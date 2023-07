Whatsapp: Das Filtern der Chats wird deutlich einfacher

Whatsapp erhält über das Beta-Programm per Google Play das Update auf Version 2.23.14.17. In der neuen Whatsapp-Beta für Android geht, dass Whatsapp an einer neuen Funktion zur einfacheren Filterung der Chatliste arbeitet, die in einem zukünftigen Update der App verfügbar sein wird, wie auch WABetainfo.com berichtet.

Im Screenshot ist die neue Verwaltung der Chatliste erkennbar, die es Nutzern ermöglicht, ihre Unterhaltungen deutlich einfacher zu filtern. Dadruch wird es möglich, Unterhaltungen direkt in der Chatliste zu filtern.

Gruppenchats sind noch außen vor

Anscheinend plant Whatsapp die Einführung von drei Filtern am oberen Rand der Chatliste, die an die Stelle der Tabs treten, die sich zuvor dort befanden, bevor sie durch die untere Navigationsleiste ersetzt wurden. Diese Filter beinhalten nun Optionen für die Sortierung von Chats auf der Basis von ungelesenen Nachrichten, persönlichen Unterhaltungen und geschäftsbezogenen Chats.

Während sich diese Filter auf bestimmte Kategorien von Chats beziehen, fällt das Fehlen eines speziellen Filters für Gruppenchats deutlich auf. Ein dedizierter Filter für den schnellen Zugriff von Gruppenchats fehlt und es bleibt abzuwarten, ob die Entwickler diesen in einer späteren Version hinzufügen werden.

Beta-Funktionen bald für alle verfügbar

Die neu gestaltete Filterliste befindet sich in der Entwicklung und ist für einige Betatester verfügbar. Benötigt wird die neue Whatsapp Beta für Android aus dem Google Play Store. In den kommenden Wochen erhalten alle Nutzer die neue Funktion.

