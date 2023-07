Prime Day: JBL Flip 6 Bluetooth-Lautsprecher zum Bestpreis bei Amazon

Bei Amazon erhalten Sie zum “Prime Day” zwischen dem 11. und 12. Juli 2023, aktuell die beliebten Bluetooth-Lautsprecher JBL Flip 6 zum günstigsten Preis – Sie sparen als Prime-Mitglied aktuell 40 Euro gegenüber der UVP.

JBLs Flip-6-Bluetooth-Lautsprecher sind nicht ohne Grund äußerst beliebt. Die mobilen Lautsprecher sind kompakt, leicht, wasserfest und bieten vor allem einen richtig guten Sound. Somit bietet die JBL Flip 6 sich gerade zu an, um an den Strand, an den Pool, in den Garten, zur kleinen Party, unterwegs, im Auto, Campingplatz oder etwa mit zu einem entspannten Grillabend genommen zu werden. Für die hervorragende Qualität der Bluetooth-Lautsprecher ist JBL dabei seit Jahren bekannt.

Der JBL Flip 6 bieten Akkukapazität für bis zu 12 Stunden, dabei wiegt der Lautsprecher nur 550 Gramm und super mobil.

JBL Flip 6: Am Prime Day zum Superpreis



JBL Flip 6 Bluetooth-Box – Wasserdichter, tragbarer Lautsprecher mit 2-Wege-Lautsprechersystem für kraftvollen Sound – Bis zu 12 Stunden kabellos Musik abspielen. Für 99,99 statt 139,99 Euro bei Amazon

Die UVP für den JBL Flip 6 liegt bei 139,99 Euro. Laut unseres Preisvergleiches ist der sonst günstigste Preis für den Bluetooth-Lautsprecher bei rund 110 Euro. Zum Prime Day erhalten Sie den beliebten Lautsprecher als Prime-Mitglied für nur 99,99 Euro und zudem versandkostenfrei geliefert – besser geht es nicht.

Weitere Deals zum Amazon Prime Day

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 11. Juli bis Mittwoch, den 12. Juli 2023.

Die Vorab-Deals sowie regulären Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zum „Amazon Prime Day“. In diesem finden Sie auch Informationen zum kostenlosen Prime-Testzeitraum, Top-Angebote, spannende Gutscheine und mehr – täglich aktualisiert.

Noch mehr Prime-Day-Deals entdecken

