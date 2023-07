Wegen Daumen-Hoch-Emoji: Landwirt muss 56.000 Euro zahlen

Dass man bei der Verwendung von Emojis teils vorsichtig sein sollte, zeigt nun ein Urteil aus Kanada. Denn ein Richter entschied, dass ein “Daumen Hoch”-Emoji durchaus zu einem rechtsverbindlichen Vertragsschluss führen kann, wie auch The Guardian berichtete.

Der kanadische Richter erließ am 8. Juni ein Urteil im Schnellverfahren, das schwerwiegende Folgen für Nutzer von Messaging-Diensten haben könnte. Auch wenn sie nicht unbedingt als ernsthafte Kommunikation angesehen werden, können Antworten als Zustimmung zu den Bedingungen eines Vertrags führen können. Für einen Mann aus Kanada kostet das “Daumen Hoch”-Emoji jetzt, umgerechnet über 56.000 Euro.

Emoji kostet Landwirt rund 56.000 Euro

Im Prozess hatte sich ein Einkäufer einer Firma per Whatsapp-Message an mehrere Bauern gewendet, um rund 86 Tonnen Flachs zu kaufen. Der inzwischen verurteilt Landwirt meldete sich bei der Firma und besprachen einen Deal. Der Landwirt bekam einen Vertrag zugeschickt und bestätigte den Eingang der Nachricht mit einem “Daumen Hoch”-Emoji – keine Unterschrift wurde in Schriftform oder digital abgegeben. Der Landwirt empfand sein Emoji, nur als Zusage sich der Sache demnächst zu widmen.

Im Herbst 2021 war der besprochene Liefertermin verstrichen, der Landwirt hatte nicht geliefert und die Flachs-Preise waren währen dessen angestiegen. Das Gericht entschied letztendlich, dass dem Einkäufer durch die Preiserhöhung ein gewisser Schaden entstand. Die Differenz soll der Landwirt jetzt bezahlen, umgerechnet rund 56.000 Euro (82.000 kanadische Dollar).

Laut dem Richter handele es sich zwar um eine eher ungewöhnliche Form einer Zusage, die Nutzung eines Emojis könne heutzutage jedoch durchaus als eine Zustimmung gelten.

Während die Angelegenheit einem Emoji zumindest in einem Gericht in Kanada eine rechtlich definierbare Bedeutung verleiht, glaubt der Richter nicht, dass dies anderen Emojis “Tür und Tor öffnet”, die auf diese Weise interpretiert werden. Er sagte jedoch auch, dass das Gericht nicht versuchen kann und sollte, “die Flut der Technologie und der allgemeinen Verwendung” von Emojis aufzuhalten.