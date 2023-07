Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Phänomenale Leistung

Einzigartiges Design

Fan-Zubehör in der Box Kontra Riesig

Schwer

Teuer Fazit Das Asus ROG Phone 7 Ultimate ist überteuert. Sind Sie allerdings bereit, für das derzeit leistungsstärkste Gaming-Smartphone einen Premium-Preis zu bezahlen – dann ist diese Asus-Modell genau das Richtige für Sie.

Asus ROG Phone 7 Ultimate bei Amazon kaufen (aktuell für 1180 Euro im Angebot)

Wir haben das Asus-Spitzenmodell ROG Phone 7 Ultimate getestet und sind wirklich beeindruckt. Es ist ein Monster-Smartphone mit hochmoderner Bildschirmtechnik, Kühlungsfunktionen und Software-Add-ons, die auch den anspruchsvollsten Gamer zufriedenstellen.

Wenn Sie ein Smartphone suchen, das durch sein Aussehen und seine Leistung auffällt und mit dem Sie alle Ihre Android-Lieblingsspiele problemlos spielen können, dann müssen Sie für das Phone 7 Ultimate Sie nur rund 1.400 Euro zu bezahlen. Der hohe Preis könnte diesem Handy zum Verhängnis werden.

Design und Verarbeitung

Klobig und schwer

Schickes mattweißes Design

Kühlende “AeroActive”-Rückseite

Das Aussehen des ROG Phone 7 Ultimate wird man entweder lieben oder hassen. Zu meiner großen Überraschung habe ich das Handy nach ein paar Wochen in der Tasche liebgewonnen.

Obwohl das reguläre ROG Phone 7 (das ich nicht getestet habe) in Schwarz oder Weiß erhältlich ist, gibt es die von mir getestete Ultimate-Edition nur in Mattweiß. Es fühlt sich großartig an, zeigt absolut keine Fingerabdrücke und ist der glänzenden Oberfläche so vieler anderer Smartphones weit vorzuziehen.

Henry Burrell / Foundry

Die Rückseite ist alles andere als schlicht, sondern wird von einem symmetrischen Design mit drei Kameras sowie einem kleinen LED-Streifen und einer schwarzen Klappe unterbrochen. Dabei handelt es sich um die so genannte AeroActive-Kühlöffnung. Sie öffnet sich automatisch, sobald der mitgelieferte Lüfter AeroActive Cooler 7 an das Smartphone angeschlossen wird.

Auf dem Papier klingt das lächerlich hochtechnisiert, und das ist es auch! Aber ich hatte eine nerdige Freude daran, zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Es ist schrill, aber es ist gut durchdacht und wirkt ausgereift.

Die Verarbeitungsqualität vom ROG Phone 7 Ultimate ist exzellent. Das Design ist hübsch – mit einem zweifarbigen Weiß auf der Rückseite mit ROG-Branding und einigen blauen Akzenten auf dem Power-Button, einer Kameralinse und dem SIM-Fach. Die Seiten sind abgerundet und es gibt zwei USB-C-Anschlüsse – einen links an der Unterseite, damit er beim Spielen im Querformat weniger im Weg ist, und einen weiteren am linken Rand, um den AeroActive-Lüfter anzuschließen und zu betreiben.

Henry Burrell / Foundry

Mit all diesen Anschlüssen und Löchern ist das Telefon nur nach IP54 wasser- und staubdicht, überlebt also kein Eintauchen. Mit 239 g wird es auch schnell sinken.

Bildschirm und Lautsprecher

6,78-Zoll-AMOLED-Display mit 165 Hz

Extra Mini-Display auf der Rückseite

Hervorragende Lautsprecher

Der Bildschirm ist flach, wie es sich für ein Gaming-Handy gehört. Oben und unten gibt es einen dicken Rahmen, sodass es keine Kerbe oder Aussparung im Display gibt.

Der 6,78-Zoll-AMOLED-Bildschirm liefert ein gestochen scharfes Bild mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz. Das Display ist HDR10+-zertifiziert, hat eine Helligkeit von bis zu 1.000 Candela pro Quadratmeter und eine hohe Touch-Sampling-Rate von 720 Hertz.

Es ist nicht das hellste Display auf dem Markt. Beim Spielen unter verschiedenen Lichtverhältnissen hatte ich allerdings keine Probleme. Das Display hat eine gute Größe, und das Handy fühlt sich auch bei längerem Spielen sehr angenehm an.

Henry Burrell / Foundry

Mir ist auch die Beschichtung aufgefallen, die Asus auf die Oberfläche des Bildschirms aufgetragen hat, um die Reibung beim Schwitzen der Hände zu verringern. Das funktioniert, und meine Daumen gleiten über das Gorilla Glass Victus-Display, obwohl es nach einer halbstündigen Call of Duty-Session ziemlich klamm ist.

Der PMOLED-Farbstreifen auf der Rückseite des Smartphones dient nur der Ästhetik und lässt sich ausschalten – etwa um Strom zu sparen. Er zeigt allerdings Benachrichtigungen in Farbe an, wenn man das Handy auf das Display legt.

Die beiden Lautsprecher an der Vorderseite sind die besten, die ich je in einem Smartphone gehört habe. Sie haben einen vollen, dröhnenden Klang, der das Eintauchen in das Spielgeschehen noch weiter unterstützt. Ich war wirklich verblüfft, wie gut sie bei der ersten Benutzung waren.

Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor

16 GB RAM und 512 GB interner Speicher

Mitgeliefertes Kühler-Zubehör

Das ROG Phone 7 Ultimate ist mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet, dem leistungsstärksten Prozessor im Arsenal von Qualcomm zum Zeitpunkt der Markteinführung des Handys im April 2023.

Smartphones wie das Galaxy S23 Ultra und das OnePlus 11 verwenden ebenfalls diesen Chipsatz. In Kombination mit zusätzlichen OTT-Spezifikationen wird das ROG Phone in Bezug auf die reine Spieleleistung und -fähigkeit auf ein noch höheres Niveau gehoben.

Trotz des Upgrades des Prozessor sind die Spezifikationen ansonsten dem ROG Phone 6 Pro und dem ROG Phone 6D Ultimate sehr ähnlich, sodass der Generationssprung nur minimal ist.

Das Telefon besitzt 16 GB LPDDR5X RAM und 512 GB schnellen UFS-4.0-Speicher, beides sind Spitzenkomponenten und hervorragende Ausstattungsmerkmale. Mit der Qualcomm Adreno 740 GPU fliegt das Smartphone regelrecht.

Wir haben mehrere anspruchsvolle Games auf dem ROG Phone 7 Ultimate gespielt – die Leistung war stets tadellos. Das grafikintensive Call of Duty Mobile, Asphalt 9, Genshin Impact und FIFA Mobile können manchmal leistungsfähige Smartphones zum Stillstand bringen, aber nicht dieses Modell.

Henry Burrell / Foundry

Das bedeutet, dass es ein Kinderspiel ist, auch im Bus ein paar Runden Mario Run oder Might Doom zu zocken. Asus liefert auch seine insgesamt ausgezeichnete Game-Genie-Software mit. Damit schalten schalten Sie Benachrichtigungen während des Spielens aus, stellen die Bildwiederholfrequenz ein und nehmen eine Menge anderer Anpassungen vor, um das Spielerlebnis nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Im Lieferumfang enthalten sind eine Clip-On-Hülle und der AeroActive Cooler 7, ein Lüfter, der sich über den seitlich angebrachten USB-C-Anschluss des Handys betreiben lässt. Für seine Aufgabe ist der Rotor etwas überdimensioniert – aber er erledigt seinen Job dafür sehr gut.

Das Smartphone-Design ist clever, mit vier physischen Auslösetasten, die man in Spielen für bestimmte Bewegungen programmieren kann. Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase hat sich meine Schussgenauigkeit bei Call of Duty verbessert, aber für einfachere Spiele sind die zusätzlichen Tasten unnötig.

Asus gibt an, die Kühlung der Dampfkammer im Inneren des Telefons verbessert zu haben. Mit der Software lässt sich die eine der vier Kühlstufen auswählen. Man muss das mitgelieferte Ladegerät an den Kühler anschließen, um die höchste Stufe zu erreichen, da sie mehr Leistung benötigt, als das Handy liefern kann.

Sehen Sie sich die Spitzenleistung des Smartphones im Vergleich zur letzten Generation des ROG Phone sowie zu einigen aktuellen, beliebten Modellen an:

Dedizierte Spiele- und Leistungs-Software

Android 13

Nur zwei garantierte Android-Updates

Neben Game Genie erlaubt auch die “Armory Crate”-App von Asus die Überwachung der Systemleistung. Sie können die CPU- und GPU-Temperaturen ablesen, die Speicher- und RAM-Auslastung sehen, die Leistungs- und “AeroActive-Cooler”-Modi ändern sowie Anpassungen für die Auslösetasten vornehmen.

Der Grad der Kontrolle ist erstaunlich: Sie können auswählen, in welchem Leistungsmodus Sie bestimmte Spiele starten möchten, um sicherzustellen, dass sie gut laufen.

Henry Burrell / Foundry

Das Gaming-Smartphone kann sogar AAA-Spiele im “X-Modus” ausführen, um die Leistung zu steigern, während einfachere Arcade-Spiele automatisch mit ausgewogeneren Einstellungen laufen. Die Liebe zum Detail ist verblüffend – und Sie werden sich in den Optionen verlieren.

Das Smartphone wird mit Android 13 ausgeliefert und Asus verspricht zwei Betriebssystem-Updates auf Android 14 und 15. Vier Jahre lang wird es Sicherheitsupdates geben, das heißt das Smartphone wird bis 2027 aktualisiert.

Nutzen Sie entweder ROG UI oder Zen UI als Oberfläche für das Android-System: ROG UI ist ein Gamer-Ästhetik-Thema mit RGB-ähnlichen Blitzen, bunten Farben und stilisierten Symbolen, Zen UI ist Asus reguläre Smartphone-Software, die man auch auf dem Zenfone 9 findet.

Kamera & Video

50-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite

Einfache Ultraweitwinkel- und Makrofunktion

Da es sich um ein Gaming-Handy handelt, sind die Kameras nicht seine Stärke. Der 50-Megapixel-Hauptsensor Sony IMX766 wird auch im Oppo Find X3 Pro von 2021 verwendet. Es ist keineswegs ein schlechter Sensor, da es ihn allerdings schon seit zwei Jahren gibt, hat Asus hier offensichtlich den Rotstift angesetzt.

Henry Burrell / Foundry

Der 50-Megapixel-Hauptsensor macht bei Tageslicht tolle, klare und detailreiche Aufnahmen und verfügt über einen akzeptablen Nachtmodus. Er trägt dazu bei, Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen scharf zu stellen und besser auszuleuchten. Per Zoom gibt es verlustfreie Bilder in doppelter Größe, aber es gibt hier kein optisches Zoomobjektiv.

Weniger beeindruckend ist die 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Sie fängt in der Bildmitte noch gute Details ein, streckt allerdings das Bild an den Rändern. Die 8-Megapixel-Makrokamera hat mir geholfen, herauszufinden, wie schmutzig meine MacBook-Tastatur ist. Sie verzerrt aber das Motiv, wenn es näher als vier Zentimeter ist.

Auf der Vorderseite befindet sich eine leistungsfähige Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln. Sie ist in erster Linie für Spiele und Videostreaming gedacht. Fotos werden auf 8 Megapixel reduziert, um nicht so tolle Selfies oder Gruppenfotos aufzunehmen.

Akku & Aufladen

Großer 6.000-mAh-Akku

65 Watt kabelgebundenes Laden

Keine drahtlose Aufladung

Asus stattet das ROG Phone 7 Ultimate mit einem 6.000-mAh-Akku aus, der aus zwei separaten 3.000-mAh-Zellen besteht. Das sind insgesamt 1.000 mAh mehr als im Galaxy S23 Ultra, aber das ist auch nötig. Asus geht davon aus, dass die Käufer die meiste Zeit stromhungrige Games spielen werden.

Wenn man nicht spielt, kommt man bequem zwei Tage mit einer einzigen Ladung aus. Wenn Spiele laufen und das Handy das Lüfterzubehör mit Strom versorgt, ist der Akku schnell leer und muss in der Mitte des Tages oder auf jeden Fall rechtzeitig für den nächsten Tag wieder aufgeladen werden.

Das Aufladen geht zum Glück recht schnell. Das mitgelieferte Ladegerät bringt das Handy auf 65 Watt. Im Test war der Akku innerhalb von 30 Minuten auf 72 Prozent geladen. Es gibt jedoch keine Option für kabelloses Laden.

Henry Burrell / Foundry

Preis & Verfügbarkeit

Das Asus ROG Phone 7 Ultimate kostet regulär 1.399 Euro. Sie können es direkt bei Asus und im Handel kaufen, etwa bei Amazon für aktuell “nur” 1180 Euro.

Damit ist es neben dem ROG Phone 6D Ultimate aus dem letzten Jahr das teuerste Gaming-Handy, das man kaufen kann. Asus hat übrigens im April 2023 auch ein reguläres ROG Phone 7 für 1.199 Euro auf den Markt gebracht.

Das iPhone 14 Pro Max kostet dasselbe, hat aber zu diesem Preis nur 128 GB Speicherplatz, während das Galaxy S23 Ultra mehr kostet und 256 GB bietet. Wenn Sie eine ähnliche Leistung wünschen, können Sie sich für das 899 Euro teure ROG Phone 6 entscheiden, ohne viel zu verpassen.

Fazit

Das Asus ROG Phone 7 Ultimate ist genau das: Ein ultimatives Gaming-Handy. Es hat eine erstklassige Ausstattung mit Top-Komponenten, ein hervorragendes Display, einen ausreichend dimensionierten Akku und die anpassungsfähigste Software, die ich je bei einem Smartphone gesehen habe.

Für all diese Funktionen muss man auch viel bezahlen. Der Preis entspricht dem der teuersten Smartphones von Apple und Samsung. Aber dieses Gaming-Smartphone wird mit 512 GB Speicherplatz, einem Ladegerät und einem Lüfter geliefert. Asus hat insofern zumindest bei den Extras für Hardcore-Gamer nicht geknausert.

Es ist allerdings ein großes, schweres Handy und das Design ist schrill. Und klar. Braucht man wirklich all seine Leistung. Die vier Jahre Sicherheitsupdates von Asus sind gut genug, um dieses Handy zu empfehlen, aber es gibt günstigere Alternativen, wenn man nicht überwiegend mit dem Smartphone spielen will.

