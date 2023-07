Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Erstaunliche Akkulaufzeit

Praktisches, kompaktes Design

Gestochen scharfer OLED-Bildschirm Kontra Keine 120-Hz-Bildwiederholrate

Kamera mit Schwächen

Langsames Laden Fazit Das Sony Xperia 10 IV ist eine gute Wahl für alle, die ein erschwingliches 5G-Android-Gerät suchen, das ein bisschen von allem kann. Es kombiniert ein praktisches und attraktives schlankes Design mit einer langen Akkulaufzeit, einem scharfen OLED-Display und einer einfachen Software. Allerdings bleibt das Smartphone in einigen Bereichen hinter der Konkurrenz zurück.

Preis beim Test

Unavailable in the US

Sony Xperia 10 IV bei Amazon kaufen

Sony hat nahezu zeitgleich zwei neue Handys vorgestellt: das Flaggschiff Sony Xperia 1 IV und das Mittelklasse-Handy Sony Xperia 10 IV. Abgesehen von der etwas seltsamen Logik, ein weniger hochwertiges Smartphone mit einer höheren Modellnummer zu versehen, bietet das Xperia 10 IV einige sehr solide Spezifikationen für ein Gerät der Mittelklasse.

Mit einem Straßenpreis von weit unter 400 Euro vereint das Xperia 10 IV einen großen Akku mit einem schönen 6-Zoll-OLED-Display, einem kompakten Design und einer rückseitigen Kamera mit drei Linsen. Die Frage ist nur, ob sich diese Eigenschaften auch in einem hohen Nutzwert niederschlagen

Design & Verarbeitung

Schlanke Abmessungen, leichte Bauweise

Saubere Rückseite mit vertikalem Kameramodul

Rahmen und Rückseite aus Kunststoff

Schutzklasse IP 65/68

Ästhetisch gesehen ist das Design des Sony Xperia 10 IV nicht sonderlich aufregend. Die Vorderseite besteht aus einem randlosen Display mit einer Selfie-Kamera in der Mitte und einer sehr schmalen Aussparung, in der der obere Lautsprecher untergebracht ist. Auf der Kunststoffrückseite befinden sich das Sony-Logo in der Mitte und das dreilinsige Kameramodul, das in einer schmalen vertikalen Linie angeordnet ist.

Das ist kaum bemerkenswert. Allerdings hat Sony das Xperia 10 IV mit schlanken Abmessungen entworfen, denn es ist nur 63 mm (oder 2,64 Zoll) breit und wiegt nur 161 gramm. Das macht es zu einem wirklich komfortablen Handy, das sich gut bedienen und verstauen lässt. Dank des 21:9-Formats bietet es ein relativ großes Display und ist gleichzeitig eine Alternative zu übergroßen Phablets.

Simon Chandler / Foundry

Zu den weiteren Designmerkmalen gehören der Fingerabdrucksensor, der in die Einschalttaste auf der rechten Seite des Smartphones integriert ist, sowie die Taste zu Lautstärkeregulierung. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der SIM/Micro-SD-Steckplatz, während oben ein 3,5-mm-Klinkenanschluss und unten ein USB-C-Anschluss vorhanden sind. Alles in allem ist das Design einfach. Man könnte auch sagen, dass es erfreulich minimal und übersichtlich ist.

In Bezug auf die Haltbarkeit bedeutet das mit Glasfaser verstärkte Kunststoffgehäuse, dass Sie sich keine Sorgen über Risse oder Splitter machen müssen. Gleichzeitig ist die Gerätevorderseite durch ein Gorilla Glass Victus Display gegen Unfälle geschützt.

Simon Chandler / Foundry

Außerdem verfügt das Handy eine IP65/68-Einstufung. Mit anderen Worten: Das Smartphone ist gegen das Eintauchen in flaches Wasser und gegen Spritzwasser geschützt. Außerdem ist es staubgeschützt, sodass man es getrost an die meisten Orte mitnehmen kann.

Wenn Ihnen mein schwarzes Testmuster nicht gefällt, gibt es das Handy auch in Weiß, Mint und Lavendel.

Bildschirm & Lautsprecher

6 Zoll großes OLED-Display

Stereo-Lautsprecher

nur 60 Hz Bildwiederholfrequenz

Der Bildschirm des Xperia 10 IV hat natürlich nicht ganz die High-End-Spezifikationen des Xperia 1 IV, aber er ist nicht allzu weit davon entfernt. Das 6 Zoll große OLED-Display löst mit 2.520 × 1.080 Pixeln auf und unterstützt über eine Milliarde Farben sowie HDR. Das sorgt für eine lebendige und scharfe Darstellung von Bildern und Videos, die in den allermeisten Fällen gut zur Geltung kommen.

Ein Nachteil ist jedoch, dass es keine Unterstützung für eine höhere Bildwiederholfrequenz von 90 oder 120 Hz gibt. Das mag nicht überraschen, aber wenn das OnePlus Nord 2T und das Poco F4 mit 90- bzw. 120-Hz-Displays ausgestattet sind, fragt man sich schon, ob Sony nicht ein wenig zu kurz gesprungen ist.

Für alle, die noch nicht an höhere Bildwiederholraten gewöhnt sind, ist das wahrscheinlich kein Problem. Würde man das Xperia 10 IV allerdings neben einem Nord 2T oder F4 betreiben, würde man den Unterschied sofort sehen.

Simon Chandler / Foundry

Auch bei der Audiowiedergabe ist die Lage etwas unübersichtlich. Die eigenständigen Lautsprecher des Smartphones neigen dazu, bei höherer Lautstärke ein wenig zu brechen. Sie sind nicht wirklich ein Ersatz für ein gutes Paar Kopfhörer oder Lautsprecher. Durch die Verwendung von High-Resolution Audio und Bluetooth 5.1 kann das Handy jedoch als anständiges Audiogerät dienen.

Specs & Leistung

Qualcomm Snapdragon 695-Prozessor

Durchschnittliche Geschwindigkeit, gelegentliche Verzögerung

5G wird unterstützt

Das Sony Xperia 10 IV wird von Qualcomms SM6375 Snapdragon 695 5G-Prozessor angetrieben. Es handelt sich dabei um einen Chip der mittleren Leistungsklasse, der auch im ähnlich teuren Poco X4 Pro 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite und dem Xiaomi Redmi Note 11 Pro zu finden ist.

Keines dieser Handys ist für seine außergewöhnliche Leistung bekannt, und mit dem Xperia 10 IV verhält es sich ähnlich. Das Mobiltelefon ist nur mit 6 GB RAM erhältlich. Es kann daher die meisten Aufgaben gut bewältigen. Allerdings werden Sie gelegentlich Verzögerungen und Pausen beim Öffnen und Verwenden von Apps bemerken.

Simon Chandler / Foundry

Sie werden auch feststellen, dass die neuesten Spiele nicht so flüssig laufen wie bei Flaggschiff-Handys. Eines unserer Lieblingsspiele, Asphalt 9, zeigte stellenweise eine leichte Verlangsamung. Angesichts der Tatsache, dass das Games bereits vier Jahre alt ist, kann ich mir vorstellen, dass neuere und anspruchsvollere Spiele dem Gerät vielleicht mehr Probleme bereiten.

Dennoch ist die Leistung des Handys für seinen Preis anständig und kann mit geteilten Fenstern und mehreren geöffneten Apps recht gut umgehen. Aber wie die folgenden Benchmarks zeigen, ist es nicht das schnellste Android-Gerät in seiner Preisklasse.

Kameras

Rückseitige Kamera mit drei Linsen

Video wird maximal mit 1.080p wiedergegeben

Gute Hauptkamera, inkonsistente Ultraweitwinkel- und Teleobjektive

In Zeiten, in denen Mittelklasse- und Budget-Androiden mit Hauptobjektiven ausgestattet sind, die 50 Megapixeln (und mehr) beherrschen, könnte man meinen, dass das Sony Xperia 10 IV mit 12 Megapixeln etwas unterdimensioniert ist. Das ist die Größe des Weitwinkelobjektivs, während das Ultraweitwinkel- und das Teleobjektiv jeweils nur 8 MP bieten.

Doch während die beiden letztgenannten Objektive wohl nicht ganz ausgereift sind (mehr dazu weiter unten), kann sich das 12-Megapixel-Objektiv durchaus mit besser ausgestatteten Konkurrenten messen. Sicherlich kommt es nicht immer gut mit schlechten Lichtverhältnissen zurecht, aber wir hatten viel Spaß bei einer Vielzahl von Aufnahmen bei Tageslicht.

Simon Chandler / Foundry

Die Farben sind ausgewogen, natürlich und nicht übermäßig gesättigt, wobei Landschaftsaufnahmen besonders gut zur Geltung kommen. Auch Personenaufnahmen gelingen gut – mit genügend Details und Dynamik.

Allerdings kann es bei zu viel Licht gelegentlich Probleme geben, und nicht nur bei zu wenig. Außerdem fehlt es den Tele- und Ultraweitwinkelobjektiven an Leistung. Zudem führt ihre geringere Megapixelzahl zu Bildern, die von mehr Klarheit und Schärfe profitieren würden.

Das Gleiche gilt für die Videofunktionen des Xperia 10 IV. Es kann bewegte Bilder nur mit 1.080p und 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, was nicht allzu schlecht ist. Die Konkurrenz kann jedoch 4K-Videos mit 60 fps.

Akkulaufzeit & Aufladen

Großer 5.000-mAh-Akku

Schnelles Aufladen ist nicht so schnell

Kein drahtloses Laden

Der 5.000-mAh-Akku des Xperia 10 IV ist unbestreitbar der stärkste Punkt des Handys. Wenn man bedenkt, dass das Gerät in Bezug auf die Bildschirmgröße und die technischen Daten relativ anspruchslos ist, reicht er wirklich sehr weit.

In Phasen, in denen ich das Handy nur wenig benutzte, konnte es mehrere Tage lang ohne Nachladen auskommen, während bei intensiverer Nutzung der Akku erst nach einem ganzen Tag leer ist. Unser Standard-Akkutest mit PCMark endete mit einer Zeit von 24 Stunden und 52 Minuten. Das ist für ein Smartphone, vor allem für ein so günstiges Modell, ziemlich beeindruckend.

Simon Chandler / Foundry

Aber wie bei den meisten anderen Bereichen der Leistung gibt es neben den guten auch einige schlechte Seiten. Obwohl es als “schnelles Laden” beworben wird, fühlen sich 21 Watt in der Praxis nicht besonders schnell an.

Auch hier gilt, dass viele ähnlich teure Handys mittlerweile mit 65 Watt oder sogar noch mehr auftrumpfen. Wenn man also fast drei Stunden warten muss, bis das 10 IV wieder voll aufgeladen ist, kann man schon mal die Geduld verlieren.

Software und Apps

Android 12

Einige willkommene Sony-exklusive Mods

Möglicherweise nur ein Android-Kern-Update

Das Sony Xperia 10 IV verwendet von Haus aus Android 12, mit einigen Sony-exklusiven Modifikationen, die es je nach Bedarf praktischer machen können. Wahrscheinlich am lobenswertesten an Sonys Implementierung von Android 12: Der Verzicht auf Bloatware und unnötige Apps, die auf manchen Geräten vorinstalliert sind.

Darüber hinaus bietet das Smartphone eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten. Allerdings nicht so viele, dass sich der Benutzer überfordert fühlt. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und einfach zu nutzen. Die bereits erwähnten Sony-Mods machen die Navigation noch einfacher.

Simon Chandler / Foundry

Gut gefällt uns insbesondere die Side-Sense-Funktion. Über diese Verknüpfung haben Sie Zugriff auf verschiedene wichtige Apps. Gleichzeitig kann sich verwendet werden, um das 21:9-Format des Handys zu nutzen und den Bildschirm in zwei Teile zu splitten.

Ein Nachteil: Scheinbar wird Sony nur ein einziges Android-Kern-Update zur Verfügung stellen. Damit ist man auf Android 13. So wird das Handy möglicherweise keine besonders lange Lebensdauer haben.

Preis und Verfügbarkeit

Das Xperia 10 IV offiziell für 499 Euo erhältlich. Neben der offiziellen Website können Sie das Handy auch bei Einzelhändlern wie Amazon für unter 430 Euro erwerben. Da es in der Mittelklasse mit einer sehr starken Konkurrenz konfrontiert ist, könnte der Straßenpreis noch weiter nachgeben.

Simon Chandler / Foundry

Fazit

Das Sony Xperia 10 IV ist insgesamt ein anständiges Mittelklasse-Handy, das eine Reihe attraktiver Funktionen in einem ansprechend gestalteten Paket vereint. Dank seiner schlanken Abmessungen ist es angenehm zu bedienen, während der ausdauernde Akku, das fokussierte Display und die benutzerfreundliche Software das Gerät sehr praktisch machen.

Allerdings hebt es sich auf dem belebten Markt der Mittelklasse-Androiden nicht genügend von der Masse ab. Während die Hauptkamera gut genug ist, bringen die mäßigen Zusatzlinsen nicht viel. Die Leistung ist nichts Besonderes und das Aufladen ist im Vergleich zu den Konkurrenten recht langsam.

Falls Sie das Xperia zu einem günstigen Preis online finden, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, da seine Stärken seine Schwächen überwiegen.

