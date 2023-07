6 Gründe, warum Sie unbedingt einen VPN-Dienst nutzen sollten

Ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) verschleiert die private IP-Adresse des Nutzers und leitet den Datenverkehr über einen ausgewählten Server. Auf diese Weise können Sie sich anonym und sicher im Internet bewegen. Doch das sind längst nicht alle Vorteile! Wir zeigen Ihnen 6 Gründe, warum Sie stets einen VPN-Dienst nutzen sollten.

Besonders zu empfehlen sind die beliebten VPN-Dienste Cyberghost, NordVPN, ExpressVPN oder Surfshark.

1. Unbegrenztes Streamen weltweit

Aus Lizenzgründen können Sie in Deutschland kein US-Netflix empfangen und im Mallorca-Urlaub keinen Tatort auf ARD schauen. Außer: Sie nutzen ein VPN, dann geht es nämlich. Dadurch umgehen Sie sämtliche Ländersperren und können von überall Ihre Lieblingsserien streamen.

Unter gewissen Umständen können Sie sich sogar einen Account auf HBO Max oder Hulu erstellen – Plattformen, die Ihnen ohne VPN verwehrt bleiben würden. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie neue Filme (beispielsweise aus den USA) direkt zum Start sehen können und nicht erst warten müssen, bis diese in Deutschland ausgestrahlt werden. Englisch natürlich vorausgesetzt.

2. Zugriff auf zensierte Inhalte

In Ländern mit Internetzensur (zum Beispiel Russland oder China) ist ein VPN absolut Gold wert. Zum Freischalten zensierter Inhalte müssen Sie nämlich nur Ihren virtuellen Standort verlagern und damit „vorgaukeln“, dass Sie sich in einem anderen Land aufhalten. Ob und wie gut das funktioniert, hängt jedoch stark vom jeweiligen VPN-Anbieter ab. Manche Anbieterseiten unterliegen ebenfalls der Zensur und können in bestimmten Ländern nicht aufgerufen werden.

3. Kostenloses Live-TV

Ähnlich wie Netflix und Co. sind auch Live-TV-Streamingdienste von Geoblocking betroffen. Über ein VPN bekommen Sie aber möglicherweise mehr Inhalte ohne Zusatzkosten. Ein Beispiel: In Deutschland erhalten Sie beim Streaming-Dienst Zattoo circa 140 TV-Sender im kostenlosen Basis-Tarif. Ändern Sie Ihren virtuellen Standort in die Schweiz und erstellen sich dort einen Zattoo-Account, bekommen Sie im Basis-Tarif fast 200 TV-Sender.

4. Schutz bei Downloads (Torrents)

Im Bereich Filesharing/Torrenting sollten Sie besonders vorsichtig sein. Laden Sie niemals Torrents ohne ein VPN herunter, da man Ihre Aktivitäten sonst mühelos nachverfolgen kann. Ein VPN verschlüsselt Ihre Internetverbindung und leitet den Torrent-Traffic über einen Server weiter, damit Sie unerkannt bleiben.

5. Rabatt beim Onlineshopping

Ein weit unterschätztes Einsatzgebiet von VPNs ist das Onlineshopping. Hintergrund ist der: Viele Onlineshops bestimmen ihre Preise auf Basis des Betriebssystems, der IP-Adresse und einigen anderen Faktoren. Es macht also durchaus einen Unterschied, ob Sie einen Flug in Deutschland am PC oder in Österreich am Handy buchen. Et voilá: Ein VPN kann Ihren Standort mit einem Klick ändern und attraktive Deals bescheren – Ausprobieren lohnt sich!

Beim normalen Surfen im Internet hinterlassen Sie mehr Daten und Informationen, als Ihnen vielleicht bewusst ist. Jeder Website-Aufruf und jede Sucheingabe in Google und Co. geben potenzielle Informationen zu Ihren Interessen, Wünschen und vielem mehr preis. Wenn Sie Wert auf den Schutz Ihrer Daten legen, ist ein VPN die einfachste Wahl. Es schützt Ihren Datenverkehr am heimischen Computer genauso wie in öffentlichen Netzwerken.

Achtung: Wenn Sie ungesichert in offenen WLANs surfen, besteht immer die Gefahr, dass Ihre Daten ausgelesen werden. Nutzen Sie daher niemals ein offenes Netzwerk ohne VPN, wenn Sie sensible Daten abfragen oder Bankgeschäfte tätigen möchten.

Sollten Sie sich für ein VPN entscheiden, raten wir Ihnen zu einem Premium-Anbieter wie NordVPN oder Surfshark (mehr dazu in unserem aktuellen VPN-Test). Diese kosten nur ein paar Euro im Monat und übertreffen kostenlose VPN-Dienste um ein Vielfaches.

