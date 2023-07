Auf einen Blick Unsere Wertung Pro 5G-Geschwindigkeit

Schönes Display

Attraktiver Preis Kontra Schwache Leistung

Kamera nur für Aufnahmen bei Tag geeignet

Makro-Objektiv ist unbrauchbar Fazit Das Moto G82 5G von Motorola hat ein großes, schönes Display und einen beeindruckenden Klang im Vergleich zu vielen anderen Handys in der mittleren Preisklasse. Es sieht auch toll aus, aber wenn Sie es kaufen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie nicht mehr Leistung benötigen – es ist kein Kraftpaket. Und auch beim Kamerasystem müssen Sie einige Einschränkungen in Kauf nehmen.

Preis beim Test

$349.99

Die G-Reihe von Motorola ist seit langem eine solide Wahl für jeden preisbewussten Smartphone-Käufer. Der Hersteller hat einen angesehenen Namen und die Modelle von Motorola waren immer solide – wenn auch unspektakulär.

Das G82 5G sieht dank seines beeindruckenden OLED-Bildschirms und der 50-MP-Kamera teurer aus, als es ist. Um diesen mittleren Preis zu erreichen, wurden zwar einige Abstriche gemacht, aber es schlägt das vorherige Moto G22 mit Leichtigkeit und bietet gleichzeitig eine 5G-Option für diejenigen, die die Vorteile davon nutzen können.

Design & Verarbeitung

Kunststoffrückseite ist ein Magnet für Fingerabdrücke

Kopfhörerbuchse

Zwei Farben Meteorite Gray und White Lily

Wie bereits erwähnt, setzt das Moto G82 5G die Motorola-Reihe gut aussehender Smartphones fort, die nicht die Welt kosten.

Die Vorderseite besteht fast ausschließlich aus dem Bildschirm, mit schwarzen Einfassungen, Diese sind ziemlich schmal und verjüngen sich schön an den Ecken. Die Frontkamera ist in einem “Loch” versteckt, das sich mittig unter dem oberen Teil des Displays befindet. An beiden Enden liegt jeweils ein Lautsprecher für die Stereowiedergabe, während an der Unterseite eine Kopfhörerbuchse vorhanden ist – neben dem USB-C-Anschluss zum Aufladen.

Lloyd Coombes / Foundry

Auf der rechten Seite gibt es eine Lautstärkewippe und eine Standby/Aufwachen-Taste mit einem Fingerabdruckscanner – er kann den Google Assistant mit einem schnellen Doppeldruck aufrufen. Auf der linken Seite sitzt der SIM-Karteneinschub.

Unser Testgerät hat die Farbe Meteorite Gray. Obwohl das Gehäuse aus Kunststoff besteht, sieht es aus der Ferne toll aus. Leider wird bei näherem Hinsehen klar, dass das Moto G82 5G ein absoluter Magnet für Fingerabdrücke ist, anders als das matte Finish des G22. Motorola muss das erkannt haben, denn der Hersteller hat auch eine transparente Hülle in die Verpackung gelegt.

Lloyd Coombes / Foundry

Die drei Kameras auf der Rückseite sind vertikal angeordnet und verfügen über eine Standard-, eine Weitwinkel- und eine Makro-Option.

Bildschirm & Lautsprecher

6,6-Zoll-Display

Auflösung von 2.400 × 1.080 Pixel

Stereo-Lautsprecher

Viele günstige Handys verzichten auf einen höher auflösenden Bildschirm zugunsten eines billigeren Panels. Motorola hat sich allerdings für eine Full-HD-OLED-Option entschieden.

Die Vorteile zeigen sich sofort beim Aufwachen des Geräts, wobei die traditionell hellen App-Symbole von Android besonders gut zur Geltung kommen. Außerdem liegt die Bildwiederholfrequenz bei 120 Hz – das Scrollen durch soziale Medien, lange Posteingänge und Webseiten fühlt sich dadurch flüssig und angenehm an.

Lloyd Coombes / Foundry

Wir haben das Panel mit einigen actiongeladenen Videospiel- und Filmtrailern getestet, und alle sahen großartig aus, sogar in dunkleren Szenen. Die Farbgenauigkeit ist gut, und das Display vermeidet eine Übersättigung der Farben, wie wir sie von vielen OLED-Geräten der Mittelklasse kennen.

Eine weitere angenehme Überraschung ist die Integration eines Stereo-Lautsprechersystems. Es ist nicht besonders gut, wenn es darum geht, feine Nuancen wiederzugeben, dafür ist die Maximallautstärke beeindruckend hoch.

Solide Leistung bei Anwendungen

Nicht ideal für Spiele

5G-Verbindung

Vom Bildschirm waren wir wirklich beeindruckt. Fast hätten wir uns gewünscht, Motorola hätte sich für eine niedrigere Bildwiederholrate entschieden und mehr an der Leistung des G82 5G geschraubt. Das Handy tappt in eine ähnliche Falle wie andere 5G-Handys. Die Entwickler konzentrieren sich so sehr auf die Bereitstellung einer superschnellen 5G-Verbindung, dass die allgemeine Leistung in anderen Bereichen eher leidet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das G82 5G kein Gaming-Handy ist.

Das G82 5G ist in der Lage, Standardaufgaben wie Google-Apps, das Durchstöbern des Play Store und die Nutzung sozialer Medien zu bewältigen. Verlangt man jedoch mehr von ihm, wird das Smartphone ein wenig zu kämpfen haben. Wir haben versucht, League of Legends zu spielen.

Es war schwierig, eine konstante Framerate aufrechtzuerhalten, was bei mehr als ein paar Spielern online oft zu einem völligen Absturz führte. Das gut aussehende Kartenspiel Legends of Runeterra stotterte auch auf niedrigeren Einstellungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Moto G82 5G kein Gaming-Handy ist.

Beim Verschieben von Dateien über Google Drive, beim Hochladen von E-Mail-Anhängen und bei anderen weniger aufregenden Aufgaben schneidet das G82 5G jedoch viel, viel besser ab als das G22. Der 128 GB große interne Speicher ist ebenfalls sehr praktisch, vor allem, da auch eine 1 TB große Micro-SD-Karte unterstützt wird.

Lloyd Coombes / Foundry

Kameras & Bildqualität

Gute Hauptkamera

Fokussierung kann im Porträtmodus ein Problem sein

Enttäuschendes Makro

Das Moto G82 5G besitzt ein Objektiv-Trio auf der Rückseite, angeführt von einem soliden, wenn auch unspektakulären 50-MP-Weitwinkelobjektiv. Unter alltäglichen Bedingungen, vor allem im Freien, ist es gut – aber auch ein wenig zu offensiv dabei, Farben zu übersättigen. Bei schärferen Details hat das Kamerasystem allerdings Probleme. Das Gleiche gilt auch für die Ultraweitwinkel-Option.

Bei schwachem Licht, wie etwa bei der Figur von Ryu, kämpft das Kamerasystem mit den Schatten, gleicht aber die Tendenz zur Übersättigung aus. Das führt zu einigen fast natürlichen Vignetteneffekten.

Über das Makro-Objektiv gibt es leider nicht viel zu sagen – es ist fast völlig überflüssig bei allem, außer bei klarem Tageslicht. Die Fokussierung ist ein langsamer Prozess, der nicht immer konsistent ist.

Die Frontkamera schneidet bei mittleren Lichtverhältnissen eigentlich ganz gut ab, hat aber mit dem Porträtmodus zu kämpfen. In unserem Test hat sie Haare abgeschnitten, obwohl sie Ohren und Kiefer ziemlich gut abbilden konnte.

Lloyd Coombes / Foundry

Videos lassen sich mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde in HD aufnehmen, allerdings ist die Stabilisierung nur bei 30 Bildern pro Sekunde möglich. Das macht sich auch bemerkbar. Steht man nicht ganz still, wird es etwas ruckelig.

Akkulaufzeit & Aufladen

Zwei Tage Akkulaufzeit bei realer Nutzung

30-Watt-Schnellladefunktion

Ladegerät wird mitgeliefert

Bei der alltäglichen Nutzung des G82 5G waren wir beeindruckt, wie gut der Akku durchhält. Wir erreichten regelmäßig eineinhalb bis zwei Tage Nutzungsdauer, und der PCMark 3.0-Akkutest besagt, dass das Gerät über 15 Stunden Bildschirmzeit bietet.

Der 5.000-mAh-Akku wird über USB-C mit 30-Watt-Schnellladung über das mitgelieferte Ladegerät mit Strom versorgt. In 15 Minuten sind 27 Prozent und in 30 Minuten 53 Prozent erreicht – das sind solide Werte.

Software & Apps

Android 12 mit Moto-Overlay

Das bunte Betriebssystem nutzt den Vorteil des OLED-Bildschirms

Die Menüs sind flott

Motorola verwendet eine fast “reine” Variante von Android 12 und fügt dem Android-Kern nur einige subtile Shortcut-Funktionen hinzu. Nutzer wechseln mit Gesten zwischen Apps oder kehren zum Startbildschirm zurück. Erfahrene Android-Nutzer können sich für die früheren Software-“Tasten” entscheiden.

Lloyd Coombes / Foundry

Der größte Clou der Moto Shell mit Android ist die Peek-Display-Funktion. Mit ihrer Hilfe sehen Sie die Benachrichtigungen und die Uhrzeit, indem Sie das Smartphone einfach in die Hand nehmen. Das schont mit ziemlicher Sicherheit den Akku, da sich das Display nicht bei jeder einzelnen Text-, E-Mail- oder Social-Media-Benachrichtigung vollständig einschaltet. Erfreulicherweise gibt es kaum vorinstallierte Bloatware.

Preis & Verfügbarkeit

Das Motorola G82 5G hat einen Listenpreis von 329,99 Euro. Im Handel ist es deutlich günstiger zu haben. Bei Motorola ist es ausverkauft, bei Drittanbietern wie Amazon bekommen Sie das G82 5G für aktuell 280 Euro. Die einzige Konfiguration kommt mit 128 GB Speicherplatz und ist in den Farben Meteorite Gray oder White Lily erhältlich.

Fazit

Solange Sie kein Gamer oder mobiler Fotograf sind, bietet das Motorola Moto G82 5G 5G-Konnektivität in einem gut aussehenden Handy mit OLED-Display. Für viele Nutzer wird das ausreichen. Und auch die Akkulaufzeit ist ein netter Bonus. Der niedrige Preis macht es zu einem attraktiven Smartphone für Käufer mit eingeschränktem Budget.

Spezifikationen