Fire TV Stick 4K und 4K Max am Prime Day zum neuen Tiefstpreis

Am Amazon Prime Day 2023 lohnt es sich beim Versandriesen vorbeizuschauen. Mehrere Amazon-Geräte mit Alexa und Prime Video gibt es zu drastisch reduzierten Preisen. Eines der Highlight-Angebote ist der Tiefstpreis-Deal für den Fire TV Stick 4K. Der Streaming-Stick lässt sich derzeit günstiger denn je kaufen, im Vergleich zur UVP beträgt der Rabatt satte 69 %. Aber auch Echo Dot, Echo Show und weitere Amazon-Devices wie Haussicherheit von Ring und Blink oder E-Reader von Kindle gibt es derzeit zu supergünstigen Preisen. Allerdings laufen die Spar-Deals für Fire TV Stick & Co. nur bis 12. Juli.

Fire TV Stick 4K zum Prime Day günstiger den je

Der Fire TV Stick gehört zu den meistverkauften Amazon-Geräten, lassen sich dadurch doch betagte Fernseher zumindest App-mäßig auf den aktuellen Stand bringen. Es ist nur ein freier HDMI-Steckplatz erforderlich. Der Fire TV Stick 4K ist mit UHD-Auflösung, HDR-Unterstützung und schnellem Prozessor für alle Besitzer von 4K-Fernsehern die richtige Wahl, deren Apps nicht mehr aktualisiert werden oder wo die Navigation ob des schwachen Prozessors zur Geduldsprobe wird. Um 69 % hat Amazon den Preis des Streaming-Sticks noch nie gesenkt. Doch jetzt lässt sich der Fire TV Stick 4K günstiger denn je kaufen.

Am Prime Day 2023 gibt es noch weitere Amazon-Geräte zu neuen Tiefstpreis. Dazu zählt unter anderem das Fire HD 10 Tablet, mit großem 10-Zoll-Display und Full-HD-Auflösung. Auch Haussicherheits-Geräte wie Blink Outdoor Cam oder Ring Innenkamera, lassen sich günstiger denn je kaufen. Das Prime-Day-Sortiment ist riesig und bietet auch tolle Rabatt-Deals für Echo Dot mit Uhr, Echo Show und vieles mehr – weiter unten mehr dazu. Wichtig: Die Prime-Day-Angebote gelten ausschließlich für Mitglieder von Amazon Prime und nur bis 12. Juli.

Alle Fire TV Sticks bei Amazon zum Tiefstpreis

Echo Dot mit Uhr, Echo Show, Blink, Ring uvm. zu Prime-Day-Preisen

Zwar senkt Amazon mehrmals im Jahr die Preise für Amazon-Geräte. Doch lassen sich am Prime Day in aller Regel die höchsten Ersparnisse erzielen. So gibt es mehrere Devices, die es nie zuvor günstiger zu kaufen gab. Dazu zählt neben dem eingangs erwähnten Fire TV Stick 4K auch das Fire HD Tablet 10, bei dem Amazon den Preis um stolze 55 % gesenkt hat. Auch mehrere Kamera-Pakete wie Blink Outdoor Cam und Ring Innenkamera gibt es günstiger denn je. Aber auch abseits der Tiefstpreis-Deals locken zum Amazon Prime Day großartige Rabatt-Angebote, von denen wir nachfolgend eine Auswahl zusammengestellt haben. Wer keines der Prime-Day-Angebote verpassen möchte, stöbert am besten in der Angebots-Übersicht bei Amazon. Alle Aktions-Angebote, die nur für Prime-Mitglieder gelten, sind mit einem rot hinterlegen „Prime“ gekennzeichnet.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Fire TV Stick 4K

