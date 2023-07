Blutdruckmessgerät ab heute bei Aldi zum Hammer-Preis

Aldi Nord hat in dieser Woche wieder ein günstiges Blutdruckmessgerät im Angebot. Das Modell von Hersteller Ambiano ist ab heute nur in den Aldi-Nord-Filialen erhältlich und kostet 14,99 Euro. Das Gerät wird mit einer Manschette am Handgelenk angebracht und arbeitet mit der oszillometrischen Messmethode. Zur Benutzung sind keine Vorkenntnisse notwendig. Die Messung erfolgt vollautomatisch und bereits während des Aufpumpens am Handgelenk. Die Messgenauigkeit liegt bei -/+ 5% beim Pulsschlag und bei +/-3 mmHg beim Blutdruck.

Blutdruckmessgerät für 14,99 bei Aldi Nord

Die Manschette lässt sich einfach am Handgelenk anbringen und kann im Umfang zwischen 12,5 und 23 Zentimetern eingestellt werden. Das Handgelenk-Blutdruckmessgerät BDU 751 von Ambiano kann einen Pulsschlag von 30 bis 180 Schlägen pro Minute messen. Beim Blutdruck liegen die messbaren Werte zwischen 0 und 300 mmHg.

LC-Display und Warnhinweis für Herzrhythmusstörungen

Die gemessenen Werte zeigt das Gerät auf einem großen LC-Display mit 49 x 38 Millimetern an. Neben dem Blutdruck und dem Puls lassen sich hier auch Datum und Uhrzeit sowie mögliche Herzrhythmusstörungen ablesen. Das Handgelenk-Bluckdruckmessgerät kann von bis zu vier Nutzern verwendet werden. Für jeden der vier Nutzer stehen bis zu 60 Speicherplätze für Messwerte zur Verfügung. Die Auswertung des Messwertes durch die farbige Einstufung der WHO-Risikokategorien am Display-Rand vorgenommen werden.

Vergleichsweise günstiges Angebot

Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über zwei mitgelieferte AAA-Batterien. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört eine Aufbewahrungsbox. Die Garantie vom Hersteller umfasst drei Jahre. Das Handgelenk-Blutdruckmessgerät von Aldi Nord ist mit 14,99 Euro sehr günstig. Vergleichbare Modelle beginnen meist erst ab 20 Euro. Lediglich Amazon hat mit dem Sanitas Handgelenk-Blutdruckmessgerät für 12,99 Euro noch eine günstigere Variante im Angebot.

Blutdruckmessgerät für 12,99 Euro bei Amazon