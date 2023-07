Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Dynamic Island ist ein Wendepunkt

Das iPhone 14 Pro Max ist zweifellos das beste Beispiel für die innovative Apple-Technologie mit Funktionen wie Dynamic Island und Apples Version von Always-on-Displays. Im Gegenzug ist das Smartphone allerdings auch teuer und hat jetzt mit dem günstigeren iPhone 14 Plus Konkurrenz im Großbildformat bekommen.

Obwohl sich das iPhone 14 Pro Max optisch kaum von seinem Vorgänger unterscheidet, gibt es doch Jahr viel, worauf man sich freuen kann. Mit Hauptmerkmalen wie einer verbesserten 48-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, einem Always-on-Display, dem Apple-eigenen Top-End-Prozessor A16 Bionic oder dem genialen Dynamic Island ist es auf dem Papier ein sehr verlockendes Upgrade.

Aber ist es angesichts der Konkurrenz in Form des iPhone 14 Plus mit großem Bildschirm und einer Preiserhöhung von rund 150 Euro immer noch das richtige iPhone für Sie? Nun ja..

Design & Verarbeitung

Gleiches Design wie sein Vorgänger

Hochwertige Materialien sorgen für mehr Gewicht

Das iPhone 14 Pro Max hat ein Design, das manche als iterativ bezeichnen würden, und damit meine ich, dass sich im Vergleich zum iPhone 13 Pro Max praktisch nichts geändert hat. Das ist entweder eine gute Nachricht, wenn Sie wie ich das kantige und das leicht industrielle Design des iPhones lieben – oder eine schlechte Nachricht, wenn Sie es groß, sperrig und unhandlich finden.

Fairerweise muss man sagen, dass es mit 160,7 × 77,6 × 7,9 mm und 240 g sicherlich nicht das handlichste iPhone ist, um es mit einer Hand zu bedienen – und ich habe ziemlich große Hände. Wenn ich es zu Hause nutze, um gedankenlos durch TikTok zu scrollen, ist das nicht so schlimm, aber wenn ich unterwegs bin, macht es sich in meiner Tasche doch störend bemerkbar.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das Smartphone besitzt einen Edelstahlrahmen und eine Glasrückseite. Das ist eine Verbesserung der Materialien im Vergleich zum iPhone 14 mit Aluminiumrahmen, bringt aber auch ein höheres Gewicht mit sich. Der polierte Look des Edelstahlbandes trägt zwar zum hochwertigen Erscheinungsbild bei, ist aber im Vergleich zu seinem Aluminium-Pendant ein echter Magnet für Fingerabdrücke.

Bisher musste man das in Kauf nehmen, wenn man ein großes Display haben wollte. Mit dem iPhone 14 Plus (6,7 Zoll, 203 g) gibt es allerdings auch ein leichteres iPhone mit großem Display, falls man nicht so viel Wert auf die Pro-Funktionen des Geräts legt.

Der Kamerabuckel auf der Rückseite ist bei der 14er-Generation etwas größer – allerdings aus gutem Grund, auf den ich später noch zu sprechen komme. Das kann dazu führen, dass das iPhone wackelt, wenn man es auf eine flache Oberfläche legt. Allerdings wird das durch eine Hülle ausgeglichen, die wir alle bei einem solchen High-End-Smartphone verwenden sollten.

Bei den Farboptionen gibt es die Standardfarben Space Black, Silber und Gold sowie die neue Farbe Deep Purple, die einen atemberaubenden Lila-Ton bietet und die hellblaue Variante aus der Pro-Kollektion des Vorgängers ersetzt. Die weiße Variante, die mir zum Test zur Verfügung gestellt wurde, sieht gut aus, aber die lila Ausführung ist meiner Meinung nach die beste.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Ansonsten ist alles da, wo man es erwartet: Lautstärkewippen und ein Schalter für den Silent-Modus auf der linken Seite, ein Lightning-Anschluss auf der Unterseite (möglicherweise zum letzten Mal, bevor USB-C zum Standard wird) und ein Einschaltknopf auf der rechten Seite.

Bildschirm & Audio

Dynamic Island ist ein Wendepunkt

Das Always-on-Display ist eine willkommene Ergänzung

Beeindruckendes Audioerlebnis

Das iPhone 14 Pro Max verfügt über das gleiche 6,7 Zoll große Super Retina XDR-Display wie sein Vorgänger, mit Unterstützung für Dolby Vision HDR-Inhalte und einem atemberaubend detaillierten visuellen Erlebnis. Es ist das iPhone mit dem größten Bildschirm – obwohl es auch das iPhone 14 Plus ohne Pro gibt. Seine großen Abmessungen eignen sich gut zum Ansehen von TikToks und Netflix-Filmen.

Die auffälligste Änderung im Vergleich zum Vorgänger ist die neu gestaltete Aussparung, die von Apple “Dynamic Island” genannt wird. Die längliche Aussparung, die es nur bei den Pro-Modellen gibt, bereichert das iOS-Erlebnis, anstatt es zu beeinträchtigen. Das ist bei den meisten konkurrierenden Kameras mit Aussparung der Fall.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Form des Ausschnitts ändert sich dynamisch, je nachdem, was Sie gerade tun, und scheint sich nach Belieben zu vergrößern und zu verkleinern. Sie vergrößert sich und zeigt ein Face ID-Symbol an, wenn Ihr Gesicht gescannt wird. Sie zeigt ein Schlosssymbol an, wenn Ihr iPhone gesperrt ist. Und sie zeigt die Akkulaufzeit Ihrer AirPods an, wenn Sie sie zum ersten Mal anschließen.

Dynamic Island wird aber nicht nur für die Anzeige von Symbolen verwendet. Musik-Apps können Dynamic Island nutzen, um Informationen zur aktuellen Wiedergabe anzuzeigen, und mit einem Fingertipp erhalten Sie Zugriff auf Shortcuts zur Steuerung von Musik.

Auch Drittanbieter-Apps können diese Technologie nutzen. Dazu gehören Live-Aktivitäten, die die Flut von Benachrichtigungen durch ein einfaches Widget im Ausschnitt ersetzen.

Das Display kann jetzt auch dynamisch zwischen 1 Hz und 120 Hz wechseln, sodass Sie die butterweiche Bildwiederholrate beim Spielen und Scrollen genießen können, während der Akku in Bereichen mit wenig Bewegung, wie dem Sperr- und Startbildschirm, geschont wird.

Außerdem kann Apple damit zum ersten Mal ein Always-on-Display anbieten. Damit übertrifft Apple in typischer Manier die meisten Android-Konkurrenten, die bereits seit Jahren diese Technologie besitzen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Im Gegensatz zu Android-Smartphones, die einen schwarzen Bildschirm mit grundlegenden Zeit- und Benachrichtigungsinformationen anzeigen, bietet Apple das komplette Sperrbildschirm-Erlebnis mit Widgets, Benachrichtigungen und sogar dem Hintergrundbild. Es sieht eher aus wie ein gedimmter Sperrbildschirm als ein immer eingeschaltetes Display. Obwohl es etwas gewöhnungsbedürftig ist, scheint es eine der besten Funktionen des neuen iPhones zu sein – vor allem, wenn es darum geht, beim Spielen der PS5 den Überblick über eingehende Nachrichten zu behalten!

Erwarten Sie außerdem eines der besten Klangerlebnisse auf einem Smartphone: Apples Stereo-Lautsprechersystem bietet eine überraschende Tiefe beim Musikhören und eine breite Klangkulisse beim Ansehen von YouTube-Videos oder Fernsehsendungen auf Netflix. Mit angeschlossenen Ohrhörern ist es noch besser, aber die meiste Zeit werden Sie auch ohne sie auskommen.

A16 Bionic übertrifft die Konkurrenz deutlich

Satellitenkonnektivität für Notdienste

Erkennung von Autounfällen

Wie man es von Apples Spitzen-Smartphone erwarten kann, ist das iPhone 14 Pro Max ein Top-Gerät. Es kann sich dank Apples neuem A16 Bionic-Prozessor als Herzstück mühehlos gegen die Android-Konkurrenz durchsetzen – zumindest was die reine CPU-Leistung angeht.

Es handelt sich um einen 4nm-Chipsatz statt des 5nm-Chipsatzes des A15 Bionic, der die Energieeffizienz um 20 Prozent und die Leistung um bescheidene 10 Prozent steigert. Obwohl Apple den zugehörigen Arbeitsspeicher nicht offiziell angibt, zeigt uns Geekbench 6 GB an. Das mag im Vergleich zu einigen Android-Konkurrenten nicht viel klingen, aber das iPhone braucht einfach nicht so viel RAM, um die Leistung aufrechtzuerhalten.

Es ist das erste Mal, dass Apple seinen neuesten Prozessor exklusiv der iPhone 14 Pro-Reihe vorenthält, während die Standardmodelle den A15 Bionic aus den Pro-Modellen des letzten Jahres erhalten, um einen nicht so außergewöhnlichen Geschwindigkeitszuwachs zu erzielen. Es ist ein einfacher Schachzug für Apple, um die Leute dazu zu verleiten, mehr für die Pro-Modelle zu bezahlen. Wie unsere Benchmark-Tests zeigen, ist er allerdings nicht viel schneller als der Vorgänger-Prozessor.

Als Referenz habe ich das iPhone Pro Max mit 1 TB Speicherplatz getestet, aber es ist auch mit 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich, falls Sie nicht so viel Speicher benötigen.

Wenn Ihnen diese Zahlen nicht viel sagen, dann kann ich Ihnen versichern: Das iPhone 14 Pro Max ist so schnell und reaktionsschnell wie nur möglich. Es gab nie auch nur den Hauch eines Ruckelns oder einer Verzögerung, und selbst bei grafisch anspruchsvollen Titeln wie Genshin’s Impact ist die Leistung beeindruckend. Fotos und Videos werden sofort aufgenommen, und sogar die Videobearbeitung ist kein Problem – vorausgesetzt, Sie sind mit der Bearbeitung auf einem Display in Smartphone-Größe zufrieden.

Erwarten Sie eine ebenso schnelle Leistung, wenn es um Konnektivität geht. Es gibt 5G-Unterstützung, Wi-Fi 6 mit 3×3 MIMO, Bluetooth 5.3, NFC und Apples U1 Ultra-Wideband-Chip. Es hilft, AirTags und andere Apple-Produkte zu orten.

Zu den weiteren bemerkenswerten Funktionen gehört die Satellitenverbindung für Notfälle. Sie ermöglicht es, vom iPhone aus in Gebieten ohne Mobilfunkabdeckung eine direkte Verbindung zu Satelliten herzustellen. Über ein integriertes System auf dem iPhone beantworten Sie Fragen zu Ihrem Notfall, die dann zusammen mit Informationen wie Ihrem Standort und der aktuellen Akkuladung an die Rettungskräfte weitergeleitet werden.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Ebenfalls neu ist die Unfallerkennung. Sie nutzt, wie der Name schon sagt, eine Reihe von im iPhone eingebauten Sensoren, um zu erkennen, ob Sie möglicherweise einen Unfall hatten. Wenn die Sensoren große Veränderungen der Schwerkraft oder außergewöhnlich laute Geräusche feststellen, ruft das iPhone automatisch den Notdienst an.

Kameras & Fotografie

Die 48-Megapixel-Rückkamera ist das Highlight

Umfassende Verbesserungen für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen

Verbesserte Dolby Vision HDR-Videofunktionen

Alles, was ich über die Kameras und die fotografischen Fähigkeiten des iPhone 14 Pro gesagt habe, gilt auch für das iPhone 14 Pro Max, da die beiden das gleiche verbesserte Kamerasystem haben.

Der Star der Show ist zweifellos die 48-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite, die mit einer beeindruckenden Blende von f/1.8 und OIS aufwarten kann. Die Kamera nutzt die Pixel-Binning-Technologie, um Bilder auf eine handlichere Größe zu reduzieren. Das Ergebnis ist etwa die gleiche Auflösung wie ein 12-Megapixel-Standardsensor – bei gleichzeitig mehr Details und Licht. Dieser Trick wird schon seit Jahren bei Android-Kameras mit hoher Megapixelzahl eingesetzt, ist hier aber neu.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das Kamerasystem bietet einen spürbaren Qualitätssprung im Vergleich zum bereits leistungsstarken iPhone 13 Pro Max. Es gibt eine großartige Farbgenauigkeit, beeindruckende Details und einen ausgewogenen Dynamikbereich.

Mit einem um 64 Prozent größeren Sensor und 2,44-Mikrometer-Pixeln arbeiten die Kameras ist es auch bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragend. Sie fangen die Details bei schlechten Lichtverhältnissen ein, anstatt die Szene wie bei den meisten Android-Konkurrenten künstlich aufzuhellen. Die Aufnahmen sind somit naturgetreuer. Zudem können Sie die Lichtmenge vor der Aufnahme anpassen, um den Look weiter zu individualisieren.

Obwohl die Megapixelzahl mit 12 gleich geblieben ist, wurde das 120-Grad-Ultraweitwinkel-Objektiv mit einem größeren Sensor und einer verbesserten f/2.2-Blende auch für Aufnahmen bei wenig Licht optimiert. Wenn man bedenkt, dass das Ultraweitwinkel-Objektiv des 13 Pro Max bei schlechten Lichtverhältnissen eine Schwachstelle war, ist das sehr erfreulich. Allerdings dürfen Sie nicht ganz die gleiche Qualität wie beim Hauptobjektiv erwarten.

Das 3fach-Teleobjektiv mit 12 Megapixeln kann zwar immer noch nicht mit dem 10fachen optischen Zoom des Samsung Galaxy S22 Ultra mithalten. Allerdings ist der enge Winkel ideal für Porträtaufnahmen. Wie bei den anderen Kameras gibt es außerdem eine leichte Verbesserung für Aufnahmen bei wenig Licht für dramatischere und stimmungsvollere Porträtaufnahmen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das größte Highlight der 12-Megapixel-TrueDepth-Kamera auf der Vorderseite ist der zusätzliche Autofokus. Er ermöglicht bessere Selfies, unabhängig davon, ob man im Porträtmodus fotografiert oder nicht. Apple ist von den Fähigkeiten der Kamera überzeugt. Sie ermöglicht nämlich auch Aufnahmen im Apple ProRAW-Format für die professionelle Nachbearbeitung.

Die Videoperformance wurde ebenfalls verbessert, auch wenn man hier noch keine 8K-Videos erwarten kann. Stattdessen kann das iPhone 14 Pro Max mit 4K@60fps in Dolby Vision HDR aufnehmen, eine Steigerung zu den 30fps des Vorgängermodells. Außerdem gibt es einen neuen Action-Modus, der das Videomaterial weiter stabilisiert. Und wie immer gibt es den Apple Cinema-Modus, mit dem Sie den Fokus in Videos für ein Hollywood-ähnliches Aufnahmeerlebnis verschieben können.

Akkulaufzeit und Laden

Nicht mehr das beste iPhone in Bezug auf die Akkulaufzeit

Immer noch ein komfortables Gerät für den ganzen Tag

Inoffizielle Ladefunktion mit bis zu 29 Watt

Eines der größten Argumente für das iPhone 14 Pro Max ist traditionell die Akkulaufzeit. Das Pro-Modell von Apple bietet normalerweise die beste Akkulaufzeit aller iPhones, aber das jetzt nicht mehr der Fall.

Dieses Lob geht nun an das iPhone 14 Plus, von dem selbst Apple zugibt, dass es in allen Fällen länger durchhält als das iPhone 14 Pro Max. Eine Ausnahme bildet die Videowiedergabe. Apples dynamische Display-Technologie erlaubt es dem Pro-Modell, auf eine niedrigere Bildwiederholfrequenz herunterzufahren.

Das soll nicht heißen, dass das iPhone 14 Pro Max einen unterdurchschnittliche Akku besitzt. Im Test war es in der Lage, meine überdurchschnittliche Nutzung von SMS, Anrufen, Spielen und TikTok-Streaming ohne Aufladen zu bewältigen. Benötigen Sie indes die längste Akkulaufzeit, ist das iPhone 14 Pro Max nicht das Richtige für Sie.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Obwohl Apple offiziell behauptet, dass das iPhone 14 Pro Max mit 20 Watt geladen wird, deuten unabhängige Berichte darauf hin, dass das iPhone 14 Pro Max mit 29 Watt geladen werden kann. Wie dem auch sei, ein 20-Watt-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie also ein 30-Watt-Ladegerät in Reserve haben, können Sie die Vorteile einer leicht verlängerten Ladezeit nutzen.

Mit einem 35-Watt-Ladegerät, das ich zur Hand hatte, war das iPhone 14 Pro Max in 15 Minuten zu 22 Prozent aufgeladen, in einer halben Stunde zu 52 Prozent und in etwa 90 Minuten voll. Für Android-Verhältnisse ist das allerdings keine Schnellladung.

Wie immer gibt es auch die Möglichkeit des kabellosen 7,5-Watt-Qi-Ladens und des kabellosen 15-Watt-Ladens über das MagSafe-System von Apple.

Software & Updates

iOS 16 bietet ein ausgefeiltes Erlebnis

Funktioniert gut als Teil eines größeren Apple-Ökosystems

Jahrelange Software-Updates

Auf dem iPhone 14 Pro Max läuft iOS 16. Software-Support und Langlebigkeit sind Schlüsselfaktoren für die Beliebtheit von Apple. Das Unternehmen aktualisiert ältere iPhone-Modelle über Jahre hinweg und stattet sie mit den neuesten Funktionen und Verbesserungen aus. Obwohl sich die Android-Konkurrenz mit mehrjährigen Betriebssystem-Upgrades zu verbessern beginnt, kommt sie immer noch nicht an das heran, was Apple bietet.

Dominik Tomaszewski / Foundry

iOS 16 selbst führt eine Reihe neuer Funktionen ein, darunter die Möglichkeit, den Sperrbildschirm zum ersten Mal individuell zu gestalten. Das ist eine praktische Funktion angesichts der Always-on-Display-Technologie der neuen Pro-Modelle. Zudem lassen sich Nachrichten bearbeiten und abbrechen, Motive aus Fotos mit einem einzigen Fingertipp ausschneiden und mehr.

Es ist die Krönung vieler kleiner Funktionen, die iOS zu dem machen, was es ist. Seien es kleine Vorteile wie die Möglichkeit, auf Texte auf einem verbundenen iPad oder Mac zu antworten, oder die Tatsache, dass man Links und Codes von einem Gerät kopieren und sofort auf einem anderen einfügen kann.

Natürlich ist es besser, wenn es Teil eines größeren Ökosystems von Apple-Produkten ist, aber Apples Software-Erfahrung ist wirklich erstklassig, egal ob Sie ein Gerät oder viele haben.

Preis & Verfügbarkeit

Das iPhone 14 Pro Max ist mit einem Listenpreis von 1.449 Euro für das Modell mit 128 GB Speicherplatz ein absolutes hochpreisiges Smartphone. Man kann argumentieren, dass der 48 Megapixel-Snapper, Dynamic Island, das Always-on-Display und andere Verbesserungen den Preisanstieg von 150 Euro gegenüber dem Vorgänger ausgleichen.

Wenn Sie das iPhone 14 Pro Max kaufen möchten, ist es weltweit bei Apple und bei lokalen Händlern wie Amazon erhältlich.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Fazit

Das iPhone 14 Pro Max ist ein Paradebeispiel für Apples neueste und beste Technologie. Es bietet ein erstklassiges visuelles Erlebnis mit seinem 6,7-Zoll-Super-Retina-XDR-Display, der Dynamic-Island-Technologie und dem verbesserten ProMotion. Es ermöglicht erstmals ein Always-on-Display-Erlebnis auf dem iPhone. Erwähnenswert sind außerdem die verbesserte 48-Megapixel-Knipse auf der Rückseite und Funktionen wie die Unfallerkennung.

Der große Bildschirm eignet sich perfekt zum Scrollen durch TikTok, zum Ansehen von TV-Serien auf Netflix und zum Spielen auf Apple Arcade. Mit dem A16 Bionic-Prozessor gibt es nicht einmal einen Hauch von Ruckeln oder Verzögerungen. Einfach gesagt, es ist das Beste vom Besten.

Allerdings ist das iPhone 14 Pro Max nicht mehr das einzige iPhone mit großem Bildschirm. Du hast jetzt die Wahl zwischen ihm und dem iPhone 14 Plus, das sowohl günstiger ist als auch eine bessere Batterielaufzeit bietet, allerdings ohne die Pro-Funktionen.

Wenn Sie nicht so viel Wert auf die neueste Technik legen, könnte das iPhone 14 Plus eine günstigere Großbildschirm-Option sein, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

