus für 90,30 Euro (statt 129 Euro) bei Amazon

Meater Block für 224,25 Euro (statt 349 Euro) bei Amazon

Dass dieses Angebot besonders stark ist, zeigt auch ein Blick in den Preisvergleich, denn die Konkurrenz ist deutlich teurer.

Das sind die Vorteile des Meater-Grillthermometers

Mit dem smarten Thermometer von Meater überwachen Sie die Temperatur Ihres Fleisches, um den perfekten Garpunkt zu erzielen. Weil das Thermometer dabei mit Ihrem Smartphone verbunden ist, ist das auch besonders leicht.

Denn auf dem Handy wählen Sie in der App etwa Fleischart und Gargrad aus und der Meater benachrichtigt Sie, wenn es den Garpunkt erreicht hat. Dabei sehen Sie auch genau, wie lange es noch dauert. Der Original-Meater hat eine Reichweite von 10 Metern. Ist die Feuerstelle recht weit weg, dann empfehlen wir Ihnen die Plus-Variante, denn die bietet eine Reichweite von 50 Metern.

Der Meater hat mehrere Temperaturfühler verbaut für die Messung der Kerntemperatur des Fleisches (bis 100 Grad Celsius) sowie die Umgebungstemperatur (bis 275 Grad Celsius).